Rocío Gómez Bueno, conocida como RoRo en TikTok, ha capturado la atención de millones con su contenido culinario. Su éxito plantea preguntas sobre las tendencias de las redes sociales y el papel de la autenticidad en la era digital.

La historia de Rocío Gómez Bueno, más conocida como RoRo en TikTok, es un ejemplo fascinante del poder de las redes sociales y de cómo un contenido aparentemente simple puede transformar a una persona común en una estrella viral. En menos de tres meses, esta joven de 22 años ha pasado de ser una usuaria más en TikTok a convertirse en un fenómeno mediático que acumula millones de seguidores y colabora con marcas de renombre.

El Fenómeno Viral: De la Cocina al Estrellato

Todo comenzó con un video que publicó el 18 de mayo de 2024. En él, RoRo preparaba unos pappardelle con ragú de pato a la naranja, un plato que impresionó no solo por su complejidad, sino porque cada ingrediente, incluso el queso, era hecho a mano por ella misma. La dulce narración de la receta, dirigida a su novio Pablo, y la atención al detalle cautivaron al público, logrando que el video alcanzara la asombrosa cifra de 15 millones de visitas en tan solo doce horas.

Este éxito no fue casual. La combinación de una receta elaborada, una presentación cuidadosa y una narrativa íntima hizo que el algoritmo de TikTok impulsara su contenido, exponiéndolo a una audiencia cada vez mayor. A partir de ese momento, RoRo empezó a ganar entre 100.000 y 200.000 seguidores al día, lo que la llevó a alcanzar la impresionante cifra de 2,7 millones de seguidores en TikTok en un tiempo récord.

Una Estrategia Meditada: Eliminar el Pasado para Construir el Futuro

Curiosamente, a finales de junio, RoRo tomó una decisión sorprendente: borró cien de los 123 videos que tenía en su cuenta. Este movimiento dejó a muchos de sus seguidores preguntándose por qué eliminaría tanto contenido, especialmente cuando estaba en la cúspide de su popularidad. Beatriz Portela, fundadora de la agencia Okiko Creatives y representante de RoRo, explicó que este tipo de decisiones son comunes entre los creadores que buscan definir una línea editorial clara. Según Portela, al volverse más conocida, RoRo optó por eliminar videos que no se alineaban con la nueva imagen que quería proyectar.

El proceso de transformación de RoRo, que pasó de subir videos de sus entrenamientos en el gimnasio a compartir recetas elaboradas, muestra una clara intención de redefinir su identidad en las redes sociales. Esta evolución fue impulsada por un consejo casual de su novio, Pablo, quien la animó a combinar su pasión por la cocina con su presencia en TikTok. El resultado ha sido una serie de videos que no solo han capturado la atención del público, sino que también han atraído a importantes marcas.

De los Fogones a las Grandes Marcas

En un lapso corto, RoRo ha logrado lo que muchos influencers tardan años en conseguir: establecerse como una figura influyente y asegurar colaboraciones con marcas de alto perfil. Desde que se hizo viral, ha trabajado en campañas publicitarias con empresas como Benefit, Iberdrola, la firma de jamón cocido Argal Bonnatur y Peldanyos, una empresa de comida para llevar dirigida por otro influencer.

El rápido ascenso de RoRo en el mundo de la influencia digital destaca la importancia del contenido de calidad y la capacidad de resonar con la audiencia. Según Portela, la clave del éxito de RoRo radica en su enfoque en el proceso de elaboración de las recetas, más que en el resultado final. “Lo que atrae de sus vídeos es que te enseña el valor del proceso”, dice su representante. Este enfoque en la autenticidad y el detalle es lo que ha diferenciado a RoRo de otros influencers y la ha convertido en una opción atractiva para las marcas que buscan una conexión genuina con su audiencia.

Un Debate Cultural: ¿Tradwife o Innovadora?

Sin embargo, el éxito de RoRo no ha estado exento de controversia. Algunos críticos han sugerido que su contenido promueve una imagen de “esposa tradicional” o “tradwife”, un término que se ha popularizado en las redes sociales para describir a mujeres que adoptan roles de género tradicionales, centrados en el hogar y la familia. Esta percepción ha generado debate sobre si RoRo está perpetuando estereotipos o simplemente compartiendo una pasión personal por la cocina.

Fabienne Fourquet, CEO y cofundadora de la consultora 2btube, explica que aunque el fenómeno tradwife ha ganado cierta popularidad en países como Estados Unidos y Reino Unido, en España no es una tendencia tan extendida. Según Fourquet, la etiqueta de “esposa tradicional” aplicada a RoRo es, en muchos casos, una interpretación superficial de su contenido. Por su parte, Beatriz Portela rechaza categóricamente esta caracterización, argumentando que RoRo no encaja en ese molde: “Tiene 22 años, no ha salido de casa de sus padres. Ni siquiera vive con su novio”.

Además, hay quienes creen que RoRo simplemente está siguiendo una tendencia que ha visto funcionar en otros creadores, como Nara Smith, una influencer estadounidense conocida por sus videos de recetas narradas con una voz suave. Aunque algunos observadores ven en RoRo una copia del formato de Smith, la realidad es que ha sabido adaptar este estilo a su propio contexto, logrando un éxito considerable en el mercado hispanohablante.

El Rol del Engagement en la Era Digital

Para las marcas, lo que realmente importa es el engagement, la capacidad de un influencer para conectar con su audiencia y generar interacción. RoRo ha demostrado ser excepcionalmente eficaz en este aspecto, atrayendo tanto a seguidores como a empresas que ven en ella una plataforma para promocionar sus productos. Su crecimiento explosivo y su habilidad para mantener la atención de su público la convierten en una figura influyente en el panorama digital actual.

El caso de RoRo también pone de relieve la importancia de la autenticidad en las redes sociales. Aunque algunos puedan cuestionar sus motivaciones o criticar el contenido que comparte, es innegable que ha encontrado una fórmula que resuena con millones de personas. En un entorno donde la competencia es feroz y las tendencias cambian rápidamente, RoRo ha demostrado que el contenido bien elaborado y personal puede ser la clave del éxito.

Reflexiones Finales

El ascenso de RoRo en TikTok es un fenómeno digno de estudio. ¿Será capaz de mantener su relevancia y continuar expandiendo su marca, o es este un caso de éxito efímero en el siempre cambiante mundo de las redes sociales? Su capacidad para adaptarse y evolucionar, combinada con un enfoque en la calidad y la autenticidad, sugiere que su historia está lejos de terminar.

¿Qué opinas del impacto de RoRo en las redes sociales? ¿Crees que su enfoque en la cocina artesanal y la narrativa personal es una moda pasajera o un indicio de una nueva tendencia en el contenido digital?