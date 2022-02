Empresas emergentes y entidades valencianas ligadas al emprendimiento y la innovación participan en 4YFN, una feria internacional para startups que tendrá marcado acento valenciano

El Ayuntamiento de València, a través de València Activa, llevará una delegación con más de 100 startups y agentes del ecosistema emprendedor local a la octava edición del 4YFN, la feria internacional de referencia para empresas emergentes que se celebrará la próxima semana en Barcelona, una participación que tiene como objetivo poner en valor el talento valenciano y posicionar a València como hub innovador y tecnológico.

“Sabemos que para las empresas emergentes y entidades valencianas ligadas al emprendimiento y la innovación esta feria internacional supone un gran escaparate para dar conocer sus proyectos, conectar con nuevos partners y crecer, por eso otro año más proporcionamos al ecosistema un stand para 10 agentes facilitadores”, ha apuntado la teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé.

Pilar Bernabé también ha explicado que “desde València Activa acompañamos a las empresas y promovemos y facilitamos la presencia de startups y agentes innovadores en ferias internacionales como el 4YFN, donde los principales actores internacionales como grandes tecnológicas y referentes del sector de la innovación pueden conocer las grandes ideas y proyectos con sello valenciano”.

#DiscoverValència: el espacio para conectar y poner en valor el talento local

Bajo el lema #DiscoverValència se presenta el espaciovalenciano con el que València Activa ha facilitado un stand propio a 10 agentes facilitadores del ecosistema emprendedor local para “mostrar el potencial que tiene València como ciudad emprendedora, para darnos a conocer como hub de referencia en materia de innovación, conocimiento y tecnología y, sobre todo, para visibilizar y proyectar internacionalmente nuestro talento local”, ha matizado Bernabé.

Las entidades que acompañarán a València en este espacio para referenciar el potencial del ecosistema local son Founder Institute, Startup Valencia, Go Hub, Lanzadera, Big Ban Inversores Privados, Plug&Play Tech Center, Draper B1, Zubi Labs, KM Zero y StartupUPV.

Asimismo, las entidades que conforman el stand valenciano exhibirán sus proyectos el lunes por la tarde en el espacio ‘Discover València: the Mediterranean Gem’, que tendrá lugar en el stand del Banco Sabadell, donde podrán presentarse ante otras personas emprendedoras, inversoras, empresas e instituciones públicas, fomentando la relación y la creación de alianzas, que podrá derivar en nuevos negocios y colaboraciones.

La participación en esta feria supone para las empresas emergentes expositoras una oportunidad única para visibilizar sus proyectos. Dispondrán de un espacio físico para mostrar sus proyectos ante los más de 50.000 asistentes que se esperan, podrán también potenciar sus conocimientos, tejer nuevas redes y generar negocio.

“El 4YFN ofrece a las startups excelentes posibilidades de conexión y permite a personas emprendedoras, inversoras, empresas e instituciones públicas relacionarse y crear alianzas además de nuevos negocios y colaboraciones”, ha remarcado la concejala.

4YFN, el escaparate perfecto para la innovación con sello valenciano

En esta edición del 4YFN, València Activa mostrará València de una manera muy especial ante los y las asistentes a través de acciones de realidad virtual e inmersiva con las que darán a conocer la ciudad y su entorno emprendedor, una propuesta desarrollada

el equipo de Quasar Dynamics, empresa valenciana de desarrollo de software especialista en tecnologías vanguardistas. Gracias a este ‘multiverso VLC Tech City’ las personas que visiten el stand valenciano podrán conocer y recorrer como nunca antes el entorno de La Marina, uno de espacios más ligados a la innovación de la ciudad.

Por otro lado, Bernabé ha resaltado que “con nuestra participación institucional seguiremos reforzando la visión internacional de la ciudad y visibilizando la labor que desarrollamos desde la plataforma VLC Tech City”.

“Este evento internacional supone una magnífica oportunidad para dar a conocer las oportunidades y ventajas que ofrece nuestra ciudad para emprendedores e inversores, así como mostrar el talento que existen en nuestra ciudad. Con nuestra participación generaremos un reclamo para que empresas internacionales se instalen y desarrollen su actividad en nuestra ciudad”, ha concretado la concejala Pilar Bernabé.

La agenda valenciana: programación, ecosystem partnes y más expositores

La octava edición del 4YFN, la feria internacional de referencia para las empresas emergentes, que reúne a startups, inversores, instituciones, corporaciones y muchos más actores, y que se celebrará entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, dentro del GSMA Mobile World Congress, multiplicando el impacto y visibilidad del ecosistema valenciano.En esta edición participarán más de 500 startups, un 25% más que en su última edición. Además, este foro reunirá a más de 300 ponentes y 150 presentaciones de empresas sobre el escenario.

Este año el evento tendrá un marcado acento valenciano, pues tendrán gran protagonismo entidades locales a muchos niveles. Para empezar, el recientemente creado fondo Zubi Capital participa como Investment Partners y, además, 4YFN cuenta como Ecosystem Partners con entidades valencianas como Demium, Go Hub o Social Nest Foundation.

La innovación con sello valenciano llenará todo el recinto, pues varios proyectos locales estarán distribuidos por las distintas áreas: Innsomnia, Demium, Columat, Innuba, Cuideo, HumanITcare, Emendu, Loriot, Photonics, Saigu Cosmetics, Trazable y Riba Mundo Tecnología.

Además, numerosos miembros del ecosistema participarán en la programación de este encuentro internacional. El lunes, además del slot impulsado por València Activa para poner en valor los proyectos que configuran el stand valenciano, Iker Marcaide, fundador de Zubi Labs, participará en la sesión de apertura del evento; Margarita Albors, presidenta de Social Nest Foundation, compartirá su experiencia invirtiendo en proyectos de impacto en el Smart VC Impact Investor Is Driven by the Positive Impact; y Luz Adell, socia de Draper B1, contará su experiencia como inversora y Carlos Ferrando, CEO de Closca intervendrá en el stand de Caixabank.

En el segundo día de feria, Startup Valencia presentará una mesa de fundadores; Javier del Toro, de Angels, hablará de los principales errores de los fondos de Venture Capital; Pedro Olazábal ofrecerá las claves para que las y los emprendedores sociales aumenten su impacto y, aunque fuera de la agenda propia del evento, la startup valenciana Innuba presentará en el Camp Nou su nuevo escáner corporal 3D. El miércoles, Nuria Pastor, de HumanITcare, participará en la ceremonia de entrega de premios del 4YFN.

El último día del 4YFN Lucas de la Vega, director de inversiones de Zubi Capital, hablará de Venture Debt y por parte de KM Zero Hub habrá dos intervenciones, Beatriz Jacoste, directora del hub contará qué se hace desde esta aceleradora de referencia de proyectos vinculados a la innovación alimentaria y en un acto organizado fuera de la feria hablará cómo están acelerando proyectos foodtech desde València.