Todo sobre la Exaltación de la Fallera Mayor de Valencia Consuelo Llobell Frasquet

Consuelo Llobell Frasquet, Fallera Mayor de Valencia

Consuelo Llobell Frasquet cumplió el pasado mes de octubre uno de sus sueños, convertirse en Fallera Mayor de Valencia.

Graduada en Medicina, esta joven de 24 años tuvo que aparcar el MIR para dedicarse a Valencia y a las Fallas.

Consuelo pertenece a la falla Albacete-Marvá del Sector La Roqueta-Arrancapins. Una comisión que tuvo el honor de verla como máxima representante el pasado ejercicio y que ahora presume de tener a una de sus falleras ocupando la Cadira d’Or,

un privilegio que han disfrutado por partida doble, ya que Mari Carmen Mollá ya ocupó el cargo en el año 1987.

Consuelo, fallera desde los tres años, es una apasionada de la lectura y el deporte. Le encanta pasar tiempo con su familia y amigos.

Es una fallera muy participativa e implicada, muestra de ello es que desde durante muchos años ha formado parte de la delegación de infantiles de su comisión. Eso sí, la cabalgata del ninot es un acto que le encanta, una cita ineludible cada mes de marzo.

Independientemente del cargo que ha ostentado, Consuelo se declara una fallera de emociones. Por ello, verla llorar en las ofrendas y demostrar ese sentimiento de devoción, respeto y felicidad al cruzar la plaza de la virgen y ofrecer sus flores a la Geperudeta es una imagen que no solo se pudo contemplar como máxima representante de su comisión sino que es una estampa habitual en cada ciclo fallero.

Desde el momento de la llamada su vida dio un giro radical. Consuelo, discreta y sencilla, se convirtió de repente en la máxima representante de la fiesta fallera y con ello dio a conocer su carácter afable, risueño y responsable. Su sonrisa y el brillo de sus ojos reflejaron nervios e ilusión a partes iguales, algo que sin duda volveremos a apreciar en este día tan señalado.

Aitana Hernández Esteve, la niña que compartió su reinado el año pasado en Albacete-Marvá, será la encargada de portar la banda, mientras que el niño Lucas García Esteve, su presidente infantil el pasado ejercicio fallero, será el encargado de portar el cojín con el se acomoda a la Fallera Mayor de Valencia una vez en sentada en la Cadira d’Or.

Corte de Honor

Déborah Pascual Alegre

Falla Barraca- Iglesia del Rosario

Sector Canyamelar-Grau-Nazaret

25 años

Enfermera

Andrea Cea Blanco

Falla Carteros- Litógrafo Pascual y Abad

Sector La Cruz Cubierta

27 años

Maestra de Educación infantil y

Primaria

Anna Duggan Capuz

Falla Almirante Cadarso-Conde

Altea

Sector Pla del Remei-Gran Vía

22 años

Estudiante de Arquitectura

Yasmine Espí Bonaviña

Falla Tomasos- Carles Cervera

Sector Ruzafa A

27 años

Community Manager y Redactora de

Motor

Helena Espert Roig

Falla Plaza del Mercado Central

Sector La Seu-La Xerea- El Mercat

21 años

Estudiante de Medicina en inglés

Paula Navarro Avallone

Falla Arzobispo Olaechea-San

Marcelino

Sector La Cruz Cubierta

22 años

Administrativa adjunta de dirección

Yessica Iranzo López

Falla Benimodo-Ingeniero Dicenta Sector Benimamet-Burjassot- Beniferri

24 años

Opositora a Instituciones

Penitenciarias

Marta Tejedo Belenguer

Falla Arquitecto Alfaro-Francisco

Cubells

Sector Canyamelar-Grau-Nazaret

26 años

Periodista

Claudia Rodríguez Blanco

Falla Paseo de la Alameda-Avenida de Francia

Sector Camins al Grau

23 años

Graduada en ADE

Marina Fagoaga Benedito Falla Plaça del Doctor Collado Sector La Seu-La Xerea-El Mercat

