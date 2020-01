Reino Unido no deportará de forma automática a los europeos que no tengan estatuto de asentado tras el ‘Brexit’

Los ciudadanos comunitarios que no se hayan registrado en plazo como asentados en Reino Unido para mantener sus derechos tras el Brexit no serán deportados de forma automática si acreditan que no pudieron hacerlo en tiempo y forma, según ha avanzado este viernes en una entrevista en la BBC el portavoz de la Unión Europea para la salida británica, Guy Verhofstadt, y ha confirmado posteriormente un portavoz 10 de Downing Street a la propia emisora.

En declaraciones al programa Today, de BBC Radio 4, Verhofstadt ha dicho haber recibido garantías por parte del Gobierno de Boris Johnson de que habrá flexibilidad, de forma que quienes no hayan obtenido el estatus de asentado antes de la fecha límite de junio de 2021 podrán seguir solicitándolo “acreditando que no fue posible hacerlo por los procedimientos normales”.

En este sentido, Verhofstadt ha sido contundente: “No habrá deportaciones automáticas”, ha señalado, pese a que, hasta ahora, el Ejecutivo británico había advertido que los europeos que no se hubieran registrado estarían sujetos a las leyes migratorias ordinarias vigentes en Reino Unido y, por lo tanto, expuestos a la deportación.

Según los últimos datos del Ministerio de Interior británico, correspondientes a diciembre de 2019, hasta ahora 2.597.300 ciudadanos de los Veintisiete han solicitado el estatuto de asentado, incluidos 171.300 españoles -al igual que otros 138.300 ciudadanos de Noruega, Suiza, Irlanda y Liechtenstein, pertenecientes al Área Económica Europea-, un trámite para el que se requiere acreditar cinco años de residencia en Reino Unido.

