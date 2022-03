La moda Steampunk, igual que ya pasaba con la moda y la estética Cyberpunk, es una estética asociada a un tipo de movimiento de ciencia ficción que es denominado de la misma manera, Steampunk. Coincide también con el Cyberpunk en que ambos suelen estar ambientados en un futuro más bien lejano y con frecuencia en un ambiente post-apocalíptico y decadente. La primera característica que podemos sacar del movimiento, y estética, Steampunk es que combina los elementos estéticos ya sea de la Inglaterra Victoriana del siglo XIX o de la estética ‘Western’ americana combinado con una tecnología basada en el vapor pero a la vez contiene detalles y momentos de fantasía, ciencia ficción y otros avances tecnológicos. Por todo esto, al Steampunk se le incluye en el llamado retrofuturismo.

Steampunk nace de la fusión de dos palabras inglesas “steam”, (vapor), y la terminación “punk”, que se asocia prácticas contraculturales, generalmente como crítica a la sociedad consumista actual, que incluyen comportamiento, lenguaje, vestimenta y temáticas que los distinguen, y la búsqueda de otro esquema social.

El término fue acuñado por el autor de ciencia ficción K. W. Jeter que intentaba diferenciar sus escritos y de otros compañeros escritores, como Tim Powers o James Blaylock, de la corriente cyberpunk y sus distopías. Por tanto, son géneros que presentan una realidad alternativa ambientada habitualmente en las épocas victorianas y eduardianas inglesas del siglo XIX y principios del XX y que se caracteriza con la mezcla de su vestuario y complementos junto con artefactos y maquinaria propulsados por poleas, ruedas, electricidad o vapor (steam en inglés). Las novelas y relatos presentaban una visión particular de esa época, caracterizada por la revolución industrial en su máximo exponente, y su evolución en el futuro siempre respetando que la tecnología tuviera esos principios de vapor y electricidad. Sin duda, un desafío que demuestra que los viajeros del tiempo siempre tuvieron inquietud por adaptarse a la elegancia de lo clásico. El origen del steampunk se produce dentro de la literatura, inspirándose en autores como Julio Verne o H.G. Wells, pero desde ahí salta no solo al cine, series o videojuegos sino también a la cultura o a la calle.

En este caso la búsqueda parte de retroceder la sociedad actual a la época victoriana, dominada por el “vapor” y evolucionarala de otra forma, diferente a la que realmente la sociedad ha tenido desde entonces.

El Steampunk fue, en sus inicios, un subgénero literario de ciencia ficción especulativa, cultivada por escritores ciberpunk.

En estos escritos se refleja un mundo distópico en el que se combinan una tecnología muy avanzada y un bajo nivel de vida, provocado precisamente porque un desarrollo tecnológico que se nos va de las manos y traen en consecuencia un futuro con distorsiones aberrantes al paradigma social o cultural que pre4endíamos. Películas como Mad Max son un ejemplo claro de lo que expresamos.

Se trata de alternativas a tu presente que te recuerdan que los futuros paralelos son un estilo de vida con sus propias normas y, como no puede ser de otro modo, sus propios moradores. Puede que los delaten detalles, como un complemento en una vestimenta común, un saludo cómplice entre ellos o esa obsesión por todo lo antiguo que se esconde, cada vez menos, en mercadillos de objetos de ocasión. Son tesoros a descubrir. Lo que está claro es que están para recordarte que la pasión es una forma de relacionarse y que tienen más sentido de la estética del que tú podrías haber soñado nunca. Sólo si eres inquieto como ellos y observas con todos tus sentidos los detalles que te rodean podrás seguir su rastro, cada vez más perceptible a medida que otros viajeros del tiempo van asentándose en este presente y en este espacio.

La temática Steampunk muestran tecnologías anacrónicas mezcladas con invenciones futuristas de los futurólogos de finales del XIX principios de siglo XX, vistas d con una perspectiva victoriana de toda la cultura no solo la tecnología, sino otros ámbitos como la moda, la arquitectura, e incluso las costumbres.