22 años

Asesora de Imagen Personal y

Corporativa

Andrea Grau Sirera

Falla Palleter-Erudit Orellana

Sector Botànic-La Petxina

27 años

Graduada en Derecho y opositora

Raquel Nebot Oliver

Falla Jacinto Benavente-Reina Doña

Germana

Sector Pla del Remei-Gran Vía

20 años

Estudiante PIMM (Plan de Innovación

Metodológica de Magisterio)

Coches de época

En el día de su exaltación, las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor, llegarán al Palacio de Congresos desde el Ayuntamiento de Valencia en coches de época del Club de Automóviles antiguos de Valencia (CAAV)

Con casi 60 años de vida y más de quinientos miembros a lo largo de su historia la trayectoria del CAAV es sinónimo de prestigio. Este club tiene como fin primordial fomentar la afición a la reconstrucción, conservación y uso del vehículo clásico, histórico y antiguo.

Para el Club de Vehículos Antiguos de Valencia, la custodia y conservación de vehículos clásicos es la mejor forma de proteger un legado que constituye una manifestación de la transformación de nuestra sociedad; un extraordinario patrimonio cultural e industrial que solo es posible si perviven y si se trabaja por transmitir los conocimientos de la mecánica y uso del automóvil.

Año tras año desde su fundación, los socios del CAAV se han distinguido por la adquisición, restauración y puesta en marcha de automóviles antiguos y clásicos, cuyas habilidades y estado de forma demuestran anualmente en su prueba de cronometraje de regularidad más reconocida, el Rally de fallas, denominado también Ronda Fallera de Coches de L’Antigor -Trofeo de SM El Rey.

Al igual que en años anteriores, Junta Central Fallera tendrá a su disposición los mejores coches de la extraordinaria colección del Club de Coches Antiguos de Valencia para el traslado de las Falleras Mayor e Infantil de Valencia 2020 y de sus Cortes de Honor.

En cuanto a las características de estos vehículos históricos, son vehículos de alta gama fabricados entre 1919-1945. Se trata de vehículos con más de 70 años de antigüedad, en perfecto estado de conservación y cuidados hasta el último detalle, lo que garantiza el máximo confort para las falleras y el éxito para la organización.

COCHE 1

MARCA: PACKARD

FORMA CARROCERIA: CONVERTIBLE VICTORIA COLOR: GRANATE

AÑO FABRICACIÓN: 1936

COCHE 2

MARCA: BENTLEY

FORMA CARROCERIA: SEDÁN 4 PUERTAS COLOR: AZUL-NEGRO

AÑO FABRICACIÓN: 1936

COCHE 3

MARCA: PACKARD

FORMA CARROCERIA: CABRIOLET COLOR: NEGRO

AÑO FABRICACIÓN: 1937

COCHE 4

MARCA: FORD

FORMA CARROCERIA: SEDAN 4 PUERTAS COLOR: VERDE

AÑO FABRICACIÓN: 1928

COCHE 5

MARCA: ROLLS ROYCE

FORMA CARROCERIA: SALOON GURNEY NUTTING COLOR: NEGRO-BURDEOS

AÑO FABRICACIÓN: 1932

COCHE 6

MARCA: ROLLS ROYCE

FORMA CARROCERÍA: BERLINA COLOR: NEGRO

AÑO FABRICACIÓN: 1936

COCHE 7

MARCA: ROLLS ROYCE

FORMA CARROCERIA: LIMOUSINE COLOR: GRANATE-NEGRO

AÑO FABRICACIÓN: 1934

COCHE 8

MARCA: FIAT

FORMA CARROCERIA: BERLINA COLOR: ROJO- NEGRO

AÑO FABRICACIÓN: 1933

P alacio de Congresos

Este edificio alberga, por primera vez, un acto tan solemne e importante como las Exaltaciones de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor, escribiendo así su nombre en la historia fallera.

4Se trata de una construcción que combina a la perfección la estética, la usabilidad y la versatilidad. Por ello fue premiado tan solo un año después de su inauguración. Fue en 1999 cuando recibió el galardón del Royal Institute of British Architects (RIBA) como Mejor Edificio Europeo en 1999. Y no solo eso, en 2018 se convirtió en el Mejor Palacio de Congresos del Mundo por la Asociación

Internacional de Palacio de Congresos, un reconocimiento que ya obtuvo en el año 2010.

