Reseña tu lectura: Enola Holmes y el caso de la dama zurda

"Enola Holmes y el caso de la dama zurda" es un divertido libro de intriga y misterio. Una forma de introducir a los alumnos en la novela negra. ¿Sabías que Enola es hermana de Sherlock Holmes?

Hoy. en nuestra sección de Reseña tu lectura, los alumnos del Colegio San Enrique nos presentan el libro “Enola Holmes y el caso de la dama zurda”. Esta iniciativa de reseñas literarias permite que alumnos de distintos cursos puedan escribir sobre aquellos libros que para ellos son importantes, y hoy es una alumna de 5º de Primaria quien nos escribe.

Este libro está escrito por Nancy Springer, una autora estadounidense de fantasía, literatura para jóvenes adultos, misterio y ciencia ficción. Su novela Larque on the Wing ganó el Premio Tiptree.

Recordemos que este proyecto en el que colabora Valencia Noticias es una innovadora propuesta educativa para el fomento de la lectura, y que está permitiendo que miles de personas conozcan libros maravillosos desde los ojos y opiniones de sus propios lectores.

Título: Enola Holmes el caso de la Dama Zurda

Autor: Nancy Springer

Editoria: RBA

ISBN:9788427214620



Enola Holmes es la hermana del detective mas conocido en el mundo Sherlock Holmes. Esta

removiendo tierra y cielo para encontrar a su hermana pero ella no quiere que la encuentre

porque si la encuentra perderá su libertad. Enola va por las ciudades mas oscuras para intentar

pasar desapercibida. Ahora tiene un nuevo caso tiene que encontrar a la Dama Zurda sin que

la encuentre Sherlock. Va por bares preguntando donde esta el castillo dela Dama Zurda. Al

final la encuentra pero…. Su familia también a ella. Ellos habían preparado el misterio para

encontrarla. Al final la detective que era la mejor amiga de la soledad y la que había pasado

super desapercibida se convirtió en la detective mas famosa de Londres.

Me gusta bastante el libro, ya que los personajes son muy interesantes. Que la protagonista sea una chica que asume el rol de investigadora es algo genial. A lo largo de la lectura se producen varios giros inesperados, y me encanta que cuando crees que alguien es el culpable luego todo cambia. Pertenece al género policial o novela negra y es muy interesante.

Le doy un diez por que es un gran libro de misterio es entretenido y cuando lo empiezas te lo

quieres acabar no puedes dejar de leerlo.



Me llamo Irene y me gusta todo este tipo de libros de misterio y también me encanta leer por

que es como que me sumerjo dentro del libro y me imagino ser la detective de todos estos

libros de misterio.





