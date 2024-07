OWN Valencia 2024 se presenta como el evento más esperado del año para los amantes de los esports y el entretenimiento digital en España. Celebrado los días 5 y 6 de julio en el recinto de Feria Valencia, este festival promete una experiencia única que combina la emoción de las competiciones de videojuegos con una amplia gama de actividades para todos los públicos.

League of Legends Superliga: En el corazón del evento, los diez mejores equipos de la Superliga española de League of Legends se enfrentarán en una emocionante competencia que promete mantener a los aficionados al borde de sus asientos. Esta es una oportunidad imperdible para ver en acción a los equipos de élite del país, luchando por la gloria en un entorno electrizante.

Valorant: El 6 de julio, los seguidores del popular shooter de Riot Games podrán disfrutar en directo de la final nacional de Valorant. En un escenario preparado para más de 2000 personas, los mejores equipos de España se disputarán el título, ofreciendo un espectáculo lleno de estrategia, precisión y adrenalina.

Fortnite: Para los entusiastas de Fortnite, OWN Valencia 2024 organiza el mayor torneo presencial de España, con más de 400 jugadores compitiendo por un premio total de más de 3.000 €. Con un gran escenario y un ambiente competitivo, este torneo es el lugar ideal para los mejores jugadores de Fortnite del país.

VR Masters y Realidad Virtual: La innovación tecnológica también tiene su espacio en OWN Valencia 2024. Los asistentes podrán participar en la primera liga oficial de esports en Realidad Virtual, explorando las experiencias más avanzadas y punteras del mundo. Esta es una oportunidad única para ser parte de la historia en la evolución de los videojuegos.

Women’s Gaming Cup: La inclusión y la diversidad son fundamentales en OWN Valencia. La Women’s Gaming Cup vuelve con fuerza, siendo la primera competición de FC24 exclusivamente para chicas. Este torneo destaca el talento femenino en los videojuegos, promoviendo un entorno inclusivo y competitivo.

Torneos Open: El festival también ofrece competiciones abiertas para todos los asistentes. Juegos como Pokémon, Smash, Fighting, EA FC 24 y Magic: The Gathering tendrán su propio espacio, permitiendo a los jugadores demostrar sus habilidades y competir por premios en un ambiente amistoso y emocionante.

Zona Retro y Arcade: Para los nostálgicos, la Zona Retro presenta más de 60 dispositivos de los años 80 y 90, ofreciendo una mirada al pasado de los videojuegos. Además, la Arcade Area contará con más de 30 máquinas clásicas, permitiendo a los visitantes revivir los primeros días de la industria del videojuego de manera gratuita.

Simracing y Simufy: Los aficionados a los coches y la simulación encontrarán su paraíso en una zona dedicada de más de 1000m2. Con simuladores profesionales y talleres interactivos, esta área es ideal para quienes buscan vivir la emoción de la conducción en un entorno controlado y emocionante.

Freeplay y Juegos de Mesa: OWN Valencia 2024 también contará con una extensa zona de freeplay, donde los asistentes podrán probar los últimos lanzamientos de Nintendo, Microsoft y otros desarrolladores. Además, la zona de juegos de mesa ofrecerá una variedad de clásicos y novedades para todos los gustos.

Airsoft Encounter y KPOP: El festival no se limita solo a los videojuegos. Los aficionados al Airsoft podrán disfrutar de tiendas, competiciones y actividades relacionadas. Asimismo, las batallas de baile KPOP se sumarán al programa, ofreciendo un espectáculo vibrante y lleno de energía.

Cosplay y Podcasts: La creatividad y el talento se celebran en el concurso de Cosplay, donde los participantes pueden ganar premios y reconocimiento. Además, los podcasts en vivo presentarán historias y entrevistas con figuras destacadas del mundo del gaming y el entretenimiento.

Experiencias Exclusivas: OWN Valencia 2024 ofrece una serie de experiencias únicas, como la Tesla Experience, donde los asistentes pueden probar un Tesla dentro del recinto, y la Neurotag, el primer juego controlado con la mente. Además, competiciones como Fast Close Combat y el torneo de The Battle of Polytopia en un Tesla añaden un toque especial al evento.

Gastronomía y Merchandising: El festival también tendrá una amplia oferta gastronómica, con stands de Domino’s Pizza y Burger King, además de tiendas en el Artist Alley que ofrecerán productos exclusivos para los fans.

Conclusión: OWN Valencia 2024 es mucho más que un festival de esports; es una celebración del entretenimiento digital en todas sus formas. Con competiciones de alto nivel, experiencias innovadoras y actividades para toda la familia, este evento se posiciona como una cita obligada para todos los amantes de los videojuegos y la tecnología.

Para más información y para asegurar tu entrada, visita el sitio oficial de OWN Valencia. ¡No te pierdas esta oportunidad única de formar parte de la historia de los esports en España!