El Palacio de Congresos de Valencia nació del estudio del arquitecto británico

Norman Foster, ganador de la medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectura, premio Pritzker y Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

Su espectacular fachada y acceso es idóneo para que la llegada al acto luzca al máximo. Las salas y los espacios permiten infinitas posibilidades para dar cabida a tan emblemático acto fallero.

Banda Municipal

La banda fue creada en 1903 bajo la dirección de Santiago Lope, quien condujo su primer concierto el 8 de diciembre del mismo año. Con el maestro Lope al frente, logró numerosos éxitos, entre ellos, tres primeros premios en el Certamen Internacional de Bilbao, celebrado en 1995. Con el transcurso del tiempo, la Banda Municipal ha contado con varios directores.

La Banda Municipal celebra unas noventa actuaciones por año, entre las que destacan los conciertos celebrados en la capital del Turia, los que ofrece en barrios periféricos y pueblos de la Comunidad Valenciana, así como aquellos que tienen lugar en diversas ciudades europeas, sin olvidar aquellos actos protocolarios del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Además está en posesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Está integrada por más de 80 músicos (flautín, flautas, oboes, corno inglés, fagotes, requintos, clarinetes bajos, saxofón alto y soprano, saxofones altos, saxofones tenores, saxofones barítonos, bombardinos, tubas, contrabajo, timbales y percusión.

Su director es Rafael Sanz-Espert, una de las batutas más dinámicas, expresivas y representativas dentro del panorama musical internacional de música de vientos, y uno de los directores más destacados, valorados y comprometidos de su generación.

Con asiduidad dirige las bandas sinfónicas profesionales más importantes de España. También colabora, como director invitado, en The U.S. Army Band and Orchestra (Washington DC), Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay o las Bandas Sinfónicas de Córdoba (Argentina) y Sao Paulo entre otras.

Cuenta con una extensa discografía testimonio de su versatilidad en diferentes géneros. Como pedagogo imparte cursos desarrollando su propia técnica destacan los Workshops en Berklee Valencia y las master class en Berklee College of Music de Boston .

Como instrumentista ha sido profesor de diversos conservatorios y agrupaciones profesionales de Castellón y Valencia, desarrollando, además, una intensa actividad como solista y líder de distintas agrupaciones camerísticas.

Ha sido Director Titular de la Banda Municipal de Bilbao (2002-2012) y de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid (2012-2018) y miembro del WASBE Board of Directors (2009-2015). En la actualidad es Director Artístico del Congreso Iberoamericano de Directores, Compositores y Arregladores, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Artistas AIE y Director Titular de la Banda Municipal de València.

Música y Voz en Off

En las ceremonias de las exaltaciones de las Falleras Mayores de Valencia, y sus Cortes de Honor serán recibidas con la música interpretada por la Escuela de Tabal y Dolçaina de Junta Central Fallera.

La escuela de tabal i dolçaina de la Junta Central Fallera comenzó a funcionar hace más de 10 años. En la actualidad cuenta con medio centenar de alumnos que acuden semanalmente a ensayar con tal de mantener vivos estos dos instrumentos tradicionales.

Suite “Fallera Mayor de Valencia”

El maestro Francisco Grau Vergara compuso en 2003 las nuevas Suites que acompañan a las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor, y que sólo pueden ser utilizadas para el desfile de nuestras máximas representantes. Francisco Grau Vergara, fallecido hace unos meses, fue el Director de la Unidad de Música de la Guardia Real. Esta Unidad tiene como misión participar en la rendición de honores a S.M. Felipe de Borbón así como amenizar los almuerzos y cenas de gala en el Palacio Real y cuantos actos se celebren con la presencia de SS.MM. los Reyes de España.

Himno Oficial Comunitat Valenciana

Tras la ofrenda floral en las exaltaciones, la Banda Municipal de Valencia interpretará el Himno Oficial de la Comunidad Valenciana, compuesto por el maestro Serrano con letra de Maximiliano Thous, que en el año 2019 cumplió 110 años.

