Gracias a la revolución que lidera esta firma valenciana, cada vez más personas pueden ir olvidándose de sufrir a causa del dolor a la hora de ir al dentista o de hacerse un tatuaje, por ejemplo.

Los servicios anestésicos son la mejor alternativa para dejar de padecer no solo el dolor, sino toda la situación de estrés asociada antes y después del proceso y que puede afectar negativamente al bienestar personal.

¿Qué es Sedalux?

Esa revolución sin dolor la lidera Sedalux, una joven empresa valenciana pionera en ofrecer servicios de anestesia ambulatoria fuera del ámbito hospitalario, con tal de lograr su objetivo: un mundo sin dolor. Extendiendo esa premisa a muchas facetas de la vida diaria y haciendo que cualquiera pueda recurrir a los mejores servicios anestésicos.

“Desde Sedalux hemos valorado como una necesidad ineludible y un compromiso ético, evitar y minimizar el sufrimiento que el dolor produce en las personas. Se trata de un ámbito ante el que diferentes organismos internacionales recomiendan actuar de forma proactiva, integrada y global”, apuntan.

Lo que ha logrado Sedalux es democratizar y universalizar las bondades de la anestesia, haciendo que deje de ser algo exclusivo de unos pocos centros hospitalarios para extender las ventajas de un mundo sin dolor a disciplinas como la fisioterapia, la ginecología, la odontología o la estética. Incluso a campos como la industria del tattoo, haciendo que no tatuarse por miedo al dolor sea un problema del pasado.

“Sedalux tiene mucho que ofrecer a pacientes, clínicas y anestesiólogos. Acercando nuestros profesionales a la gente que los necesita, conseguimos dar respuesta a las necesidades sanitarias que el problema del dolor plantea en una sociedad cada vez más cambiante y compleja”, apuntan.

Servicios anestésicos de Sedalux

Con el objetivo de lograr un mejor abordaje del dolor en todas sus distintas vertientes, Sedalux ofrece multitud de servicios de anestesia ambulatoria.

La anestesia para tatuajes se adapta e individualiza a las necesidades de cada cliente, tanto para la realización como para la eliminación de tatuajes. Dado que cada persona tiene un umbral de dolor distinto en cada parte de su cuerpo, es necesario que la estrategia anestésica tenga en cuenta determinadas particularidades en cada caso.

El uso de anestesia para hacerse o quitarse tatuajes tiene muchas otras ventajas asociadas: mantiene la musculatura relajada, facilita tatuar zonas sensibles o poco comunes, y hace que las sesiones puedan ser más largas, por lo que reduce el número de sesiones para completar una pieza. Pero lo más increíble del servicio de anestesia para tatuajes Sedalux es que han conseguido eliminar la inflamación, ardor y supuración post-sesión por lo que desaparecen las tradicionales molestias a posteriori (dolor, fiebre) e incluso se acelera el proceso de curación.

Otra situación clásica que muchos temen es la visita al dentista. Con Sedalux, gracias al servicio de sedación consciente en odontología, el miedo al dentista o la ansiedad dental y sus fobias son cosa del pasado. Combinando los servicios de dentistas profesionales con los servicios anestésicos de Sedalux, el paciente sale ganando al decir adiós al dolor en cada visita, y haciendo que los odontólogos se centren en el tratamiento de salud bucodental.

En el campo de la odontopediatría, recurrir a servicios anestésicos permite combatir la ansiedad infantil perioperatoria, un problema al que muchas veces no se le da la importancia que tiene. “Un niño que no pasa miedo es un niño que no sufre, y hacerles la vida más fácil a esas edades puede tener un impacto significativo tanto para el futuro adulto, como para la sociedad y su economía”, explican desde Sedalux.

Los servicios anestésicos de Sedalux en el sector de la fisioterapia también tienen beneficios potentes, tanto para las clínicas como para el paciente. Las primeras pueden ofrecer terapias de último escalón, garantizando una asistencia integral y evitando tener que derivar a pacientes a otras unidades. También pueden ampliar los tratamientos a aplicar: infiltraciones miofasciales y articulares, bloqueos nerviosos, facetarios y epidurales… ¡Un sinfín de posibilidades! Para el paciente, recurrir a Sedalux en sus visitas al fisio le permite mejorar la sintomatología, adaptar los tratamientos a sus necesidades y disfrutar de una mayor comodidad al no ser derivado a otras unidades con tiempos de espera largos, lo que acorta los plazos de recuperación.

En lo que respecta al ámbito de la ginecología, Sedalux defiende y apuesta por el derecho a la maternidad libremente decidida sin que se acompañe de culpa, miedo o dolor. El embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a las vidas de muchas mujeres, es por ello que “hemos creado un servicio centrado en su salud reproductiva donde ELLAS son lo más importante”, en Sedalux lo tienen claro.

“Para presumir hay que sufrir”, frase que se ha asociado desde siempre al dolor de las operaciones de medicina y cirugía estética, otro campo en el que Sedalux ofrece sus servicios. “Muchas personas quieren mejorar su aspecto y no lo hacen por miedo al dolor. Pues pongámosle fin. ¿Por qué sufrir por algo que se desea?, explican desde Sedalux.

¿Por qué elegir Sedalux?

Porque son pioneros en servicios anestésicos ambulatorios, así de sencillo. Porque creen de verdad en un mundo sin dolor, donde cualquiera puede realizar algo tan habitual como hacerse un tatuaje, ir al fisio o al dentista sin miedo a nada. Es un pequeño gran cambio hacia el bienestar, y no hay nadie mejor que Sedalux con quien vivir en primera persona esa revolución del mundo sin dolor.