La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que el ayuntamiento, junto a otros municipios, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el “cupo catalán”, alegando que vulnera la autonomía local y perjudica las finanzas municipales.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento de València, en colaboración con otros municipios, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el “cupo catalán”. Este sistema de financiación, acordado por el Gobierno central y ERC, ha generado una fuerte oposición por parte de Catalá, quien afirma que afectará gravemente a las finanzas locales, reduciendo los ingresos de los ayuntamientos y comprometiendo su capacidad de gestión.

El “cupo catalán” y su impacto en las finanzas municipales

Durante un desayuno de prensa al que asistieron destacados dirigentes del Partido Popular, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, Catalá explicó que el “cupo catalán” detraería recursos de la “caja única”, dejando a los ayuntamientos con “migajas”. Según la alcaldesa, este acuerdo representa una amenaza directa al sistema de financiación local, al reducir un 10% los ingresos municipales, lo que, a su juicio, constituiría una “puñalada al municipalismo”.

Catalá subrayó la necesidad de que los ayuntamientos tomen medidas frente a lo que considera una vulneración de su autonomía. “De materializarse el cupo catalán, los ayuntamientos deberíamos reaccionar con un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la autonomía local”, afirmó la alcaldesa.

Apoyo del Partido Popular a la iniciativa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se sumó a las críticas de Catalá y expresó su apoyo a la iniciativa, destacando la necesidad de defender el municipalismo desde una posición conjunta. “Tenemos una posición común en defensa del municipalismo con Valencia”, afirmó, anunciando que Madrid también estudiará la posibilidad de presentar un recurso contra el “cupo catalán” desde la unión de los municipios.

Por su parte, Cuca Gamarra calificó la iniciativa de “muy oportuna y necesaria”, argumentando que es crucial que los entes locales participen en el debate sobre la financiación autonómica y se opongan al acuerdo del “cupo catalán”. Según Gamarra, la defensa del municipalismo debe incluir la representación de los ayuntamientos en la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, un foro en el que se discutirán cuestiones clave como la financiación y la vivienda.

La reforma del sistema municipal: una necesidad urgente

Catalá aprovechó la ocasión para recalcar que, aunque la reforma del sistema autonómico es necesaria, la reforma del sistema municipal es “urgente”. La alcaldesa criticó que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva años reclamando esta reforma sin éxito. “El cupo catalán es una puñalada al municipalismo”, insistió Catalá, destacando que este sistema de financiación comprometería gravemente la autonomía y los recursos de los ayuntamientos.

En este contexto, la alcaldesa de València exigió que los ayuntamientos tengan un asiento en la Conferencia de Presidentes autonómicos, prevista para diciembre en Cantabria. “Es fundamental que los entes locales estén presentes en las discusiones sobre financiación y vivienda”, reclamó.

Desafío a la Ley de Vivienda del Gobierno

Además de su oposición al “cupo catalán”, Catalá anunció su intención de no aplicar la nueva Ley de Vivienda del Gobierno, a pesar de las advertencias de que las autonomías que no cumplan con esta normativa podrían quedar excluidas de los fondos estatales. “Mientras yo sea alcaldesa, vamos a aumentar las viviendas para las personas que las necesitan, pero no siguiendo la Ley de Vivienda de Sánchez”, afirmó rotundamente.

Catalá se mostró crítica con las políticas de vivienda implementadas por el anterior gobierno local, acusándolo de construir únicamente catorce viviendas sociales en ocho años. En contraste, la actual administración municipal, según la alcaldesa, ha impulsado la creación de mil viviendas de protección pública en solo un año, y planea construir 3.000 más en el siguiente ejercicio. “La Ley de Vivienda del Gobierno no es la correcta, la nuestra sí, y seguiremos con ella”, aseguró Catalá.

La relación con Vox y los pactos municipales

Catalá también respondió a las preguntas sobre las posibles tensiones con Vox en relación con los presupuestos municipales. A pesar de las especulaciones sobre una posible presión por parte de Vox en las negociaciones nacionales, la alcaldesa aseguró que no está preocupada por el apoyo de esta formación en València. “Tenemos una relación fluida y trabajamos de forma práctica. No hay tensión en ese sentido en el Ayuntamiento de Valencia”, aclaró.

Reflexión final: ¿Es el “cupo catalán” un peligro para el municipalismo?

La decisión de València de recurrir el “cupo catalán” ante el Tribunal Constitucional plantea un debate crucial sobre el equilibrio entre las necesidades de financiación autonómica y la autonomía municipal. ¿Deberían los ayuntamientos tener un mayor protagonismo en las discusiones sobre financiación? ¿Es el “cupo catalán” una amenaza para el municipalismo o una respuesta justa a las demandas de Cataluña?