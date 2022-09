El vanguardista cocinero de DiverXo triunfa en la sexta edición de The Best Chefs Awards celebrada en Madrid. Completan el podio el danés Rene Redzepi y el catalán Joan Roca, de El Celler de Can Roca

Dabiz Muñoz vuelve a ser el cocinero número uno del mundo por segundo año consecutivo. El vanguardista cocinero de DiverXo ha vuelto a triunfar en la sexta edición de The Best Chefs Awards, unos galardones que se han abierto camino de forma potente en el mundo de las listas gastronómicas y que se han entregado este martes por la noche en Madrid en una gala presentada por Carlos Latre (el año pasado se celebró en Ámsterdam). A diferencia de The World’s 50 Best, clasificación centrada en los restaurantes, The Best Chefs Awards se centra en los protagonistas: los cocineros y cocineras, sus inquietudes y su aproximación a la cocina. Completan el podio el danés Rene Redzepi (Noma) y el chef catalán Joan Roca, de El Celler de Can Roca. “Qué noche, qué aventura. Gracias a Madrid, mi ciudad, la mejor del mundo. No me siento como el mejor chef del mundo, pero es un honor y algo maravilloso”, ha dicho Muñoz al recoger el premio, que también ha agradecido, visiblemente emocionado, a su esposa, la presentadora Cristina Pedroche: “Sin ella no hubiera sido posible todo lo que hemos hecho en el XO estos años. Ocho años después me siento mejor cocinero y mejor persona”, tras lo cual ha invitado a su equipo a subirse al escenario para celebrarlo con ellos.

En la lista de los top 100 liderada por Dabiz Muñoz, dada a conocer en una gala celebrada este 20 de septiembre en el Palacio de Cibeles, figura una nutrida representación española: en total, 22 nombres. Grandes chefs en cabeza (como Joan Roca, Andoni Luis Aduriz, el trío de Disfrutar, Ángel León, Quique Dacosta…) y como nuevas entradas: Bittor Arginzoniz (Etxebarri), los hermanos Sergio y Javier Torres, Dani García, Paulo Airaudo, Paco Pérez (Miramar) y Fina Puigdevall y Martina Puigvert (Les Cols).

Con la reelección del cocinero madrileño como mejor chef del mundo, cuyo restaurante es el único de Madrid con tres estrellas Michelin y ocupa el puesto 20 en la lista 50 Best, los votantes de The Best Chefs Awards (cocineros, periodistas y profesionales del sector) vuelven a reconocer “una cocina personalísima, imprevisible e instalada en la excelencia que huye de mimetismos pese a asimilar influencias e inspiraciones dispares, desde corrientes coquinarias a un universo onírico propio que impregna cada visita a DiverXo de la emoción de una ruleta rusa y la convierte en un verdadero show. El lema está justificado: vanguardia o morir”, ha resumido la organización el sentir de estos jurados.

Además de encumbrarle de nuevo al número uno de la lista, The Best Chefs Awards ha concedido a Dabiz Muñoz dos de los 12 reconocimientos especiales de este año. Como una reiteración de su triunfo, el chef de DiverXo (y de StreetXo, RavioXo y GotXo) recibe un galardón de sus propios colegas, el de Mejor Chef, y también el título de Mejor Chef Gourmet de la Ciudad. “Es uno de los premios más especiales, ser reconocido por los compañeros es increíble. Me siento muy feliz”, ha dicho sobre el escenario al recoger ese premio que le han otorgado sus colegas de profesión. Con el otro, ha tenido unas palabras de reconocimiento a “todos los chefs que están haciendo un gran trabajo en Madrid en los últimos años”, entre los que ha mencionado a Ramón Freixa, Juanjo López Bedmar (Tasquita de Enfrente), Mario Sandoval o Diego Guerrero (DSTAgE). “Estas fiestas nos unen y hacen que la cocina sea una herramienta poderosa para conectar culturas”, ha dicho por su parte Joan Roca tras ser reconocido como el segundo mejor chef del mundo.

Otro premio especial, al Chef de la Ciencia, va para el gran innovador y rupturista Andoni Luis Aduriz, responsable de Mugaritz, que ocupa en 2022 el quinto puesto de la clasificación. La japonesa Natsuko Shoji, creadora de bellos platos de alta cocina dulce en su laboratorio de pastelería Été de Tokio (Japón), y elegida Mejor Cocinera de Asia 2022, ha merecido el premio Best Chef Food Art.

Otras figuras del panorama mundial incluidas en los premios especiales son la veterana y estelar cocinera francesa Anne-Sophie Pic, como la Mejor Experiencia de Comida; la eslovena Ana Roš (Hiša Franko), Best Pristine Chef por sus primorosos platos, o el australiano Josh Niland, el Chef Más Innovador, por su impactante sabiduría en el manejo del pescado.