Por ello el Steampunk se inspira en visiones futuristas pasadas como puedan ser la obra de H. G. Wells y Julio Verne

Este grabado de un monorail atravesanedo el Canal de la Mancha ilustraba la novela «Guerra en el aire» de H G Wells de 1908 y a continuacion mostramos la imagen del famoso Nautilus de Julio Verne.

Si a esto añadimos las elucubraciones de futurólogos como Albert Robida (1848 – 1926) que pintaba cosas como estas, ya tenemos sentadas las raíces de la estética Steampunk

Vestuario

En le vestuario, el estilo Steampunk bebe de diversos estilos “punck” preexistentes, como las las prendas góticas, el estilo lolita o el japones kodona, combinando todo ello con los estilos modernos y la influencia victoriana y eduardiana, mientras que se trata de dibujar el personaje al que se ha decido encarnar. A diferencia de lo ciberpunck, generalmente no se busca ser oscuro y aterrador, sino al contrario bello y elegante.

Los accesorios modernos, como teléfonos móviles, tabletas, PCs o reproductores de música, … debidamente modificados para darlos apariencia acorde con la estética general, se integran con el vestuario.

En la moda femenina encontramos una abundante y generosa imaginación, predomina las prendas inspiradas en el estilo victoriano y eduardiano, por lo que abundan los miriñaques, guardainfantes y polisones junto con los corsees.

Gem Von Tildod es un modista muy integrado en esta tendencia, habiendo presentado colecciones en el estilo Steampunk, dónde a la ropa se unen los detalles y accesorios.

Otros grandes diseñadores como Alexander McQueen, Nicolas Ghesquière de Balenciaga, e incluso Ralph Lauren, han diseñado modelos Steampunk.

En la moda masculina el vestuario se compone de trajes con chaleco, levitas, guardapolvos, sombreros de copa y polainas pero también abundan prendas inspirados en uniformes militares tanto actuales, de los de astronauta y comandos como los históricos, de huseras, marinos, o alabarderos.

Al igual que las señoras, es corriente que los hombres busquen un personaje como aristócratas, cazadores, piratas aéreos, científicos locos, al que desean emular, … por lo que el vestuario se suele acompañar con complementos como paraguas y bastones o accesorios y aparatos acordes con la temática y el personaje, relojes de bolsillo, gafas de aviador, miembros mecánicos o pistolas de rayos.

En vestuario masculino Prada algunas veces se ha aproximado a la estética Steampunk aunque hay que reconocer que con una contenida sobriedad.

La ropa en sí, tiene un alto origen e inspiración Victoriano. Las mujeres suelen llevar vestidos o trajes de dos piezas con polisones, suelen llevar corsé y también suelen adornar su cabeza con algún tipo de sombrero y tocado, todo obviamente salpicado con conceptos y características propias del Steampunk. Para los hombres es exactamente lo mismo, llevando levitas o trajes de tres piezas también altamente inspirados en el siglo XIX inglés, también es común ver al hombre seguidor de esta estética llevando gorros de copa alta, o bastones, siguiendo una clara influencia clásica del estilo victoriano inglés.

Después de ahí, es cuando entra toda la modificación, ese crafting, que es característico de la estética Steampunk.

El cuero, normalmente en su color puro, o marrón, aunque puede ser visto de todos los colores, es un gran protagonista dentro de esta estética. Puede ser visto en los corsés llevados por las mujeres o en algunas chaquetas y levitas de los hombres, además de en todo tipo de complementos como el calzado, los guantes, los cinturones, los complementos para el pelo o prácticamente, cualquier cosa. Es además un gran protagonista dentro de la modificación y transformación de la ropa, apareciendo ribeteado o decorando cualquier vestido o prenda de la estética Steampunk.