Voz en OFF

La voz en off cobra especial importancia, ya que es el hilo conductor de las Exaltaciones. La voz de Rafael Martí Monforte estará presente en las dos Exaltaciones de las Falleras Mayores de Valencia. Rafael es componente de la comisión Ángel del Alcázar-José Maestre, más conocida como “El Cid” y presentará a las Falleras Mayores de Valencia con el emblemático “Valencians i valencianes! De naiximent o dret! Estants o habitants de la ciutat de Valencia! És hora de que els fallers vos presentem a la nostra Regina per a rendir-la els honors que sa distinció mereix… Pel conjunt de virtuts que atesora i que la fan dignísima portadora de nostra més alta representació, rindam homenatge d’amor i pleitesía a la Fallera Major de Valencia (…)”

O r namentación floral

FLORES LAURA

Flores Laura será la empresa que se encargue de la ornamentación floral de las Exaltaciones. Se trata de un proyecto que nació en 1998 y se instaló en la Avda. Reino de Valencia, tras una trayectoria profesional de muchos años y tres generaciones en el gremio de la floristería.

El ramo de la Fallera Mayor será de caída y esencialmente llevará orquídeas phalaenopsis “happy valentina” mientras que el de la Fallera Mayor Infantil llevará esencialmente orquídeas phalaenopsis “White serenity”.

Los ramos de la corte mayor son bouquets con orquídeas cymbidium “bremo” en verde, rosas de pitiminí “snowflake” color blanco, limonium, “piña colada” en blanco y Vaccinium “myrtillus” básicamente. Los ramos de la corte infantil son bouquets con orquídeas cymbidium “sylvester” en blanco, rosas de pitiminí “cremytwister” color rosa, limonium, “anounchkadiamond” en rosa y Vaccinium “myrtillus”.

La decoración del escenario y del auditorio lleva, además de verdes selectos como la hoja de monstera, hojas chico, aralias y ecucaliptus “cinérea”, orquídeas cymbidium multicolor, anturios “acura” en verde blanco y rosa y limonium, “piña colada” en blanco y “anounchkadiamond”.

Las bandas

Las bandas de las Falleras Mayores de Valencia están confeccionadas por la empresa valenciana Artesanías Llobe S.L.

Están realizadas a mano y a ellas se dedican dos meses de trabajo totalmente artesanal. Se utiliza para su confección cintas de satén extra moharé, flecos, pasamanería y borlas de canutillo de oro.

Los escudos de Valencia y el Nacional de ambas bandas están bordados completamente a mano. La corona valenciana está hecha con aplicaciones de canutillo e incrustaciones de azabache en varios colores. El Rat Penat está bordado en hilo de seda y las cuatro barras bordadas en tendido con hilo de peñasquillo. Este tipo de hilatura es especial para trabajos delicados como mantos de imágenes. Los laureles están bordados con canutillos en dos tonos y en el escudo nacional la corona está también bordada en canutillo con perlas y piedras de azabache, los seis cuarteles bordados y trabajados con hilo de seda y canutillo y para las Torres se utiliza canutillo de plata

Joias

Vicente Ballester realiza para las máximas representantes y sus Cortes de Honor las Joias que las acreditan como tales, llevando las mayores la imagen de un fallero y las infantiles de una fallera. Esta Joia la llevarán durante todo el año en los diferentes actos a los que asistan a partir del momento de la exaltación.

Las Joias de las Falleras Mayores de Valencia son piezas realizadas a mano y de forma artesanal tanto en el labrado como en el brillo y engastado de piezas. La Joia de las Falleras Mayores de Valencia está realizada en oro macizo de 18 quilates y lleva en el tambor 2 brillantes. Se les proporciona además una copia realizada en plata con circonitas y bañada en oro que normalmente utilizan para los actos de particular.

La Joia de las Cortes de Honor

Las Cortes de Honor tienen una Joia de menor tamaño realizada en plata chapada. Las componentes de Cortes anteriores pueden solicitar una copia, remitiendo un escrito a Junta Central Fallera. De hecho, son muchas las falleras que lo han solicitado para llevarlo en la banda acreditando que un año pertenecieron a la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia.

Manteletas

Este año, Viana ha realizado las manteletas de la Corte de la Fallera Mayor de Valencia. Una empresa dedicada a la fabricación de pañuelos, delantales y mantillas desde 1986 y que lleva desde 2007 formando parte de los indumentaristas oficiales.

