‘The Batman’, la nueva película del superhéroe de DC dirigida por Matt Reeves es una película oscura en todos los sentidos. No solo nos presenta la encarnación más torturada de Bruce Wayne (Robert Pattinson), es que parece que la fotografía es lo más siniestra y gótica que permite la cámara. Para colmo, cuando el director reveló la escena eliminada en la que se presentaba al Joker de este universo, el villano aparecía tras un cristal que no dejaba ver una imagen clara o en planos muy cortos de su cicatrizado rostro. Ahora, un fan de la película con tremendas habilidades para la edición, ha cogido esos fotogramas, los ha juntado, le ha subido el brillo y nos ha dejado una imagen mucho más clara de la cara del Príncipe Payaso del Crimen interpretado por Barry Keoghan:

“Me ha costado trabajo y reconstrucción, pero aquí hay una imagen completamente clara de Barry Keoghan como el Joker”.

Took a bit of work and piecing together but here's a fully clear shot of @BarryKeoghan as Joker.#TheBatman pic.twitter.com/aPZPbCHLIc