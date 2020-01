Tienda de estores online

Los estores, son ideales ya que cada ventana y espacio necesita vestirse de una manera distinta, resultan muy prácticos en el día a día, ya que te ayudan a crear la atmósfera que necesitas en cada momento; al mismo tiempo que decoran con su sola presencia, especialmente si son tan llamativos y originales.

Hacer una buena elección es determinante a la hora de dar visibilidad y proteger a la casa de rayos UV. Pero además si nos lanzamos a las compras online por comodidad y, en muchas ocasiones, por precio. Es necesario no no equivocarse para no gastar de más, o hacer compras seguras Por ello te recomendamos fabricadestores.com una fabrica puntera que fabrica estores a medida y personalizados vía online.

No hay nada que vista mejor un hogar como unos estores. De distintas formas, tamaños y colores, este artículo es un imprescindible en el diseño de cualquier espacio de una casa, tanto para reducir la luz que entra desde fuera como para darle un toque nuevo a cualquier ambiente.

¿La habitación es pequeña? Apuesta por estores enrollables, cortinas plegables o cortinas plisadas técnicas. Todos estos tipos ocupan un espacio mínimo tanto en profundidad como para ser recogidas.

Si el tamaño de la estancia es importante a la hora de elegir un estor, el tipo de ventanas también influye en la elección. Por ejemplo si las ventanas son correderas, la gama de opciones se amplía. Desde estores a venecianas convencionales.

En el caso de las ventanas que tienen debajo mobiliario como escritorios, camas, escritorios, o en las ventanas de baños y cocinas, lo más aconsejable es optar por cualquier tipo de venecianas, noche y día, o de cualquier tipo de estor plegable, como varillas o tipo paquetto.

Para las ventanas oscilobatientes se puede optar por estores plisados, enrollables o confeccionadas con tejido.

TIPOS DE ESTORES

Los estores están ganando cada vez más espacio en nuestros hogares. Sus cualidades los están convirtiendo en una gran alternativa a las cortinas, ya que son estupendos para limitar la entrada de luz a la vez que ofrecen enormes posibilidades decorativas ya que cabe la posibilidad de personalización del producto y la gran calidad de los materiales.

ESTORES ENROLLABLES

Puede que sean los más prácticos por no ocupar tanto espacio y quedar reducidos a un sencillo rollo sobre la ventana, también tienen diferentes tipologías según los materiales con los que se fabrican: Como los estores Noche y Día , que permiten un control completo de la entrada de luz en cualquier estancia y que funcionan alternando paneles horizontales de material translúcido y opaco, lo que permite el equilibrio perfecto de privacidad y gran iluminación.

Por un lado tenemos los screen, que como su propio nombre indica, son una pantalla uniforme que cubre nuestra ventana con más o menos opacidad.Además, su composición contiene materiales ignífugos para que sean resistentes a incendios. Sus materiales son PVC, poliéster o fibra de vidrio, por lo que además será mucho más fácil su limpieza, que podrá realizarse simplemente con un paño húmedo. Tras ello, tan sólo deberemos dejarlos secar al aire.

Luego encontramos los traslúcidos de poliéster, disponibles en varios colores y también muy sencillos de limpiar. Con la ventaja de ser algo más económicos y su grado de luminosidad y transparencia irá directamente relacionado con el color que elijas.

Los opacos, son la versión opuesta de los anteriores, dentro de los que también puedes elegir la opción de que sean estampados o se pueda imprimir una fotografía, que se verá con una nitidez perfecta al no pasar ni un ápice de luz a través de ellos.

ESTORES DIGITALES

Las tecnologías de impresión digital permiten personalizar y crear la más extensa gama de diseños, para poder adaptar el gusto de cada uno a la decoración de interiores.

Todo ello, con la garantía de calidad y durabilidad: sistema UV de alta protección, tejidos técnicos de altas prestaciones y especteculares acabados. Ideal para ponerlas deliberadamente a juego con el tipo de mobiliario que usas en la habitación o el tono de pintura que has decidido para la pared dónde van a ir ubicados estos dispositivos para ventanas.

CORTINAS VERTICALES

La cortina vertical permite controlar la entrada de luz en todo momento, facilitando una perfecta ambientación. En fábricadestores.com ponen a tu entera disposición el servicio de estampación, gracias al que podrás comprar cortinas verticales ilustradas con cualquier imagen que tú desees.

Con una extensa gama de tejidos y acabados, sumado a su fácil instalación y manejo, convierten a este producto en una solución elegante y funcional, ideal para grandes superficies.

VENECIANAS

Clásicas cortinas que se adaptan a los ambientes más modernos con su amplia gama de colores y acabados.

Las persianas venecianas son un accesorio decorativo y funcional y al que muchos acuden cuando quieren dar algo de vida a cualquier estancia de la casa. Así son las persianas y en especial las venecianas, siendo estas de bonitos diseños, fáciles de instalar, no requieren de mucha inversión y bien cuidadas duran mucho tiempo.La verdad es que son muy prácticas y ofrecen una serie de beneficios que te conviene conocer:

Consigues intimidad aun cuando dan cabida a que la luz natural entre a tus espacios en el ángulo que desees.

Son muy fáciles de mantener limpias, no necesitas desmontarlas como las cortinas.

Cero acumulación o proliferación de ácaros ya que no están hechas de tela.

Puedes regular el paso de la luz de forma gradual.

Fáciles de instalar.

En cuanto a los colores estos suelen ser lisos y en el caso de las de madera, además de aportar mayor calidez, los tonos varían en función al tipo de madera ya sea nogal, roble, haya y caoba.

Ventajas de comprar al fabricante

Cuando vas directamente al fabricante puedes mandar a hacer los estores o persianas a la medida y según el espacio donde la desees instalar.

Así mismo seleccionas el tamaño de las lamas y el color, haciéndolas lo más personalizadas posible.

Por último y no menos importante, el fabricante siempre te va a ofrecer los mejores precios del mercado, siendo esta una excelente manera de comprar lo que quieres, de calidad y a bajo precio.