Para el primer traje de la Corte de Honor ha elegido un modelo con mucho metal, hilo dorado y lentejuelas con un nuevo dibujo mientras que las manteletas de Consuelo son un modelo exclusivo para ella.

Las manteletas del siglo XVIII están hechas en muselina, sin brillo y con el sello de Viana.

Vistiendo las fallas desde 1949. Las manteletas de Hijas de Carmen Esteve son las encargadas de las manteletas de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor. Su trabajo combina tradición, calidad y belleza. Las manteletas del primer traje de la Corte Infantil están bordadas en hilo dorado y beige sobre una base de tul de algodón mientras que las del segundo traje oficial están bordadas en hilo de algodón blanco roto sobre una base de batista fina, un dibujo clásico de los archivos de Carmen Esteve.

Medias

Desde hace un par de años, el nombre de Cristina Peris se unió a la de las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor. Este año confeccionarán las medias para la Consuelo y su Corte. Unas piezas de bordado sencillo y tacto suave donde prima la comodidad. esta empresa proporcionó las medias de nuestras máximas representantes para la Dança de la Mare de Déu de 2018 y el pasado ejercicio realizaron las medias oficiales para la Fallera Mayor Infantil y su Corte de Honor.

Desde 2010 la firma Elvira Bella está presente en las medias oficiales. Elvira, Paco y todo su equipo realizan un trabajo artesano y laborioso, reflejo de la esencia de esta empresa con sede en Alzira.

Las medias que lucirán este año la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor en el primer traje oficial son un diseño personalizado y están confeccionadas en seda y bordadas en hilos de seda y metal oro. Para el segundo traje el diseño está realizado en hilo de algodón y bordado en seda con un toque de color.

P einetas

Patricia Juliá, Corte de la Fallera Mayor de Valencia de 2012, sabe bien de la importancia de las peinetas en la indumentaria de nuestras máximas representantes, un emblema reconocido más allá de nuestras fronteras. La empresa que creó hace unos años Patricia, Més que pintes, se ha convertido en un referente de la técnica de raspado a buril.

Esta empresa es la encargada de las peinetas de los primeros trajes tanto de la Fallera Mayor como de la Fallera Mayor Infantil y las dos Cortes de Honor. En estas piezas bañadas en oro destacan los elementos ornamentales y florales para las Cortes mientras que las Fallera Mayores de Valencia lucirán el dibujo de sus espolines oficiales.

Para los segundos trajes oficiales de ambas Cortes y Falleras Mayores de Valencia será la firma Castillo la encargada de las peinetas. Más de 30 años avalan la trayectoria profesional de esta empresa que Jorge y Jesús lideran, manteniendo la tradición familiar. Este año han apostado por una réplica de diseños antiguos.

Aderezos

Art Antic lleva desde 2001 colaborando ininterrumpidamente con Junta Central Fallera en la realización de los aderezos oficiales de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.

Consuelo Llobell lucirá un aderezo de racimo en oro de 18 quilates con brillantes en talla rosa. La Joia, pinchos, pendientes, collar i pulsera con siete tiras de perlas. El aderezo de Carla García está realizado de la misma manera pero con 6 tiras de perlas. Por otro lado, las Cortes de Honor llevaran también el tradicional racimo, la infantil siempre con un tamaño más pequeño, adecuado para las niñas.

Cancanes

Ma-vi-mar, una empresa con más de 35 años dedicados al servicio de la indumentaria valenciana, es la encargada de los cancanes del siglo XIX. Se tratan de unos cancanes de cilindros flexibles para dar un vuelo perfecto, natural ligero y homogéneo. La cinturilla es ancha, con el nombre bordado y acabado elástico para una mayor comodidad, lo que conocemos como alçaor.

Para los segundos trajes de las Falleras Mayores de Valencia y sus Corte de Honor Margarita Vercher ha confeccionado un cancán elaborado con material esponjoso, cómodo y ligero. Este modelo, de nombre Mireia, está diseñado especialmente para alcanzar un vuelo elegante y a la vez natural, tiene la cinturilla de velcro i está compuesto de tul ligero. Además, esta empresa también proporciona las camisas y enaguas de las máximas representantes de las Fallas de 2020. La camisa está hecha en batista con encaje de valencié mientras que las enaguas son de bolillos con hilatura fina. Para Consuelo y Carla se han confeccionado con bastista de organdi fina y pliegues realizados a mano.

