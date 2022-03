Home Assistant es un controlador domótico que permite automatizar todo tipo de procesos que se llevan a cabo en el día a día en el hogar. El encendido de luces, el chequeo del estado de las puertas y cerraduras o el ajuste de temperatura del interior de la vivienda son solo algunas de las tareas que pueden ejecutarse con él.

Estos avances se encuentran en sintonía con los proyectos en los que el panorama tecnológico actual está poniendo sus miras. Y es que la domótica ha sido uno de los sectores tech que más pasos ha dado hacia la integración cotidiana de sistemas tecnológicos. Los controladores domóticos son, por tanto, un elemento indispensable para el control y el desarrollo de nuevos dispositivos integrados en el hogar.

Precisamente este es el eje central de la formación que imparte Luis del Valle en lo referente a Home Assistant. Del Valle es un referente del mundo maker que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a crear, diseñar e impartir cursos de Arduino, la conocida placa de programación en la que Del Valle es experto.

El curso de Home Assistant de ProgramarFacil.com sigue una base similar y permite, precisamente, conocer cuál es el potencial de los microcontroladores y el hardware libre en los muchos procesos automatizados que se pueden producir en el ámbito doméstico.

Entendiendo los usos de Home Assistant y sus principales funciones

Según Luis Del Valle, cuando se define Home Assistant se suele recurrir a las palabras “controlador domótico”, pero según su opinión, es una definición algo genérica que se queda corta para todas las posibilidades que ofrece.

“Home Assistant es el mejor software que hay ahora mismo en el mercado para automatizar un hogar, y hay quienes ya lo consideran como un sistema operativo doméstico, ya que se encarga de gestionar de manera autónoma todas aquellas tareas que, día tras día, te roban tiempo y te quitan confort”, explica.

Sin embargo, para entender cómo funciona Home Assistant es necesario saber realmente de qué se habla cuando sale a la palestra el término ‘domótica’. “Existe la falsa creencia de que la domótica va de controlar las luces de casa con el móvil, y eso en realidad tiene poco que ver con la verdadera domótica”, expone Luis Del Valle.

“Uno de los objetivos del curso es precisamente entender en qué consiste la domótica, que no es otra cosa que el hecho de que la casa funcione de manera automática. Porque eso de controlar las luces desde el móvil no es más que tener una extensión de los interruptores de nuestra casa en una aplicación. Y eso ni es domótica, ni es automático.”, añade.

Por tanto, es necesario diferenciar entre una acción de interconectividad y la domótica. La domótica apenas requiere de la interacción humana para llevar a cabo los procesos cotidianos del hogar, mientras que las acciones interconectadas no suelen producirse hasta que existe una intervención humana.

Si hay algo que caracteriza a Home Assistant es, según Luis Del Valle, las automatizaciones. “Son el núcleo de Home Assistant, y están formadas por esquemas de desencadenadores y acciones que permiten que una determinada acción se lleve a cabo en el momento adecuado y en la forma deseada”, explica.

“Con un ejemplo se entiende siempre mejor”, prosigue. “Imaginemos que tenemos en el salón una lámpara, y que queremos que se encienda todos los días a las ocho de la tarde. Ahí contaríamos con un desencadenante, que sería la hora (las 20:00 h), y que daría lugar a una acción, el encendido de la lámpara”, explica.

Ese pequeño esquema es el que siguen todas las automatizaciones de Home Assistant, y es la manera en la que lleva a cabo acciones cotidianas de manera automática en el hogar. “Eso sí es domótica, y es a lo que Home Assistant llama automatización, la verdadera y la que persigue precisamente esta rama de la tecnología”, comenta.

Por supuesto, las posibilidades son infinitas. “Home Assistant tiene usos en otros ámbitos: sistemas de seguridad, gestión de dispositivos eléctricos, apertura y cierre de puertas y ventanas… la lista es bastante extensa”, añade Luis Del Valle.

De hecho, son muy numerosos los elementos de la casa que se pueden integrar en Home Assistant y que pueden ser domotizados, tal y como refleja este artículo de Vivienda.top en el que se enumeran diez cosas del hogar que pueden ser incorporadas al ecosistema de elementos domotizados del controlador.

Otras ventajas de Home Assistant

La versatilidad y ambivalencia son las principales características de este controlador domótico, que permite ser adaptado a las necesidades de cada usuario.

“Home Assistant permite priorizar determinados procesos del hogar y crear rutinas de acciones periódicas para adaptarlo a los gustos y preferencias de cada uno. Un usuario puede querer centrarse en la seguridad de puertas y ventanas, mientras que otro preferirá potenciar la automatización del encendido y apagado de luces”, comenta Del Valle.

Otro beneficio que tiene Home Assistant es que para sacarle todo el partido no hacen falta conocimientos muy avanzados de Internet. “En la red existe muchísima documentación al respecto y es de gran utilidad para exprimir todo el potencial a Home Assistant. Hasta la información oficial es un punto de partida perfecto, aunque está en inglés y no existe un atajo que permita saber desde el minuto uno cómo montar un sistema de domótica”, sostiene.

Pero es en ese punto donde la formación juega un papel importante. Es más, el curso de Home Assistant de Programar Fácil que imparte Luis Del Valle está pensado para todo tipo de personas, independientemente de su experiencia en domótica en general y en Home Assistant en particular.

“Se abordan aspectos fundamentales que permiten conocer lo fundamental acerca de estos dispositivos y sus funciones, así como las versiones disponibles para garantizar un nivel de adecuación óptimo a cada tipo de necesidad”, explican.

Esa es, además, otra de las bazas que juegan a favor de Home Assistant. Y es que se puede instalar el software de cuatro formas distintas: utilizando la versión HassIO, haciendo uso de contenedores, instalando el Core de Home Assistant y utilizando un Home Assistant supervisado, una combinación entre HassIO y Home Assistant con contenedores.

“Si tengo que elegir, prefiero hacerlo utilizando contenedores porque eso permite que la instalación del sistema operativo se mantenga independiente mediante el uso de Docker, pero soy consciente de que hay otras formas más sencillas y con ventajas potenciales mayores, como el uso híbrido del HassIO y los contenedores, aunque también puede presentar problemas con más frecuencia que el resto de opciones”, explica.

Esos recovecos son lo que hacen que, con el tiempo, sea fundamental recurrir a un curso para dominar Home Assistant como el que imparte Luis Del Valle en Programar Fácil.

“Es justo decir que Home Assistant no es complicado de utilizar. De hecho, es bastante intuitivo, pero no es menos cierto que hay varias formas distintas de hacer las cosas y que hay muchos flecos que pasan desapercibidos para la mayor parte de usuarios que no tienen el tiempo ni las ganas de descubrir todo lo que Home Assistant puede ofrecer”, sentencia.