La primera edición de The Best Tortilla Valencia llega a los Jardines de Viveros, con entrada gratuita, desde el 4 hasta el 9 de octubre. Este evento gastronómico no solo busca coronar a la mejor tortilla de España, sino que también ofrece tardeos con música en directo, convirtiéndose en una cita imperdible para los amantes de la tortilla y la buena comida.

Con un ambiente festivo, los visitantes podrán degustar los pinchos de tortilla de los 15 finalistas, seleccionados entre los mejores restaurantes del país. Entre los participantes destacan nombres como Zahara Cafetería de Ferrol, Piraña de Valladolid, y Fortaleza 1786 de San Sebastián, entre otros. Además, la competencia incluye a locales como QueenPotato, Pichurrita y Grupo Gastroadictos, que juegan en casa. Un detalle especial es que los asistentes podrán votar y decidir cuál será la mejor tortilla de 2024.

Horario y ubicación

El festival se celebra en los Jardines de Viveros de Valencia. La inauguración es el viernes 4 de octubre a las 6 de la tarde, y el evento estará abierto todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche.

Las tortillas finalistas y sus ingredientes:

Amatxi (Bilbao) Ingredientes: Chistorra, puerro. La Queixeria Ingredientes: Queso gouda de cebolla. La Pachurrita Ingredientes: Pimientos asados, morcilla. Tortícolis Ingredientes: Costilla. Orixe Ingredientes: Bacalao con cebolla caramelizada. A Fuego Lento Ingredientes: Salsa con soja y ajoblanco. Sibarita Ingredientes: Panceta, mermelada. Pirata Ingredientes: Salsa brava, jamón. Cinge Ingredientes: Queso trufado, jamón. Akelarre Ingredientes: Txangurro (cangrejo), huevas de arenque.

Actividades adicionales

Además de disfrutar de las tortillas, el festival contará con la actuación de artistas locales como La Pelona, Calle Levante, Castigatis, Margott, Taranto, Sin Bikini, entre otros, que pondrán ritmo a las tardes de este evento único.

Con creaciones que incluyen tortillas con chistorra, costilla, o incluso txangurro, The Best Tortilla Valencia promete ser un festival de sabores únicos. ¡No te lo pierdas!