P añolones

Mar de Seda es una joven empresa valenciana que se ha encargado de los pañolones oficiales de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor, un modelo en terciopelo labrado. Con motivos florales, destaca la sencillez de sus diseños y la funcionalidad de los mismos.

Para la Corte y la Fallera Mayor Infantil de Valencia será Compañía Valenciana de la Seda quien les proporcionará sus pañolones.

Zapatos

Criselen es un taller de calzado artesano que lleva realizando trabajos en este sector desde hace más de 35 años. Están especializados en ofrecer zapatos cómodos y sencillos. Cada componente de la Corte de Honor tendrá los dos modelos de zapatos realizados con las telas de sus trajes oficiales.

Telas Cortes de Honor

Los telares de Entretelares han sido los encargados de tejer las telas que lucirá la Corte de Honor de Consuelo.

El primer traje oficial del siglo XIX es un estrecho con un dibujo antiguo de finales del siglo XVIII llamado “REAL”; en fondo seda y tramado con 12 colores incluyendo oro metal en el ornamento.

El corpiño de manga larga está hecho en seda con un dibujo llamado “CONSTAN” que concuerdan con los coloridos de las respectivas faldas.

El segundo traje del siglo XVIII no lleva metal, y se llama “GONGORA”. Con un ancho de140cms, destaca el grabado de fondo que coordina con el jubón negro y al que se le ha llamado “SELA”.

La primera pareja de la Corte, formada por Deborah y Andrea Cea lucirá como primer traje un verde oliva. Anna i Yasmin portarán el caramel mientras que Helena y Paula irán de rosa.

La cuarta pareja, formada por Yessica y Marta, llevará el tono fiordo mientras que Claudia y Marina lucirán el pruna. Andrea Grau y Raquel cerrarán el desfile de la Corte de Honor con un verde agua.

Para el segundo traje los tonos elegidos son acero, rojo, marrón, verde botella, granate y marino.

Espolines Falleras Mayores de Valencia

Consuelo Llobell Frasquet. Vives y Marí

Un ejemplo de profesionalidad que perdura y que este año ha decidido tejer el espolín “Fallera Mayor de Valencia”, el tradicional en el primer traje oficial que estrena el día de su exaltación como Fallera Mayor de Valencia. El color es toda una incógnita pero ya queda menos para resolverlo.

Indumentarista Corte de Honor

SERRANO Y NAVALÓN

12 años de experiencia confeccionando vestidos regionales, un currículum que al que se suma ahora la confección de los trajes oficiales de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor. Su trabajo se refleja en los pequeños detalles como las mangas del siglo XIX realizadas con un frunce contenido, sin exceso de volumen y con una puntilla de largo razonable. Las faldas llevan 6 caídas de seda estrecha.

MARIAN INDUMENTARIA

Empresa familiar que este año confeccionará los segundos trajes de la Corte de Honor y la Fallera Mayor de Valencia. Una firma en la que Consuelo ya ha depositado su confianza en diversos trajes lucidos hasta el momento.

1700

Este año ha afrontado el reto de confeccionar los jubones negros de las dos Cortes y las Falleras Mayores de Valencia. Unas piezas fieles al patronaje del siglo XVIII y de gran versatilidad. El jubón está totalmente envarado y rematado por almenas en ambos casos.

La Joia, fundada en Xirivella en 1998, tendrá este año el gran honor y responsabilidad de vestir a las niñas de la Corte de Honor y a la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Con este ya son 5 las veces que esta empresa de Xirivella forma parte de los indumentaristas oficiales.

Purificación Gutiérrez está detrás de la Joia y, actualmente, su hija, continúa la tradición familiar. El gran sueño de la Joia era volver a vestir a la Corte de Honor y este año finalmente tendrán la oportunidad de transmitir el cariño que sienten por las fallas a través de la indumentaria de nuestras máximas representantes.

