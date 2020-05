Supermercados online: los precios se mantienen, pero sigue costando encontrar productos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presenta las principales conclusiones de su quinto control de precios de 25 productos básicos de alimentación y droguería, desde que empezó el estado de alarma. Son productos que se venden en los supermercados on line de seis capitales de provincia: Barcelona, Bilbao, Madrid, Murcia, Sevilla y Zaragoza.

Se mantienen los precios en la mayor parte de los productos, salvo en las naranjas, que han subido en todos los supermercados como consecuencia de la finalización de su temporada. Aunque la falta de disponibilidad de determinados productos no es tan acusada como en anteriores controles, se siguen observando ausencias de marcas y formatos en harinas, leche, papel higiénico y legumbres, sobre todo en garbanzos. Estas ausencias rara vez implican un desabastecimiento, pero pueden traducirse en un incremento del coste cuando el producto alternativo es más caro. La excepción son los geles hidroalcohólicos. Después de varias semanas desaparecidos, han reaparecido en Mercadona y Carrefour, pero son formatos diferentes y en el caso de Mercadona, más caros, pues antes del confinamiento vendían un producto de 250 ml a 2,2 € y ahora venden otro formato, de 100 ml a 1,85 €. Los problemas de disponibilidad son más habituales en Carrefour y El Corte Inglés (15%), especialmente si los comparamos con Dia (8%). Mientras que las ciudades con un mayor porcentaje de ausencias son Bilbao y Sevilla, frente a Murcia y Zaragoza, donde es más fácil encontrarlos. Respecto de los plazos de entrega, algunos supermercados han conseguido reducirlos de forma notable. Destaca El Corte Inglés, con esperas de solo uno o dos días, salvo en Zaragoza, donde aún hay que esperar unos cinco o seis días. Por el contrario, Carrefour mantiene periodos de espera de entre siete y ocho días para Madrid, Barcelona y Zaragoza.

Como en los estudios anteriores, OCU no descarta que en otro tipo de establecimientos o productos puedan producirse subidas por ello pide a los consumidores que denuncien eventuales subidas de precios, tanto en comercios on line, como en comercios de calle (especialmente en las pequeñas localidades donde no haya opción a comprar en otro establecimiento) en un buzón específico para ello: controlprecios@ocu.org. OCU mantiene su compromiso de trasladar al Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia este tipo de comportamientos para que se depuren las responsabilidades a que hubiera lugar.

Mas información en este enlace