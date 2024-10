Valencia noticias – Guía práctica sobre envíos de Correos

Conoce los diferentes estados que puede mostrar el localizador de Correos para tus envíos, desde la pre-admisión hasta la entrega final.

Cuando haces un pedido o envías un paquete a través de Correos, puedes realizar un seguimiento en tiempo real del estado del envío utilizando el número de localización. Sin embargo, entender cada uno de los estados que aparecen en el seguimiento a veces puede resultar confuso. En este artículo, te ofrecemos una guía detallada para que sepas en qué fase se encuentra tu paquete y qué significan los mensajes más comunes.

Fases principales del envío en Correos

Cada envío suele pasar por tres fases generales: pre-admisión, en camino y en entrega. A continuación, explicamos cada una de ellas:

Pre-admisión: Prerregistrado : El paquete está registrado en el sistema de Correos, pero aún no ha sido depositado físicamente.

: El paquete está registrado en el sistema de Correos, pero aún no ha sido depositado físicamente. Admitido: El paquete ha sido oficialmente entregado en Correos o recogido por sus transportistas. En camino: Clasificado : El paquete está siendo procesado en un centro logístico, donde se clasifica para su destino.

: El paquete está siendo procesado en un centro logístico, donde se clasifica para su destino. En tránsito: El envío ha salido del centro logístico y está en camino a su próximo destino, como la delegación provincial. En entrega: Alta en la unidad de reparto : El paquete ha llegado a la oficina o unidad de reparto de tu ciudad.

: El paquete ha llegado a la oficina o unidad de reparto de tu ciudad. En reparto : El paquete está en la ruta del repartidor, pendiente de ser entregado.

: El paquete está en la ruta del repartidor, pendiente de ser entregado. En proceso de entrega : Puede haber surgido un contratiempo, como que no estabas en casa, o un error en la dirección.

: Puede haber surgido un contratiempo, como que no estabas en casa, o un error en la dirección. Entregado: El paquete ha sido recibido por el destinatario o un autorizado.

Detalle de cada estado del localizador de Correos

1. Prerregistrado

Este estado indica que el remitente ha creado la etiqueta de envío, pero aún no ha entregado físicamente el paquete a Correos. Esto es común cuando compras en grandes tiendas online, ya que suelen generar los envíos en lotes antes de llevarlos a la oficina postal.

2. Admitido

Significa que el paquete ya ha sido aceptado en una oficina de Correos o recogido por un transportista de la empresa. Desde aquí, comenzará su viaje hacia el destino final.

3. Clasificado

Este estado aparece cuando el paquete ha sido escaneado en un centro logístico. Aquí, se organiza junto con otros envíos y se prepara para el transporte hacia su destino final. Los grandes almacenes de Correos suelen estar ubicados en puntos estratégicos de España.

4. En tránsito

El paquete está viajando entre dos puntos logísticos, generalmente en camiones o furgonetas. En este punto, el paquete ya ha salido del centro de origen y se dirige hacia su destino.

5. Alta en la unidad de reparto

Tu paquete ya ha llegado a la oficina de tu ciudad o a la delegación más cercana. Esto significa que el paquete está listo para ser entregado por el repartidor.

6. En reparto

Este estado indica que el paquete ya está en la furgoneta o moto del repartidor y será entregado durante el día. Sin embargo, es difícil prever a qué hora exacta llegará, ya que los repartidores siguen rutas predefinidas.

7. En proceso de entrega

Aquí es donde pueden surgir inconvenientes. Algunas de las razones más comunes que puedes ver son:

Destinatario ausente: No estabas en casa cuando intentaron hacer la entrega.

Dirección incorrecta: Puede haber un error en la dirección que impidió la entrega.

Entrega fallida: El repartidor no ha podido completar la entrega por otros motivos logísticos.

8. Reencaminado

Este estado indica que tu paquete fue enviado a una oficina o zona de reparto equivocada. En este caso, será reenviado a la correcta, lo que puede causar un pequeño retraso.

9. Redireccionado

Similar al estado anterior, este mensaje significa que el paquete está siendo redirigido porque hubo un error en la etiqueta de envío, como un código postal incorrecto o una confusión en la dirección.

10. Realizado intento de entrega

Cuando ves este estado, significa que intentaron entregar el paquete pero no pudieron. Podría deberse a que no estabas en casa o algún otro problema. Normalmente, el repartidor dejará un aviso de entrega para que lo recojas en la oficina más cercana o se realice un nuevo intento de entrega.

11. A disposición del destinatario

Este estado aparece cuando el paquete está disponible para ser recogido en la oficina de Correos. Suele incluir un botón para ver la dirección de la oficina en un mapa, facilitando la recogida del paquete.

12. Entregado

Finalmente, este estado significa que el paquete ha llegado a su destinatario. Si no lo has recibido personalmente, alguien autorizado lo habrá firmado en tu lugar. Si no lo tienes en tus manos, es recomendable verificar quién lo ha recibido o contactar con Correos para aclararlo.

13. Devolución admitida / En proceso de devolución

Ocurre cuando el paquete no ha sido recogido en el plazo estipulado o si hubo algún problema con la dirección. En este caso, el paquete será devuelto al remitente.

Estados específicos para envíos internacionales

Cuando los paquetes provienen de fuera de España, especialmente de países no pertenecientes a la Unión Europea, pueden pasar por estados adicionales relacionados con el proceso aduanero:

Pendiente de tramitación aduanera : El paquete está siendo revisado por la aduana, y podría ser necesario pagar impuestos o tasas.

: El paquete está siendo revisado por la aduana, y podría ser necesario pagar impuestos o tasas. Finalizada tramitación aduanera: El paquete ha pasado la aduana y está listo para seguir su curso hacia el destinatario.

Conclusión

Cada estado del localizador de Correos proporciona información importante sobre el lugar y el momento en el que se encuentra tu envío. Si sigues de cerca estos estados, podrás tener una idea clara de cuándo llegará tu paquete o si hay algún problema con la entrega.

¿Cuál ha sido tu experiencia más reciente con los envíos de Correos? ¿Has encontrado algún estado que te resultara confuso?