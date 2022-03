El zumo NFC (por sus siglas en inglés Not From Concentrate, no a partir de concentrado) es zumo procedente directamente de la fruta recién exprimida. A diferencia de los zumos a partir de concentrado, no requiere del proceso de concentración a través de la evaporación del agua para su posterior reconstitución, sino que el proceso es mucho más natural. Tampoco contiene aditivos, como sí ocurre en los néctares y otras bebidas de zumo de fruta, que pueden contener agentes edulcorantes (como el azúcar) así como vitaminas, minerales y otros tipos de añadidos.

Su aporte de vitaminas, así como su sabor y su aroma, proceden de la propia fruta, siendo la opción más sostenible y natural.

Qué ventajas tiene el zumo NFC en comparación con otros zumos del sector

Los beneficios que presenta el consumo de zumo NFC están presentes desde el mismo proceso de elaboración, ya que existen importantes diferencias entre los zumos NFC, los zumos a partir de concentrado y otras bebidas de zumo de frutas, como néctares.

“Cuando estamos tomando un zumo que no procede de concentrado, todo el contenido que vemos en el vaso o en la botella es el jugo de la propia fruta, sin alteraciones ni ingredientes extra”, explican los expertos.

“No cuentan con conservantes ni colorantes, ni ningún otro añadido que otros productos sí suelen contener, lo que hace que el consumo de zumos NFC esté altamente recomendado porque es prácticamente el mismo zumo que se obtendría en cualquier casa al exprimir las naranjas manualmente”, aclaran.

Por eso, el zumo que no procede de concentrado está siendo tan apreciado por los consumidores. Todos estos beneficios y muchos otros aparecen reflejados en la sección que Zuvamesa ha dedicado a los zumos NFC, lo que supone una carta de presentación inmejorable.

“Todo el sabor procede de la fruta, y por eso la selección cuidadosa de las piezas es fundamental, así como el hecho de que hayan alcanzado un nivel de maduración óptimo para poder obtener un zumo con el mejor color, aroma y sabor”, añaden.

Esto hace que el zumo no procedente de concentrado sea la bebida de frutas más recomendable. “En el caso de los zumos a partir de concentrado, la fruta es exprimida para obtener el zumo (al igual que ocurre en nuestro proceso), pero después el zumo obtenido es sometido a un proceso de evaporación del agua, quedando una melaza (o concentrado de zumo) restante que es el producto que se comercializa y es reconstituido mediante la adición de agua. Este proceso se lleva a cabo para ahorrar costes en el transporte del producto”.

Por no hablar de otras opciones menos saludables, como los néctares, que si bien han de contener un porcentaje mínimo de zumo de frutas (normalmente a partir de concentrado), este es diluido con agua y a menudo se añade azúcar, miel, sirope o cualquier otro edulcorante para su producción. Además de minerales y vitaminas para el enriquecimiento del producto.

“Aunque estas bebidas a menudo son un reclamo para niños y jóvenes, su aporte nutricional de fibra y vitamina C es más bajo que los zumos 100%, y contienen un nivel más alto de azúcares. Por tanto, su consumo es menos recomendable ya que no tienen nada que ver con los zumos naturales que no proceden de concentrado, que son bebidas obtenidas directamente de la fruta”, explican desde Zuvamesa.

¿Se recomienda el consumo de zumos NFC en niños?

Las bondades nutricionales de los zumos que no proceden de concentrado son, en principio, tan evidentes que parece lógico pensar que su consumo se tiene que extender entre la población más joven. Sin embargo, la OMS ha incluido recientemente el término “azúcares libres” en su sección dedicada a las bebidas de fruta, con lo que se ha intensificado el debate sobre su idoneidad de cara a ser incluidos en una dieta infantil.

“Es muy recomendable que desde edades tempranas se acostumbre a los niños a consumir frutas y cítricos en especial, ya que es una de las frutas más saludables y sabrosas, y su gran aporte de vitamina C es capaz de reforzar su sistema inmunitario y prevenir enfermedades respiratorias”, comentan.

No obstante, desde Zuvamesa hacen hincapié en diferenciar el consumo de piezas de fruta y de bebidas de frutas:

“Como todos sabemos, toda pieza de fruta contiene una cantidad de azúcar que está naturalmente presente y que no tiene nada que ver con el azúcar refinado. Sin embargo, y aunque se reconoce que una bebida de frutas 100% natural puede mantener algunas de las ventajas de las frutas, se recomienda que una dieta infantil priorice el consumo de piezas de fruta y limite la ingesta de bebidas de frutas, aunque sean de origen natural, precisamente por el nivel de glúcidos que puede contener”, explican.

Y es que la clave está precisamente en la cantidad de azúcar que puede contener una bebida de frutas. “Los efectos del azúcar naturalmente presente en las naranjas y en cualquier otra fruta distan mucho de los que tiene el azúcar refinado y cualquier otro endulzante industrial, pero en una dieta infantil, que debe caracterizarse por ser equilibrada y dar prioridad a los nutrientes más esenciales, quizá las bebidas de frutas no sean la opción más recomendada”, comenta el equipo de Zuvamesa.

“Por tanto, la recomendación es clara: en el caso de los niños, es mejor priorizar el consumo de fruta a través de la ingesta de piezas, debiendo limitar el consumo de zumos y suprimiendo las bebidas que contengan azúcares añadidos”, sentencian.

Sobre Zuvamesa

Zuvamesa es una empresa valenciana que se dedica a la elaboración de zumos NFC. Es la principal responsable de abastecer a los principales embotelladores de zumo de primera calidad (tanto marcas como private label) y se sitúa a la vanguardia en cuanto a procesos de obtención de zumo.

Está impulsada por los principales productores y exportadores de cítricos de la Comunidad Valenciana, además de por una red de profesionales que cuentan con una dilatada experiencia en el sector.

Una de las claves de su éxito se encuentra en la cuidada selección de las naranjas y las mandarinas con las que trabajan, así como en su empeño por contar con los sistemas tecnológicos más modernos con el fin de optimizar los procesos de trabajo y garantizar la obtención y preservación de un zumo de naranja no procedente de concentrado de la máxima calidad.