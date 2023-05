VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Los exámenes de Selectividad 2023 se acercan y es importante que los alumnos estén al tanto de las cosas que pueden y no pueden llevar durante las pruebas. Hay objetos y documentos imprescindibles para acceder a los exámenes, así como otros que solo están permitidos en ciertas asignaturas. Por otro lado, existen objetos que no se pueden llevar bajo ningún concepto. Aquí te explicamos qué está permitido y qué no en los exámenes de Selectividad 2023.

Es obligatorio llevar consigo la documentación necesaria, como el DNI, pasaporte o permiso de residencia, ya que sin este documento no se permitirá la participación en las pruebas. Además, es importante tener el resguardo de la matrícula y el justificante de pago. En cuanto a los utensilios básicos, se pueden llevar bolígrafos, lápices y gomas de borrar. Aunque los exámenes deben ser realizados a bolígrafo, se permite hacer esquemas o anotaciones a lápiz.

En cuanto a objetos específicos para ciertas asignaturas, las calculadoras solo están permitidas en exámenes que requieran su uso, como matemáticas, economía o química. Sin embargo, deben ser calculadoras sin funciones programables o capacidad para resolver ecuaciones complejas. Los diccionarios están permitidos en los exámenes de griego y latín, pero están prohibidos en los exámenes de inglés o francés. Para la prueba de dibujo técnico, se permiten útiles de dibujo como escuadra, cartabón, regla, compás, lápices y goma de borrar, pero no se pueden llevar plantillas o tecnígrafos.

Por otro lado, hay objetos que no se pueden llevar en ningún momento durante los exámenes. Esto incluye teléfonos móviles y relojes inteligentes, los cuales deben mantenerse alejados de los pupitres antes del comienzo del examen. También se prohíbe el uso de típex, en caso de cometer un error, se debe tachar la pregunta y continuar escribiendo a continuación.

Es fundamental que los alumnos estén informados sobre estas restricciones para evitar problemas durante los exámenes de Selectividad 2023.