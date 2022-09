El alcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha anunciado este martes su decisión de presentarse de nuevo como candidato de esta formación política a la Alcaldía de la ciudad.

Ribó ha dado a conocer esta medida en la Asamblea de Compromís per València celebrada este martes por la tarde en el Teatro Micalet de la capital valenciana, donde ha intervenido para comunicar a sus compañeros de partido esta medida mientras daba la bienvenida al inicio del curso político.

El primer edil, en el gobierno de la ciudad desde 2015, señaló recientemente que anunciaría su voluntad o no de volver a encabezar la lista de este partido a los miembros de su coalición en primer lugar, antes de comunicarlo en cualquier otro foro.

Joan Ribó ha manifestado en reiteradas ocasiones a lo largo de este año que la decisión de presentarse de nuevo o no como candidato de Compromís a la Alcaldía de València la anunciaría después del verano. Tras las vacaciones, cuando ha sido de nuevo preguntado por esta cuestión ha emplazado a la Asamblea de Compromís per València de esta jornada.

El responsable municipal concurrió por primera vez como número uno de la lista de esta formación a la Alcaldía de València en las elecciones municipales de 2011, año en el que la coalición logró tres ediles y se quedó en la oposición.

En 2015 concurrió otra vez a los comicios locales como número uno por esta ciudad y logró arrebatar el gobierno a la ‘popular’ Rita Barberá con un ejecutivo de coalición, llamado Govern de La Nau y conformado por Compromís, PSPV y València en Comú.

En las últimas elecciones municipales, las de 2019, fue de nuevo candidato a la Alcaldía y la logró de otra vez, en esta ocasión con un ejecutivo llamada Govern del Rialto integrado por Compromís y PSPV.

El anuncio de Ribó de optar de nuevo a encabezar la lista electoral de Compromís en 2023 ha sido recibido con una gran ovación por parte de los asistentes a la asamblea, que se han puesto en pie aplaudiendo mientras coreaban “alcalde, alcalde” y no dejaban continuar al primer edil con su discurso. “Sí, me voy a presentar”, ha dicho, a lo que ha añadido: “si vosotros lo consideráis”.

Joan Ribó ha iniciado su intervención agradeciendo los “mensajes de apoyo y coraje” que ha recibido en el actual mandato, especialmente en los momentos más duros de la pandemia de la Covid-19 para continuar con su labor al frente del consistorio.

Tras ello, ha aludido a los problema de salud que tuvo hace unos meses, por una hernia discal, y ha señalado que poco a poco se ha ido recuperando hasta lograr la normalidad. “Gracias por todos los ánimos que me habéis” dado, ha aseverado.

A su vez, el representante de Compromís ha manifestado que cuando le han preguntado en los últimos tiempos si optaba un vez más o no a ser candidato de Compromís a la Alcaldía respondía que no era el momento y que “hay un tiempo para cada cosa”, además de advertir de que “no se está siempre en elecciones”. “Ahora sí, hay elecciones en junio y tenemos la obligación de ir preparados y organizados. Ahora toca, en febrero no tocaba”, ha expuesto.

Igualmente, Ribó ha hecho referencia al “pacto” suscrito por Compromís con los valencianos al entrar al consistorio de la capital en 2011 y a su renovación al acceder al gobierno en 2015, para trabajar por las personas. Ha repasado brevemente algunos asuntos de la gestión municipal de los últimos siete años y ha considerado que “han dado resultados” aunque ha habido alguna etapa, como el actual mandato marcado por la pandemia, que “no ha sido fácil”.

Tras su intervención en la Asamblea de Compromís per València, en declaraciones a los medios de comunicación, ha aludido de nuevo al problema “largo” de salud que tuvo y que le hizo reflexionar sobre su futuro, a la vez que ha apuntado que “se ha resuelto” y “superado”. Del mismo modo, ha reiterado el “gran acuerdo” de su formación con los valencianos.

En este sentido, ha hablado de “la voluntad de trabajar en tiempos de crisis por las personas que peor lo pasan” y ha dicho que así se ha hecho desde departamentos de su equipo de gobierno. “Los resultados cantan en cuanto a funcionamiento de la ciudad. Son resultados positivos que nos indican que ese camino es un buen camino”, ha declarado.

Joan Ribó ha señalado que a esto se suman diversos “proyectos” que hay en la ciudad y que a él le parecen “muy ilusionantes” para seguir trabajando como ser Capital Verde Europea, un hub de la innovación, contar con las infraestructuras ferroviarias previstas y seguir desarrollando “cambios en movilidad”. “Estamos cambiando la ciudad. Se reconoce a nivel internacional y para mí es muy ilusionante. Vamos a continuar trabajando en este proyecto”, ha subrayado.

“DECISIÓN TOTALMENTE PERSONAL”

Preguntado por la decisión de postularse otra vez como candidato de Compromís a la Alcaldía, el primer edil ha afirmado que ha sido una “decisión totalmente personal”. “Mis dudas en su momento fueron personales y mi decisión es personal. Es una decisión pensada en València, desde València y para València, no en otras coordenadas”, ha resaltado.

Por otra parte, preguntado por si apuesta por reeditar gobiernos de coalición si llega a ser alcalde, Ribó ha respondido que “el primer objetivo” que tiene es “que ganen las fuerzas de izquierda y progresistas” antes que ser responsable municipal. Ha añadido que el segundo es “conseguir el mejor resultado posible”. “Me parece muy importante trabajar en un modelo plural de partidos. Creo que es bueno”, ha dicho.

Joan Ribó ha añadido que aspira a otro mandato y a estar más años en el consistorio para seguir la tarea iniciada y condicionada en este último por la Covid-19. “Me parece que ocho años es un periodo suficiente pero cuando tiene una situación en la que durante dos años han tenido que estar dedicándote a resolver problemas inmediatos, no son ocho son seis”, ha concretado.

“ME PARECERÍA MUY SALUDABLE”

Preguntado por la posibilidad de que se presente alguna candidatura alternativa a la suya ha dicho que no lo descarta. “Además, me parecería muy saludable. Me parece perfecto. Manifiesto que me presento para optar a la candidatura. Hay muchas personas y muy cualificadas que podrían presentarse”, ha señalado, además de precisar que la lista de Compromís no las confecciona él porque es de partido y que atenderá a lo que marque este en ese proceso. “Es una decisión de Compromís”, ha insistido.