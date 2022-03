Si eres fan de Star Wars y además te gustan las construcciones de LEGO, vete preparando la cartera pues la marca de juguetes ha presentado los tres nuevos dioramas que ha creado en homenaje a la franquicia creada por George Lucas, con algunos de los momentos más recordados de la primera trilogía de la saga.

El primero de ellos recrea la inolvidable escena del compactador de basuras de la Estrella de la Muerte en la que los tres protagonistas se quedan encerrados en el Episodio IV: Una nueva esperanza. Con unos 10 cm de alto y 20 de largo, y más de 802 piezas, esta construcción es capaz de “aplastar” a los protagonistas tal como casi ocurre en la película.

Además, viene decorada con la mítica frase de Han Solo, “una cosa es segura, nos vamos a quedar muy delgaditos”, y un gran set de personajes formado por Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, R2-D2 y C3PO. El siguiente set nos lleva al Episodio V: El imperio contraataca, más concretamente a la guarida del maestro Yoda.

Con 16 cm de alto y 29 de largo, este diorama está formado por 1000 piezas y viene acompañado de la figura de Luke Skywalker, Yoda y R2-D2. Por supuesto, la frase que lo acompaña es la mítica lección del maestro jedi: “hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”. El último de ellos, pero no el menos importante, es el que representa la batalla final contra la Estrella de la muerte del Episodio IV.

Un set más pequeño pero igual de espectacular que los anteriores, de unos 10 cm de alto y 22 de largo, que viene formado por 665 piezas y al que le acompaña la frase que dice Darth Vader cuando percibe la Fuerza que emana de la nave que está pilotando Luke Skywalker.

Tres sets de LEGO que rondan entre los 60 hasta los 90 euros, que por el momento solo están para reservar y que se pondrán a la venta el próximo 26 de abril para convertirse en los mejores regalos para cualquier fan de Star Wars.