Para el primer traje se ha seguido el patronaje tradicional del siglo XIX que completarán con un jubón de manga larga por dentro de la falda y con pañuelo cruzado. Para el siglo XVIII el jubón está envarado, con manga al codo y rematado con puntilla. El guardapiés es más corto para ser más fiel a la estética correspondiente de la época.

P untillas

Por tercer consecutivo Santos Textil tiene el honor de confeccionar las puntillas de los trajes oficiales de la Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.

Para ello ha coordinado su trabajo con sus diseñadores con mucho cariño y esmero con el fin de conseguir la perfecta sintonía entre los diseños de cada traje y las puntillas que enriquecen la indumentaria

Consuelo, Fallera Mayor de Valencia 2020, lucirá en su primer traje oficial una puntilla bordada sobre tul de algodón muy ligero que proporciona una espectacular caída. Una puntilla pensada para la elegante manga de farol que proporciona gran naturalidad. El dibujo rememora un diseño antiguo, tiene 15 centímetros y está realizada en un color ivoire.

En su segundo traje, Consuelo lucirá una puntilla bordada en color ivoire de hilo de algodón mercerizado. Una propuesta alegre y juvenil con motivos vegetales como semillas de trigo, diversos tipos de flores y guirnaldas que componen una alegoría simbólica en una composición perfectamente simétrica y favorecedora.

El dibujo de las puntillas del espolín de Carla está inspirado en uno antiguo que combina tres tipos de flores de mayor tamaño con minúsculas florecillas engarzadas entre sí formando enredaderas con lazos bordados en delicada caída.

Se trata de unas puntillas bordadas sobre tul de algodón extremadamente delicado y suave. Tienen un ancho de 14 centímetros, en color ivoire subido.

Las puntillas del segundo traje de Carla juegan con el equilibrio en escote y mangas. Una puntilla deliciosa, muy apropiada para niñas, en la que el dibujo describe revesadas y desenfadadas ondas que le proporcionan una gran riqueza y personalidad. Está realizada en color ivoiremuy natural y bordada en tul de cristal ofreciendo un efecto lleno de luz y transparencia.

Para el primer traje de la Corte de Honor se ha elegido como protagonistas a unas pequeñas flores que suben y bajan a modo de guirnaldas creando una perfecta simetría. Para su segundo traje oficial abundan pequeños detalles en los bordados desde los pétalos de las flores a cada hoja que conforma su dibujo.

Para el primer traje de la Cortes de Honor Infantil se ha elegido unas puntillas de doce centímetros en color ivoire elaboradas en finísimo hilo mercerizado. Estas delicadas piezas están rematadas con un delicado festón destaca el dibujo interior basado en pequeñas y alegres flores. Una explosión de primavera para nuestras pequeñas. En su segundo traje, al estilo del siglo XVIII, para rematar las elegantes mangas francesas que lo caracterizan, la Corte de Honor de Carla llevará unas puntillas de 12 y 5 centímetros en color ivoire

Abanicos

Ana Muñoz, realiza en su taller un excelente trabajo artesanal con los abanicos pintados a mano de “Cositas Pintadas”. Desde 2013 es el proveedor oficial de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor. Las piezas están realizadas en madera caladas a mano y montadas sobre telas pintadas artesanalmente y en exclusiva para ellas.

P osticería

Realce cuenta con más de 45 años de experiencia. Esta empresa colabora con las mallas, trenzas y rodetes tanto como obsequio como en la conservación de las mismas durante el ejercicio fallero. Asimismo realiza cursos formativos de maquillaje para las mayores y para las 26 un curso de cuidado de la piel y del cabello.

Blusones

Desde hace 5 años Mamá Cose colabora con Junta Central Fallera para crear a medida los blusones oficiales de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.

