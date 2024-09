Por mis cojones, noticias con humor

Una usuaria argentina de TikTok ha descubierto el secreto mejor guardado de los hogares españoles: los vasos de Nocilla. Este fenómeno tan habitual ha sorprendido a muchos, pero para los locales es tan común como la siesta o el bocata de jamón.

La vida está llena de sorpresas, pero pocas tan inesperadas como la que se llevó la argentina @nati_gru cuando, mientras miraba los vasos en la casa que alquila en España, descubrió que no eran simples vasos. No, amigos, eran los míticos vasos de Nocilla, ese emblema de la reutilización con el que todo español ha crecido, y que demuestra que, cuando se trata de reciclar, los españoles son unos maestros… al menos en la cocina.

Los vasos de Nocilla: Un legado cultural

Imagina la escena: abres un bote de Nocilla con toda la ilusión de untarla en una rebanada de pan (o directamente con una cuchara, que no vamos a juzgar), pero no todo es lo que parece. Una vez te terminas la deliciosa crema de chocolate y avellanas, no solo has ganado unos gramos en la báscula, sino que además te has hecho con un vaso nuevo para tu cocina. Es el tipo de negocio redondo que haría palidecer de envidia a cualquier emprendedor moderno.

“Me parece genial”, comentaba entusiasmada @nati_gru en su vídeo viral de TikTok, asombrada de cómo en la casa donde vive los vasos no provienen de Ikea ni de un elegante conjunto de cristalería, sino de los icónicos envases de Nocilla. Claro, en su Argentina natal, esto parece casi una revelación divina, pero en España, esto es tan normal como ponerle tortilla a un bocadillo (con cebolla, por supuesto).

¡Colecciónalos todos!

Como bien explicaron varios usuarios en los comentarios del vídeo de @nati_gru, no es solo una cuestión de ahorro o reciclaje. No, no, esto va más allá. Los vasos de Nocilla son casi una pieza de coleccionista. Desde hace décadas, las marcas de crema de cacao lanzan ediciones limitadas con diseños, dibujos animados o patrones elegantes. En definitiva, si rompes uno, no piensas en que necesitas comprar más cristalería, sino en que ¡tienes que comprar más Nocilla!

Es probable que ahora te estés preguntando si esto pasa en todas las casas españolas. Y la respuesta es un rotundo sí. Si alguna vez visitas a un amigo en España y te sirven agua o un refresco en un vaso transparente con un ligero rastro de chocolate en el borde (¡es broma!… o no), es probable que estés bebiendo en un vaso que fue hogar de la Nocilla. Para muchos españoles, romper uno de estos vasos no es una tragedia doméstica; es simplemente la excusa perfecta para volver a disfrutar de otra tanda de chocolate.

¿Por qué compramos vasos si tenemos Nocilla?

En un país que se toma muy en serio sus tradiciones culinarias, la costumbre de reutilizar el vaso de Nocilla no es solo un gesto económico, sino que es casi una filosofía de vida. ¿Para qué gastar dinero en algo tan trivial como vasos de cristal, cuando el destino te lo sirve en un envase con un delicioso chocolate dentro? Es una combinación ganadora.

De hecho, no es raro que las marcas rivales de Nocilla y Nutella entren en competiciones no solo por quién tiene el sabor más adictivo, sino también por quién lanza el diseño de vaso más atractivo. ¿Un vaso con dibujos de los Looney Tunes? ¡Pa’ la saca! ¿Un patrón geométrico retro que queda genial con tu mantel de cocina? ¡Más Nocilla para la despensa! Al final, la mesa de cualquier casa española es un museo en miniatura de las tendencias decorativas de las últimas décadas, patrocinado por la crema de cacao.

Los españoles, expertos en el arte del reciclaje “comestible”

España, ese país donde el reciclaje de vidrio y cartón es importante, pero el reciclaje gastronómico es una religión. ¿Envases de mermelada convertidos en tuppers improvisados? Por supuesto. ¿Botes de mayonesa reconvertidos en recipientes para arroz o legumbres? No podía faltar. Y por supuesto, los vasos de Nocilla reinan supremos en este trono de reutilización.

Para muchos extranjeros, esta costumbre puede parecer extraña. “¿De verdad no compran vasos en las tiendas?” Se preguntará más de uno. Bueno, sí, a veces los compran, pero ¿quién necesita vasos nuevos cuando tienes la excusa perfecta para acabar otro bote de crema de cacao? Los españoles han entendido algo muy profundo sobre la vida: que las cosas más simples, como un vaso, pueden venir acompañadas de una buena dosis de placer culpable y unos cuantos kilos de más.

La pregunta del millón: ¿Vas a empezar a guardar tus vasos de Nocilla?

Así que la próxima vez que abras un bote de Nocilla o Nutella, piensa en los españoles y en su arte de la reutilización. Tal vez te unas al club y empieces a reemplazar tus vasos convencionales por estos icónicos envases. Al fin y al cabo, no solo estarás cuidando el medio ambiente, sino también haciendo un homenaje a la auténtica vida cotidiana española.

¿Y tú? ¿Eres del equipo que guarda los vasos de Nocilla o prefieres hacer hueco en tu estantería para una cristalería de lujo? ¡Cuéntanos, pero no te olvides de comerte toda la Nocilla antes!