Reseña tu lectura: Isadora Moon va a una fiesta de pijamas

Isadora Moon va a una fiesta de pijamas es un divertido libro que nos hará vivir una auténtica fiesta, haciendo una tarta, con magia, y divirtiéndonos muchísimo.

Ya hemos presentado anteriormente algunos libros de Isadora Moon, y somos conscientes de que es una colección de libros que está gustando mucho al público de entre 8 y 10 años de edad.Hoy los alumnos del Colegio San Enrique nos presentan “Isadora Moon va a una fiesta de pijamas”. Esta reseña forma parte del proyecto “Reseña tu lectura” desarrollado por los propios estudiantes, y en el que ellos nos van presentando semanalmente un libro que les ha gustado.

A lo largo de este 2019 hemos publicado 35 reseñas literarias, y desde 2018 llevamos ya 47 publicaciones de “Reseña tu lectura”. En 2020 continuaremos publicando y fomentando la lectura.

Título: Isadora Moon va a una fiesta de pijamas.

Autora: Harriet Muncaster

Editorial: Alfaguara IJ

ISBN: 9788420451770

Zoe invida a Isadora a una fiesta de pijamas. ¿Quién no ha querido ir alguna vez a una fiesta de pijamas con sus amigos?

Las dos amigas, acompañadas de sus simpáticas mascotas, hacen una tarta de 5 pisos, viven muchas aventuras, con magia, e incluso deberán hacer varias tartas.

Zoe es un personaje que resulta muy simpática, y es maja. Aunque a veces no hace caso y eso complica las cosas, por lo que las chicas se meten en algunos líos. Por otro lado, Isadora,que también es muy buena, suele hacer las cosas a la primera.

El libro me encanta, es una aventura divertida, y en la que es fácil identificarse con el personaje. Me ha llamado la atención el momento en el que Isadora dice que no va a presentar la tarta.

Los personajes me hacen gracia. Un aspecto que me gusta mucho de este libro son sus dibujos, siempre con tonos negros y rosas.

También que acaben durmiendo sobre una nube me parece un detalle muy curioso. En general se lo recomiendo a cualquier persona que le guste la colección de Isadora Moon.

Lucía J es alumna del colegio San Enrique, le gustan todo tipo de libros, y especialmente disfrutar de momentos agradables leyendo historias que le hacen reír, descubrir cosas nuevas y vivir aventuras llenas de magia.

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com