Puig plantea a Sánchez “acelerar la efectividad del confinamiento” para que 15 días más “sea suficiente”

Propone reforzar los controles de cumplimiento, una reducción del transporte público y limitar actividades económicas no esenciales

Reclama el adelanto del 50% de la liquidación de 2018 y la aprobación de las cuantías del FLA ordinario y extraordinario

VALÈNCIA, El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha propuesto este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión por videoconferencia con los presidentes autonómicos para tratar de la evolución del coronavirus en España, “acelerar la efectividad del confinamiento” con el objetivo de que “15 más 15 días sea suficiente” y ha reclamado el adelanto del 50 por ciento de la liquidación de 2018 y la aprobación de las cuantías del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ordinario y extraordinario para aliviar la situación de tesorería de empresas y pymes.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la tarde de este domingo, en la que ha detallado algunas de las propuestas expuestas en la reunión en el plano sanitario, de la prolongación del estado de alarma y en el ámbito económico y en la que ha destacado que ha habido un “nivel de coincidencia grande” entre los presidentes autonómicos sobre la “necesidad urgente” de equipos de protección para profesionales sanitarios y sociales.

Puig, que ha trasladado a Sánchez el apoyo del Consell a la prórroga del estado de alarma, lo ha justificado en que “15 días más 15 días deben servir para que no haya 15 días más” y que “no nos convirtamos en un permanente confinamiento”.

En este sentido, ha propuesto “acelarar la efectividad del confianmiento” y “estudiar otras posibilidades” como “reforzar los controles de cumplimiento, reducción del transporte público, limitar algunas actividades económicas no esenciales, potenciar el teletrabajo, racionalizar mejor el movimiento ciudadano, estudiar el uso de mascarillas permanentemente por la calle o aislar a las personas contagiadas” porque hay muchas familias que no pueden garantizar, por las circunstancias de sus viviendas, que no haya contactos con el entorno, y que puedan estar en sitios diferentes como hoteles u hospitales.

En materia económica, el ‘president’ ha pedido recursos para poder pagar a empresas y pymes. “Necesitamos recursos y una finnciación adecauda del Estado a las comunidades autónomas”, ha dicho y ha añadido que, de tener la financiación correspondiente, al Generalitat podría aliviar “mucho” la tensión de tesorería” de esas empresas, por lo que ha reclamado el adelanto del 50% de la liquidación de 2018 y la aprobación de las cuantías del FLA ordinario y extraordinario.

Así, ha hecho hincapié en la necesidad de que las actividades no esenciales “pasen a un segundo plano” para que el confinamiento “se acabe con el 15 más 15”. “Y si hay que tomar decisiones más radicales, ahora mejor que en 15 días”, ha defendido, explicando que en este caso está “ponderando” el significado de este planteamiento “en términos económicos” porque, según ha insistido, esta es “una batalla real de la que tenemos que salir vivos, y vivos económicamente”.

“IMPACTO IMPONENTE”

Puig ha reconocido que el impacto de la prórroga del estado de alarma para la economía valenciana va a ser “imponente”, “enorme” y ha abogado por “intentar buscar todas las fórmulas de teletrabajo”, allá donde se pueda llevar a cabo y dotar del “máximo de seguridad” a los trabajadores de aquellas empresas esenciales donde esta opción no sea posible, como las agroalimentarias.

Preguntado por el mantenimiento del trabajo en la construcción pública y privada, Puig ha recalcado que, de lo que se trata, es de cumplir la legalidad pero ha subrayado que las obras que no sean “estrictamente necesarias deberían aplazarse”. Otras, en cambio, son “fundamentales”, por ejemplo, las dirigidas a construir los hospitales de campaña.