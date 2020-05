Publicado el calendario de admisión para el curso 2020-2021

Uno de los temas más preguntados por estas fechas al colegio es la admisión para el curso 2020-2021. Desde Claret Xàtiva estamos pendientes diariamente de toda la normativa educativa.

Aunque la Conselleria d’Educació aún no ha publicado la normativa oficial del proceso de admisión para el curso 2020-21, ayer en su página web ya anunciaron las fechas de su calendario, que son las siguientes:

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Presentación de solicitudes Del 8 al 16 de junio

Baremación Del 17 al 26 de junio

Duplicidades Del 22 al 26 de junio

Listas provisionales 1 de julio

Reclamaciones Del 1 al 3 de julio

Listas definitivas 10 de julio

Matrícula Del 13 al 29 de julio

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Presentación de solicitudes Del 17 al 25 de junio

Baremación y duplicidades Del 26 de junio al 1 de julio

Requisito académicos Hasta el 3 de julio

Listas provisionales 15 de julio

Reclamaciones Del 15 al 17 de julio

Listas definitivas 27 de julio

Matrícula Del 28 al 31 de julio, 1 y 2 de septiembre