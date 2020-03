Reseña tu lectura: Historia d’un rei vell que tenia el nas vermell

Hoy, nuestra reseña literaria del proyecto "Reseña tu lectura", realizada por varios alumnos del colegio San Enrique, nos presenta un divertido libro teatral: "Història d'un rei vell que tenia el nas vermell"

Hui els alumnes de l’escola San Enrique, de Quart de Poblet, ens presenten un divertit llibre escrit en valencià. Es tracta d’una obra de teatre anomenada “Història d’un rei vell que tenia el nas vermell”.

El gènere teatral forma part de la literatura, i és important que els alumnes es familiaritzen amb ell.

Títol: Història d’un rei vell que tenia el nas vermell

Autor: Josep L. Pitarch

Editorial: Bromera

ISBN: 9788476602416



La història va sobre un rei que vol casar la seua filla, la princesa. Al rei li agrada molt el vi, així que per decidir amb qui es casa la seua filla organitza un acte en el que qui porte el millor vi serà mereixedor de casar-se amb ella.

Podeu imaginar com acaba la història? Amb el rei borratxo.

El nostre personatge, el rei, és baixet, amb el nas vermell, i és un poquet despistat. La princesa és una jove alta, de pèl llarg i a qui el vi no li agrada gens.

El llibre ens ha agradat molt, encara que és millorable. Ha estat una sorpresa que el rei mora pels efectes de l’alcohol. La història no ens ha agradat molt, realment no passa gairebé res. D’altra banda els dibuixos no són d’un estil actual.

Entre tots els llibres ue estem llegint pot ser siga un dels més fluixos.

Aquest article està escrit conjuntament per Jorge García, Alicia Mota, a qui li han agradat les rimes que apareixen. També Ángel Molina, David Nieto, Miquel Sánchez, Pedro López i altres alumnes de l’escola San Enrique, de Quart de Poblet.



