Textil Batavia ha reorientado su actividad para colaborar en la confección de mascarillas que llegan a toda España

Tras responder a una petición de ayuda puntual de la Guardia Civil, ha pasado a repartir material textil que permiten hacer mascarillas por apenas 10 céntimos la unidad.

Textil Batavia, empresa ubicada en Bétera, que centra la actividad industrial y comercial en los tejidos técnicos, es una de las muchas empresas que se han visto obliegadas a dar un vuelco total a su actividad, en su caso, para convertirse en proveedor de materiales para la confección de mascarillas que se reparten por toda España. Actualmente son miles los sanitarios, policías, guardias civiles, militares, conserjes, personal de residencias, ONGs como Proyecto Hombre, Cooperativas agrícolas, y labradores, trabajadores supermercados, de comercios y empresas privadas o ciudadanos particulares que están utilizando mascarillas con el material proporcionado por esta empresa y elaboradas por voluntarios mediante un sencillo patrón que también proporciona la misma firma. Hospitales de Valencia como el Arnau de Vilanova, Hospital de Manises, Clínica Quirón, Peset Aleixandre, Álvaro Moliner, La Fe, Diálisis Lliria, o en Madrid el Hospital Universitario HM Sanchinarro y el Hospital Universitario Severo Ochoa son algunos de los centros a los que están llegando, a través de dos grandes distribuidores: la Academia Camp Turia de Lliria y el Grupo Mascarillas Madrid.

Gonzalo Julián Orduña, gerente de Textil Batavia, relata que “todo se inicio a raíz de una llamada de auxilio que nos hizo Diego Romá, gerente de Fepeval y de AEMON, indicándonos que la Guardia Civil de Bétera estaba en una situación muy delicada por la falta mascarillas. Les ayudamos, con mascarillas no certificadas pero con los materiales disponibles más adecuados, pero nos dimos cuenta que el problema era mucho mayor. Muchísimas personas y entidades están trabajando de un modo completamente solidario en la elaboración de materiales para confeccionar mascarillas que permiten proteger a otras personas y queríamos colaborar. Pensamos que no es justo que, además de dedicar su tiempo, tengan que pagar los costes de los materiales”. Orduña añade que “el material para la confección de una mascarilla no tendría por qué costar más de 2 céntimos, aunque la escasez en el mercado actual hace que el precio se incremente y tengamos que buscar alternativas. Nosotros actualmente conseguimos entregar los materiales para la confección de mascarillas a un coste de 10 céntimos por unidad. No se trata de ganar dinero, pero sí de ser útiles como empresa en los tiempos que vivimos, ya que nuestro sector se va a ver muy perjudicado en los próximos meses”, indica el gerente de Textil Batavia. Aunque disponen de distintas colecciones de tejidos para acústica, así como hoteles, residencias, etc., y están presentes también en sectores como la decoración, marroquinería y calzado, nazarenos, confección, etc., son los tejidos ignífugos para escenografía y eventos, y protección industrial los que constituyen el 80% de su facturación.

Gracias a donaciones de empresas y particulares, Textil Batavia puede hacer llegar a las entidades colaboradoras miles de m2 de tela, ya cortada y preparada para su conversión en mascarillas. En la propia web de la empresa también se puede acceder a tutoriales, Patrones y vídeos de confección para hacer mascarillas desde casa. Mediante este trabajo en red, estos productos imprescindibles para la protección personal llegan a las personas que las necesitan. Una generosa donación de Grupo BDB (grupo con más de 270 tiendas de materiales de construcción repartidas por toda España) ha permitido la fabricación de 75.000 mascarillas repartidas ya por toda España, pero las necesidades son muchas y toda ayuda es bienvenida. A través de la web de la empresa. www.tejidosignifugos.com se puede obtener la información necesaria para colaborar con esta campaña. Una donación de 50 euros se convierte en 500 mascarillas, 100 euros supone hacer 1.000 mascarillas, y así sucesivamente.

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com