Uno de los complementos más característicos por lo extendido en su uso, son las goggles, típicas gafas de aviador, normalmente redondas y grandes que pueden ser vistas en cualquier atuendo Steampunk, convirtiéndose casi en un símbolo de ésta estética.

Es muy común también ver a la gente que sigue la estética Steampunk acompañada de algún tipo de arma, otra vez y en su mayoría modificada o incluso creada desde cero por ellos mismos, ya que los complementos son una parte muy importante de este movimiento. Los relojes de bolsillo, son muy comunes llevados por los hombres, también los bastones o los paraguas o casi cualquier tipo de accesorio que haya sido modificado para encajar con el criterio Steampunk. En general, eso que es llamado gadget es muy importante dentro de esta estética.

La clave de ese criterio es la mezcla entre que parezca algo antiguo, algo propiamente Victoriano o del s.XIX pero que a la vez haya sido modificado para que tenga tecnología, sea moderno. Es, otra vez, ese concepto de retrofuturismo. Es muy común que la maquinaria sea vista por fuera, dejando por ejemplo vistos los entresijos y las partes que conforman el arma o el objeto. La madera, el cuero y el metal son tres de los materiales más utilizados en creaciones Steampunk y pueden ser aplicadas a cualquier tipo de objeto. Como los remaches de metal en los corsés o en los zapatos, la aplicación de cuero en cualquier prenda o vestido y la madera para la creación de objetos menos relacionados con la ropa, pero igualmente importantes para crear una ambientación correcta de este estilo.

En realidad, el Steampunk puede llegar a estar influenciado por muchas cosas, mientras siga manteniendo ese origen victoriano con esa modificación con su inspiración en maquinaria y en tecnología al vapor. El Steampunk está, poco a poco, consiguiendo su nombre dentro de un estilo de ropa alternativo, donde el futuro y el pasado se encuentran a partes iguales.

Vehículos

La industria ofrece a los enamorados de la mecánica sorprendentes vehículos que bien pueden ser la evolucion del maquinismo victoriano como este vehiculo «embarazado» o esta «cigarra» motorizada. Pero son los vehículos, “tuneados” o expresamente construidos para este fin, son los que guardan mejor el espíritu Steampunk

El grupo de artistas integrados bajo el nombre de Kinetic Steam Works, trabajan en varios vehículos propulsados por vapor.

Y no podemos dejar de mencionar uno de los vesiculoso Steampunk más famosos el utilizado en la película de Disney Chitty Chitty Bang Bang y no podemos dejar de mostrar en este apartado otro coche famoso el coche de Batman

Hay quien se inicia en el steampunk adaptando vestuario antiguo que encuentra por casa o bien acude a mercadillos o tiendas de segunda mano, en los que también se solía encontrar complementos como sombreros y zapatos. Víctor y ‘Alassie’ recuerdan que en invierno venden más ropa ya que es cuando se hacen los eventos, en los que se suele ir con muchas capas. Es en estos eventos en los que se suele enseñar todo el vestuario y el personaje creado con mucha imaginación y que te permite “aprender mucha cultura general dentro de la fantasía” como normas de protocolo y etiqueta o el simbolismo de los sombreros y sombrillas. “Al final jugamos en cómo se imaginaba que iba a ser el futuro los habitantes de la época victoriana, los que acudieron a la exposición universal de Londres de 1851 en la que todos los inventos del futuro se basaban en el vapor y la electricidad”, comenta ‘Alassie’ y detalla que era su “tecnología” y como desde el steampunk se intenta reversionar.

Además, empiezan a aparecer variantes ya que el siglo XIX ocurrió en todo el planeta y permite desarrollar la imaginación de los exploradores victorianos que fueron a Japón, la India o China para “salirse del arquetipo inglés”, explica Víctor.

