Programación especial coproducida por RTVE y el Ministerio de Educación “APRENDEMOS EN CASA”

Como ministra, agradezco el esfuerzo extraordinario que estás llevando a cabo desde tu Consejería, así como el de todas las Comunidades Autónomas. Estoy segura de que seguiremos manteniendo una colaboración y cooperación activa mientras dure esta crisis sanitaria y, naturalmente, después de superarla.

Quiero que traslades mi agradecimiento al conjunto del profesorado y profesionales educativos de tu Comunidad que se están implicando para dar continuidad al aprendizaje de todo el alumnado bajo estas condiciones y para lograr que todos los estudiantes puedan culminar el curso escolar.

Es un desafío que nos concierne a todos y nos obliga a readaptamos, dando nuevas respuestas. Son muchos los mecanismos que se están usando para mantener los procesos de aprendizaje, y confío en que de forma muy rápida irán adaptándose a las posibilidades de los estudiantes, de las familias y de los propios docentes. Circunstancias que son muy diversas y que, además, se dan en condiciones de estrés y preocupación.

Te escribo, también, para poner en tu conocimiento varias iniciativas que creemos pueden ayudar a conseguir estos objetivos y que esperamos resulten valiosas para la comunidad educativa.

En primer lugar, desde el próximo lunes, 23 de marzo, comenzará la emisión en televisión en abierto de una programación especial coproducida por RTVE y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a la que hemos llamado “APRENDEMOS EN CASA”.

Consta de una parrilla de S horas diarias de contenidos educativos de Primaria y Secundaria, ordenados por grupos de edad y áreas de conocimiento, que se emitirá durante las mañanas, de lunes a viernes, en Clan TV y La 2.

Buscamos así paliar el impacto en los aprendizajes de la suspensión de actividad lectiva presencial, atendiendo especialmente a los estudiantes de familias más vulnerables que no pueden aprovechar suficientemente las actividades de educación on line que están utilizando la mayoría de los centros educativos y de los docentes.

Se trata de un refuerzo educativo que no reemplaza la jornada escolar de las diferentes edades, etapas y territorios. Tiene, por tanto, un claro enfoque complementario al vínculo escuelas-alumnos que gestionáis desde las Comunidades Autónomas. Queremos trasladar la idea de que todos estamos aprendiendo de esta situación y que la TV ofrece la oportunidad de continuar los aprendizajes de otras maneras.

También buscamos con esta programación ayudar anímicamente a los menores y a sus familias, reforzando la participación y la cohesión afectiva ante un momento excepcional,

emitiendo mensajes de esperanza, de expectativa positiva y de superación colectiva que ayuden a trascender el confinamiento.

Esta iniciativa es posible gracias al ofrecimiento de materiales audiovisuales de manera gratuita por parte de 25 editoriales y portales educativos que están volcándose con generosidad en ofrecer esta oportunidad a los escolares de Primaria y Secundaria, y al trabajo intenso y coordinado de los equipos de RTVE y del propio Ministerio.

Además de este contenido en abierto para televisión, desde el MEFP ofrecemos a la comunidad educativa (docentes, estudiantes y familias) una única web para acceder a materiales del Ministerio para trabajar en entorno virtual:

https://aprendoencasa.educacion.es/

Los docentes van a poder encontrar disponibles todos los recursos del proyecto EDIA, todo un banco de recursos educativos abiertos, curricularmente referenciados y que ofrecen propuestas ligadas a metodologías activas y al fomento de la competencia digital en el aula, así como los materiales educativos de la Red de recursos educativos abiertos Procomún.

Las familias y los estudiantes podrán acceder a materiales que pone a su disposición el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), para utilizar directamente en su proceso de aprendizaje.

Además de estos recursos propios del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la web recogeremos las iniciativas de las CCAA, para facilitar así su divulgación y uso, y las propuestas de empresas privadas que han abierto sus portales educativos o con aquellas que están ofreciendo soluciones tecnológicas para la realización de clases virtuales.

Por último, el MEFP ha implementado un Aula Virtual para poner a disposición de las Comunidades Autónomas los materiales curriculares que el CIDEAD está utilizando en las enseñanzas regladas: Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Se trata de materiales que permiten la interacción entre profesores y alumnado.

En cuanto a las enseñanzas de Formación Profesional, quiero recordaros que desde la plataforma de FP a distancia, a la que todas las CCAA tenéis un acceso habitual, podéis descargar materiales que faciliten el seguimiento on line de aquellos ciclos formativos presenciales cuyo desarrollo se ve afectado por la actual situación.

En la próxima Conferencia Sectorial por videoconferencia del proxrrno miércoles 25 tendremos oportunidad de debatir y compartir las prioridades, planes de respuesta y decisiones que requiere esta situación excepcional.

De este paréntesis de excepcionalidad hemos de salir más reforzados y mejor avenidos como comunidad educativa que piensa en el bien común y no olvida a sus integrantes más débiles porque, como estamos experimentando, todos somos vulnerables.

Un cordial saludo