“Compartir conocimientos y experiencias de chefs veteranos y jóvenes y poner en valor la creatividad, la inteligencia, la pasión, la innovación, la sostenibilidad, la tecnología o la ciencia y el impacto social positivo a través de la cocina” son objetivos de The Best Chef Awards, “una vibrante comunidad mundial de amantes de la gastronomía”. Su origen está en Varsovia, por iniciativa de la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el gastrónomo italiano Cristian Gadau, quienes querían destacar los distintos enfoques gastronómicos de las personas detrás de los restaurantes. El sistema de votación incluye profesionales del sector (chefs votando a chefs) así como expertos en alta cocina, comunicadores y fotógrafos. Cada año, un total de 350 personas (entre ellas los incluidos en la lista precedente) decide el nuevo ranking de los 100 mejores chefs.

Dabiz Muñoz (cuarto por la izquierda), posa con el galardón como mejor cocinero del mundo 2022,junto al alcalde de Madrid y otros premiados en la gala The Best Chef.

El chef Joan Roca, el sueco Björn Frantzén y Rene Redzepi han precedido a Muñoz en el número uno de los Best Chefs Awards. Varsovia (2017), Milán (2019), Barcelona (2020, con emisión online) y Ámsterdam (2021) han sido escenario de las anteriores ediciones de estos galardones. La celebración en Madrid —con el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad— y la elección durante dos años consecutivos de un cocinero vanguardista madrileño incentiva las pretensiones de la capital española de ser una ciudad de atractivo gastronómico internacional, un foco mundial de turismo foodie.

Del 1 al 100, estos son los mejores cocineros del mundo

Dabiz Muñoz: DivertXo, StreetXo (Madrid, España)

René Redzepi: Noma (Copenhague, Dinamarca)

Joan Roca: El Celler de Can Roca (Girona, España)

Massimo Bottura: Osteria Francescana (Módena, Italia)

Andoni Luis Aduriz: Mugaritz (Gipuzkoa, España)

Björn Frantzen: Frantzen (Estocolmo, Suecia)

Mateu Casañas, Oriol Castro, Eduard Xatruch: Disfrutar (Barcelona, España)

Alain Passard: L’Arpège (París, Francia)

Ana Roš: Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia)

Alex Atala: D.O.M. (São Paulo, Brasil)

Rasmus Munk: The Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

Rasmus Kofoed: Geranium (Copenhague, Dinamarca)

Ángel León: Aponiente (Puerto de Santamaría, España)

Niko Romito: Reale (Abruzzo, Italia)

Virgilio Martinez: Central (Lima, Perú)

Grant Achatz: Alinea (Chicago, EE UU)

Riccardo Camanini: Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

Eneko Atxa: Azurmendi, Eneko (Larrabetzu, España)

Bittor Arguinzoniz: Asador Etxebarri (Axpe Achondo, España)

Anne-Sophie Pic: Maison Pic (Valence, Francia)

Andreas Caminada: Schloss Schauenstein (Füsternau, Suiza)

Mauro Colagreco: Mirazur (Menton, Francia)

Yannick Alleno: Pavillon Ledoyen y L’Abysse (París, Francia) y Le 1947 (Courchevel, Francia)

Dominique Crenn: Atelier Crenn (San Francisco, EE UU)

Dan Barber: Blue Hill Manhattan (Nueva York, EE UU) y Blue Hill Stone Barns (Pocantico, EE UU)

Paolo Casagrande: Restaurante Lasarte by Martín Berasategui (Barcelona, España)

Rodolfo Guzman: Boragó (Santiago, Chile)

Julien Royer: Odette (Singapur) Louise (Hong Kong)

Yoshihiro Narisawa: Les Créations de Narisawa (Tokio, Japón)

Mauro Uliassi: Ristorante Uliassi (Senigallia, Italia)

César Ramirez: Table at Brooklyn Fare (Nueva York, EE UU)

Enrico Crippa: Piazza Duomo Alba (Alba, Italia)

Quique Dacosta: Quique Dacosta Restaurante (Dénia, España)

Christian Bau: Victor’s Fine Dining (Perl, Alemania)

Clare Smyth: Core by Clare Smyth (Londres, Reino Unido)

Paco Roncero: Paco Roncero Restaurante NH Collection Casino de Madrid, Estado Puro (Madrid), Sublimotion (Ibiza), Estado Puro (Shanghái)

Jonnie Boer: De Librije (Zwolle, Países Bajos)

Diego Guerrero: Dstage, Dspeak (Madrid, España)

Eric Vildgaard: Jordnær (Copenhague, Dinamarca)

Heston Blumenthal: The Fat Duck (Bray, Irlanda)

Javier y Sergio Torres: Restaurante Hermanos Torres (Barcelona) Dos cielos (Madrid)

Martín Berasategui: Restaurante Martín Berasategui (Guipuzkoa, España), Restaurante Eme Be Garrote, (San Sebastián, España), Restaurante Lasarte, Oria, Fonda España (Barcelona, España), Restaurante MB, Txoko MB, Melvin By Martín Berasategui (Tenerife, España), La Bodega de Ola, Ola Martín Berasategui (Bilbao, España), Fifty Seconds Martin Berasategui (Lisboa, Portugal), Etxeko (Ibiza, España), El Txoko de Martín (Palma de Mallorca, España)