Artefactos

Los “aparatos” es un apartado muy querido del artista Steampunk, ya hemos hablado que con el vestuario siempre hay complementos de esta estética. Son algo retrofuturistas, o sea, que partiendo de algo antiguo conocido se “actualiza” para “ofrecer” prestaciones “modernas”.También aquí la industria real tiene ejemplos claros de esta estética en lo único que nos queda realmente Steampunk, que son los relojes de cuerda y los vehículos



Pero es en los “chismes” y “artefactos”, donde más encontramos el estilo Steampunk, El creciente movimiento Do It Yourself, (hazlo tu mismo) a llevado a entusiastas y artistas a modificar los objetos cotidianos para darlos una apariencia victoriana, confiriéndoles el aspecto mecánico que caracteriza lo Steampunk, Teléfonos móviles, ordenadores personales e incluso guitarras eléctricas, … cambian de aspecto y se muestran en Internet por aficionados que comparten sus trabajos.

Su obra consiste en modificar los objetos a base de “tunearlos” con materiales como el cobre, el hierro, la madera y el cuero, intengrando el uso moderno dentron de una manufactura de corte victoriana. Cualquier objeto se puede modificar a la estética Steampunk. escultura, fotografía, pintura, vehículos, muebles, utensilios de cocina, …

Tim Wetherell crea objetos en hierro que contienen multitud de engranajes, relojes, …

Art Donovan es otro artista que se deja arrastrar por la estética Steampunk creando todo tipo de artefactos

Otros artistas muy conocidos son Bruce Rosenbaum, Christopher Conte y Joey Marsocci, conocido como el Doctor Grymm dentro de este mundo.

Hay quien dedica su esfuerzo a crear objetos complejos para hacer cosas sencillas como Rob Higgs o esta máquina diseñada por el músico sueco Wintergaten o este otro artefacto musical, construido entre el Conservatorio de Música de Requena y la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cheste (Valencia), con componentes obtenidos en las fábricas de Lois y de Equipos de Riego Lafror, de Utiel. Llevó 5 .029 horas el montaje, alineación, calibración y decoración antes de poder grabar este video. Hoy día está en funcionamiento en el Museo del Vino de Requena.

Arquitectura

El coste de realizar una vivienda Steampunk supera a lo que las personas normales desean dedicar a sus hobbys, por ello no encontramos construidas viviendas Steampunk y menos aun las ciudades soñadas por los amantes de esta estética.

En Internet tan solo he encontrado unas construcciones dentro de esta tendencia construidas por el fundador del grupo Kinetic Steam Works, que posteriormente junto con otras personas formaron el Five Ton Crane Arts Group que se iniciaron creando un “Casa del Árbol” Steampunk en Oakland, y que ha sido mostrada en números festivales para finalmente instalarse permanentemente en Milton, Delawere.

y esta extraña construcción con forma de bota

Otro modelo que he encontrado no se bien si encasillarlo en este espacio e o en el de vehículos pues se trata de la “Casa Locomotora”

Fuera de esto, no encuentro viviendas realmente realizadas en este estilo, o al menos las que he encontrado, que las hay. más bien me han parecido proyectos superrealistas de objetos virtuales que autenticas construcciones. Lo que si encontramos son algunos objetos monumentales, que podemos considerar inmuebles, pero que no son realmente casas como el “Nautilus Submarine Art Car” o el “Elefante Mecánico de Nantes”

Lo que si hay a centenares son ”detalles arquitectónicos Steampunk”, pero también en este caso es difícil saber diferenciar lo que es un producto actual, de lo que es un producto típico de la era modernista, la “Casa Batlle” de Gaudí puede pasar perfectamente como una obra de anteayer en estilo Steampunk.

y nada tendría de raro porque el Steampunk enlaza a la perfección con los años 20. Por ello no me atrevo a poner aquí mucho de lo que encuentro salvo ejemplos muy documentados, como por ejemplo es esta cafetería de Sudáfrica.