Espectáculo Exaltación

Este año será la Banda Municipal de Valencia la encargada del espectáculo de la Exaltación de Consuelo Llobell y su Corte de Honor. Las piezas que han preparado para la ocasión son:

La cançó de les dones (Jota espaïda) Música Tradicional / Eva Dénia Adap.: Javier Marimón

Havanera del peixenamorat (Havanera del Mediterrani) Eliseo Parra Arr.: Rafa Vizcaíno

Bolero de Guadassuar Popular Adap./Arr.: V. Simó / J. Carretero

“trobà” Música tradicional / SisVeus Adap.: Javier Marimón

El silencid’estimar Eliseo Parra

Arr.: Rafa Vizcaíno

Valencianes de Corbera

Popular

Arr.: Paco Lucas

Cantadors: Patxi Ferrer i Xavi de Bétera

Dolçaines: Paco de Domingo i Raimon Llobregat

Ball: Grup de Danses Alimara (director: Salvador Mercado, director de la rondalla: Paco Lucas)

Director titular: Rafael Sanz-Espert

O r den Protocolario Canastillas Exaltación Mayor

1. MUY HONORABLE SEÑOR PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA

2. EXCELENTISIMO SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIA 3. COMANDANCIA NAVAL DE VALENCIA

4. EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA. 5. SEÑOR RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA.

6. SENYOR RECTOR MAGNIFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.SEÑOR RECTOR MAGNIFICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENC 7. ILUSTRISIMO SEÑOR COMANDANTE MILITAR DE VALENCIA Y CASTELLÓ

8. EXCELENTISIMO SEÑOR GENERAL JEFE DE LA 6º ZONA DE LA GUARDIA.

9. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA

10. SEÑOR PRESIDENTE DE LA CAMARA OFICIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA. 11. SOCIEDAD CULTURAL “LO RAT PENAT”

12. GREMIO DE ARTISTAS FALLEROS DE VALENCIA

13. VALENCIA CF

14. LEVANTE UD

15. FEDERACIÓN VALENCIANA DE CASAS REGIONALES

16. JUNTA LOCAL FALLERA DE BURRIANA.

17. JUNTA DE FIESTAS DE CASTELLÓN, REINA DE LA FIESTA DE LA MAGDALENA. CARMEN MOLINA RAMOS 18. FEDERACIÓN DE LAS HOGUERAS DE SAN JUAN DE ALICANTE

19. AGRUPACIÓN DE FALLAS CENTRO

20. SECTOR LA ROQUETA-ARRANCAPINS

21. FALLA ALBACETE-MARVÁ

22. JUNTA CENTRAL FALLERA

23. EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA.

Mantenedor Fallera Mayor de Valencia

José Alejandro Remohí Giménez es licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, realizando su especialidad en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínico de Valencia. Asimismo, se especializó en Endocrinología en la Universidad de Irvine en California (EEUU).

Catedrático de Obstetricia i Ginecología en la Universidad de Valencia, es también director del Máster de Cirugía Endoscópica Ginecológica Avanzada de la Universidad de Valencia desde 2003, presidente del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) y director del Instituto Universitario del IVI.

Ha publicado más de 650 artículos en revistas científicas internacionales. Es autor de 25 libros sobre medicina reproductiva, de los cuales 4 han sido traducidos al inglés y al chino. Ha escrito 385 capítulos de libros relacionados con la reproducción humana, además de presentar 974 comunicaciones y más de 600 conferencias en congresos por todo el mundo.

Actualmente ocupa el cuarto puesto en el ranking de los mejores investigadores de España en la categoría de Obstetricia y Ginecología con un valor de 52 puntos según el índice H.

Le han otorgado diferentes premios por su contribución al campo de la medicina reproductiva. Cabe destacar el Premio Ares-Serono Foundation en 1997, los premios ASRM (American Society for Reproductive Medicine) en 1995, 1999, 2001, 2008 y 2014. Galardones a los que hay que sumar los premios de investigación de la Sociedad Española de Fertilidad en 1987, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004.

Además, ha recibido diversos reconocimientos sociales como la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia al IVI en 2006 en reconocimiento a su labor pionera en la investigación y la docencia, así como el Premio Empresa Revelación del año de la revista Expansión 2009 o la designación como Embajador Honorario de la Marca España en 2014.

Recientemente ha recibido el premio Ateneo Mercantil de Valencia 2019 en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Es fallero desde su infancia y desde 2010 lo es en la Falla Almirante Cadarso. Conde Altea.

Posee el Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants

Fuegos Artificiales Exaltaciones

Tras ambas exaltaciones, las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor disfrutaran del espectáculo pirotécnico que Peñarroja les ha preparado.



