Reseña tu lectura: El capitán Zheimer

El Capitán Zheimer esun divertido libro en el que Nico, Spider, Aris y Remache viven aventuras con su abuelo, el cual está olvidando cosas y los niños intentarán ayudarle a recordar. Una excelente obra de Nacho Golfe, maestro y escritor.

Los alumnos del colegio San Enrique nos presentan hoy un interesante libro que trata sobre un tema actual y complejo, el Alzheimer. “El capitán Zheimer” es un excelente libro escrito por Nacho Golfe, maestro y escritor valenciano que está sensibilizando a los jóvenes en esta temática. Esta reseña forma parte del proyecto “Reseña tu lectura” en el que los estudiantes escriben reseñas literarias de aquellos libros que ellos voluntariamente han decidido leer, y nosotros como medio de comunicación las publicamos en nuestro diario digital “Valencia Noticias”. Este año también se emiten en el programa “i mañana viernes”, de Radio Manises. El proyecto Reseña tu Lectura está coordinado por el profesor Francesc Vicent Nogales Sancho.

Este libro se trata de una obra de teatro escrita por Nacho y que fue transformada en este libro. Para el colegio San Enrique, de Quart de Poblet, esta temática es muy importante, y fruto de ello realizaron un proyecto llamado “Quart de Poblet, un pueblo para recordar” en el que trabajaron el Alzheimer de una manera muy especial con los alumnos. Realizaron un un documental que fue seleccionado como Mejor documental educativo en el Festival Escolar y Universitario de las Artes audiovisuales. Podéis verlo aquí:

Título: El Capitán Zheimer.

Autor: Nacho Golfe

Editorial: Sargantana

ISBN: 9788416900633

Este libro trata sobre un nieto y su abuelo, que está enfermo porque tiene Alzheimer. Nico es el nieto, es un niño divertido y atrevido, que cuenta con una pandilla de amigos: Spider, que está bastante loco, Aris que es la más lista y Remache, que también es algo alocado.

En el libro los amigos y Nico deciden ayudar a su abuelo, el cual está olvidando las cosas por su enfermedad, y viven divertidísimas aventuras viajando al pasado, junto a Gutenberg y otros personajes históricos.

El libro además mezcla la narrativa con el cómic, y resulta muy entretenido.

El libro me ha requeteencantado. Considero que es el mejor libro que he llegado a leer. Mi personaje preferido ha sido Spider, así como el Capitán Nicolás y Aris. Quizás Remache es con el quemenos me he identificado.

Las partes de cómic me han gustado muchísimo, ya que hacen que la lectura cambie y no siempre estemos leyendo de la misma manera.

Me gustaría agradecer a Nacho que haya escrito esta historia. Me hace recapacitar sobre muchas cosas como la forma en que nos divertimos con nuestra familia.

Ángel Molina es un gran lector, siempre disfruta con los libros y le encanta vivir aventuras divertidas. Además es un buen compañero y amigo de todos. Siempre tiene palabras amables para sus compañeros.