También en Ucrania y por otros motivos, la confluencia del neoarte bizantino y la falta de medios modernos para construir han dado algo que podemos definir como una catedral Steampunk

En Argentina Carlos Paez Vilaró crea en adobe unas estrañas construcciones

Como este complejo turístico

O esta iglesia de Tigre (Argentina)

Pero sólo son excepciones a la regla, sólo veremos en cantidad edificios Steampunk pintados.

Curiosamente el conocido juego de ordenador Minecraft, puede ser adornado con un estilo Steampunk. Existe un pack de texturas que de a Minecraft una estética Steampunk, mecanismos, metal y todo eso lo encuentras en Glimmars Steampunk, con este bkit puedes construir impresionantes estructuras de acero y hay muchos cubos animados, mostrando mecanismos y engranajes ,aparte de unos monstruos con nuevo aspecto.

En el cine encontramos también ejemplos como Charlie y la fábrica de chocolate pero de otras manifestaciones de arte hablaré en otros post.

Como digo, todas las ramas del arte tienen su manifestación Steampunk, aquí solo he pretendido traér unas cuantas. Queda explorar la madre de todas ellas, la literatura, junto con sus derivadas como el comic, el teatro y por supuesto el cine, tanto de actores o de dibujos animados, pero también queda la música, la ldanza, la poesía,…

Entre Mundos

A veces los laberínticos caminos del steampunk te llevan a los lugares más insospechados, sitios en los que crees que esta cultura queda eclipsada por otra dominante pero que, igualmente, sabe florecer en dosis justas. Un vestigio estaba en la edición de la Japan Weekend celebrada en Valencia, casi oculto entre tanto manga y anime.

Alma Mínguez, autora de la novela retrofuturista ‘Entre Mundos’ quien considera que este tipo de ferias “atrae a un tipo de público que considero muy afín al gusto por la temática fantástica, de ciencia ficción y aventuras, tanto en su formato literario, como en el audiovisual. Al fin y al cabo, la mayoría del anime se mueve una y otra vez entre estas temáticas”. Mínguez considera que “la literatura fantástica, de aventuras y ciencia ficción bebe directamente del espíritu humano, de sus ansias de percibir un mundo más grande del que atisban todos los días, cuando se levantan por la mañana para enfrentar su jornada. Son géneros capaces de colmar de fantasía sus corazones, y dar rienda suelta a sus emociones, a menudo demasiado amordazadas por la vida diaria”. Por eso, remarca que “este tipo de literatura permite acabar con toda barrera. Cualquier otro género se puede desarrollar dentro de una novela fantástica, o de ciencia ficción. Las mejores historias de amor, los thrillers más inquietantes los he leído en el marco de novelas de este género”. ‘Entre Mundos’ es su primera novela, después de haber escrito otros tres libros de no ficción. Define al steampunk “como un tipo de ambientación” por lo que encuadró el argumento de su libro en “un mundo evolucionado hasta su versión victoriana” ya que no era “ni muy arcaico, ni demasiado avanzado.

El nivel de tecnología justa para lo que quería”. Además, añade que el steampunk “es un reflejo fantástico, distópico, de la época de la revolución industrial histórica. El carácter emprendedor, científico y explorador de la humanidad en los siglos XVIII, XIX y principios del XX, es algo que siempre me ha fascinado, y que permite dar rienda suelta a la imaginación y a un panorama ‘aventurero’ sin igual”. “Una gran parte de mis personajes son eruditos, historiadores, científicos o filántropos. Gente con enormes ansias de conocimiento, y con la voluntad férrea característica de su tiempo”, explica la autora que incorpora dibujos y láminas a su obra para embellecerla y darle un “valor añadido” a la novela: “Considero que un libro físico es un tesoro que se puede oler, admirar, tocar y sentir, y que cuanto más cuidado se encuentre en su edición, más alegrías puede dar a su propietario. Por ello, yo misma dibujé a los personajes, y preparé las láminas de los ingenios, notas y mapas. Me encanta crear cosas hermosas en todas sus manifestaciones, y creo firmemente que mi público no se merece menos”. Alma Mínguez en la presentación de su libro ‘Entre Mundos’ Sobre la novela señala que es “una distopía fantástica, con toques de ciencia ficción, que se desarrolla en Cosmos, un mundo diferente al nuestro, pero con muchas similitudes que el lector podrá apreciar.