Paco Morales: Noor Restaurant (Córdoba, España)

Korey Lee: Benu (San Francisco, EE UU)

Alexandre Mazzia: AM by Alexandre Mazzia (Marsella, Francia)

Alberto Landgraf: Oteque (Río de Janeiro, Brasil)

Giuseppe Iannotti: Kresios (Telese, Italia)

Manu Buffara: Restaurante Manu (Curitiba, Brasil)

Daniel Humm: Eleven Madison Park (Nueva York, EE UU)

Pia Leon: Kjolle (Barranco, Perú)

Marco Müller: Rutz (Berlín, Alemania)

Nick Bril: The Jane, (Amberes, Bélgica)

Emmanuel Renaut: Flocons de sel (Mégève, Francia)

Arnaud Donckele: La Vague d’Or (St-Tropez, Francia)

Mingoo Kang: Mingles (Seúl, Corea del Sur)

Dani García: Tragabuches, Kemuri, Alelí (Marbella) Babette, Leña, Smokedroom, Lobito de Mar, Bibo, Dani Brasserie, Casa Dani (Madrid)

Jorge Vallejo: Quintonil (México DF, México)

Antonia Klugmann: L’Argine a Vencò (Dolegna del Collio, Italia)

Floriano Pellegrino: Bros’ (Lecce, Italia)

Bruno Verjus: Table (París, Francia)

Agustin Balbi: Andó (Hong Kong)

Hans Neuner: Ocean (Porches, Portugal)

Joris Bijdendijk: Wils, Rijks, Wils Bakery (Ámsterdam, Países Bajos)

Sven Elverfeld: restaurante Aqua (Wolfsburg, Alemania)

Hélène Darroze: The Connaught (Londres, Reino Unido), Marsan par Hélène Darroze (París, Francia) Hélène Darroze (Villa La Coste, Francia)

Himanshu Sain: At the helm (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)

Hiroyasu Kawate: Florilège (Tokio, Japón)

Felix Lo Basso: Felix Lo Basso Restaurant (Milán, Italia) Memorie di Felix Lo Basso Restaurant (Trani, Italia)

Leonor Espinosa: Restaurante Leo (Bogotá, Colombia)

Henrique Sa’ Pessoa: Alma, Cais da Pedra, Mercado da Ribeira, Tapisco, Petiscos bar, Balcão (Lisboa, Portugal) Tapisco Porto (Oporto, Portugal)

Tristin Farmer: Restaurant Zén (Singapur)

Natsuko Shoji: Été (Tokio, Japón)

Elena Reygadas: Rosetta (México DF, México)

Vicky Lau: Tate Dining Room (Hong Kong)

Diego Rossi: Trattoria Trippa (Milán, Italia)

Gert de Mangeeler: Hertog (Flandes, Bélgica)

Gareth Ward: Ynyshir (Machynlleth, Gales)

Josh Niland: Saint Peter (Paddington, Australia)

Moreno Cedroni: La Madonnina dal pescatore, Clandestino, Aniko (Ancona, Italia)

José Avillez: Belcanto, Encanto, Bairro do Avillez, Mini Bar, Pizzaria Lisboa, Cantinho do Avillez (Lisboa, Portugal) Tasca Cuá Cuá Club (Algarve, Portugal) Tasca (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)

Yusuke Takada: Le Cime (Osaka, Japón)

Karim Lopez: Gucci Ostería (Florencia, Italia)

Domenico Marotta: Marotta Ristorante (Squille, Italia)

Santiago Lastra: Kol Restaurant, Kol Mezcalería (Londres, Reino Unido)

Paulo Airaudo: Amelia (San Sebastián, España) y Aleia (Barcelona, España)

Álvaro Clavijo: El Chato (Bogotá, Colombia)

Paco Pérez: Restaurante Miramar (Girona, España)

Dong Zhenxiang: Da Dong Roast Duck (Pekín, China)

Norbert Niederkofler: Restaurant St. Hubertus (San Cassiano, Italia)

Peter Goossens: Hof van Cleve (Kruisem, Bélgica)

Jeremy Chan: Ikoyi (Londres, Reino Unido)

Przemysław Klima: Bottiglieria 1881 (Cracovia, Polonia)

Tala Bashmi: Fusions by Tala (Manama, Baréin)

Atsushi Tanaka: AT (París, Francia)

Jaime Pesaque: Mayta, 500 grados, Sapiens, Callao, Mad Burguer (Lima, Perú)

Fina Puigdevall y Martina Puigvert: Les Cols (Girona, España)

Vicky Cheng: VEA Restaurant, Wing (Hong Kong)

Debora Fadul: Diacá (Ciudad de Guatemala, Guatemala)

Stefano Baiocco: Grand Hotel a Villa Feltrinelli (Gargnano, Italia)

Helena Rizzo: Maní (São Paulo, Brasil)