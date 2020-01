Reseña tu lectura: Los guardianes del secreto

Hoy, en reseña tu lectura, os presentamos "Los guardianes del secreto" escrito por la alumna Adabella del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet

Hoy, lunes 27 de enero, publicamos dos reseñas literarias en nuestra sección “Reseña tu lectura”. En este caso os traemos el libro “Los guardianes del secreto”,escrito por Violeta Monreal.

Son ya más de 50 las reseñas que Valencia Noticias ha publicado junto a los estudiantes del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, un centro que por medio del innovador proyecto “Reseña tu lectura” promueve la pasión por los libros entre los más pequeños.

Título: Los guardianes del secreto

Autora: Violeta Monreal

Editorial: San Pablo

ISBN: 9788428534017

Al colegio de Aguascalientes ha llegado un niño nuevo. Antes de conocerle, Salvadora, la

profesora, les avisa que viste diferente para que sus compañeros no se burlaran. Ellos

imaginaron como era, sin pensar que sería una superheroina salvadora: es la profesora. Ella está

muy preocupada. Ruben, Andrés, Daniel y muchos compañeros tienen miedo. De todos el superhéroe que más me ha gustado es como iba vestido Tinín.

«- No, no y no… -dijo Salvadora-, el problema es más complicado… Si alguno viene con una camiseta de cuadros, de rayas, con puntos, con dibujos, ¡hasta con flores!… eso sería una camiseta normal. La camiseta que lleva este niño no es una camiseta normal. La camiseta que lleva, es una camiseta de piel…». «Somos Escoltas, Cuidaremos, Rescataremos, Estaremos Todos Ocupados Salvando el mundo». Este es el lema de los guardianes del secreto, un grupo de niños formado por los únicos 10 alumnos que tiene el colegio de Aguascalientes y que van a cerrar por falta de niños. Pero el primer día de clase aparece un chico muy extraño, un chico capaz de… Perdón, no podemos contarlo, porque hemos dado nuestra palabra de guardar el secreto. Quien lea esta historia sin hacer trampas, desde el principio hasta el final, podrá formar parte del club de los guardianes del secreto y descubrir por qué los niños del colegio de Aguascalientes hicieron un pacto de silencio. Valores: No discriminación, Amistad, Solidaridad, Responsabilidad.

Me ha gustado porque todos acaban queriendo a Tinín , ayudándose en sus aventuras y compartiendo los poderes que le hacían un niño especial. El personaje que más me

gusta es Salvadora, porque se preocupa de que los niños no se burlen de Tinín. De la historia me

gusta que nos enseña a aceptar a los demás.

Hola, soy Adabella Carrasco, alumna del colegio San Enrique, y me encanta la lectura. Te recomiendo que leas este libro porque es muy positivo para ayudar a todos los niños a aceptar a los demás.