La aventura es el motor de la narración, y en base a ella evolucionarán prácticamente todas las subtramas, muy variopintas, que tenderán a confluir en algún momento de la historia. De la mano de la fantasía y de la ciencia ficción podremos encontrar personajes con capacidades psíquicas, civilizaciones y vestigios ancestrales, razas desconocidas, e incluso viajes entre dimensiones”. Más allá de su argumento, el libro de Mínguez, publicado por la editorial Titanium, demuestra solidez creativa en la documentación y la ambientación: “Me he esforzado mucho para crear un pasado histórico consistente, un trasfondo geopolítico realista, y un conjunto de sociedades que han evolucionado a su ritmo, víctimas de sus propios conflictos internos, y del panorama internacional en el que viven”. Aunque se trata de una distopía, la autora demuestra un dominio de la tecnología del siglo XIX así como una imaginación desbordante para desarrollar su hipotética evolución futura: “Gran parte del tiempo empleado lo utilicé documentándome, estudiando, y leyendo, a veces incluso para dar vida a una simple escena. Como anécdota, hasta ideé el tipo de combustible que utilizarían mis queridos personajes en sus ingenios y vehículos, el Oll, un derivado de licuefacción directa del carbón, basándome en un tipo de tecnología que en nuestro propio mundo cayó en desuso”. “La novela se desarrolla en un contexto en el que la arqueología, la antropología, la biología y muchas otras ciencias poseen un peso innegable, y cada paso en el camino debía estar bien fundamentado. Considero que, precisamente al escribir fantasía o scify, es imprescindible tener credibilidad, y para ello, nada mejor que ofrecer puntos de anclaje en los que el lector se sentirá cómodo; su propia realidad” señala para dejar claro que sus referentes literarios, desde Jules Verne a Brandon Sanderson, están presentes en la obra. “Considero que España es también una gran consumidora de literatura fantástica y de ciencia ficción (no tanto como de otros géneros, está claro). El problema radica en que esta demanda, nada pequeña, se suple principalmente con obras traducidas del extranjero. En nuestro país son pocas las editoriales del género que se atreven a publicar a autores nacionales, y eso que hay verdaderas joyas”, destaca Mínguez quien cree que el steampunk tiene “una proyección potencial increíble”. Ahora su siguiente paso está en seguir con la segunda parte de ‘Entre Mundos’, que no sabe si será la última ya que “quiero que tenga un desenlace a la altura de las expectativas” y añade que “una escritora nunca sabe hasta dónde le conducirá su propia historia”.

El poeta steampunk

El camino nunca concluye para los que tienen espíritu de viajeros del tiempo. En cualquier lado hay un rincón que nos traslada a otro mundo que merece ser contado, incluso una Barcelona steampunk “elegante, modernista y aventurera, llena de inventores a la búsqueda de nuevos sistemas basados en el vapor donde armillas, corsé, faldas largas, chisteras y artilugios mecánicos lucirían bajo un cielo cubierto de zepelines”, como narra Vany Miranda. Son realidades alternativas que están cerca, a un golpe de creatividad y fantasía, con el toque justo de pasión y atrevimiento. Como dijo en sus versos el Bardo Steampunk: “Para renacer no basta con quitarle el polvo al alma, tirar de la polea y activar el mecanismo. Hay que saber dar cuerda al engranaje de nuestro corazón. Basta con entregarnos a quien tenga la llave”.