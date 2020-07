VOX abandona la Comisión de Reconstrucción porque Ribó se niega a asumir responsabilidades y a votar en el Pleno una a una todas las propuestas

Valencia, 1 de julio de 2020. El Grupo Municipal VOX ha explicado esta mañana en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valencia los motivos por los que ha abandonado la Comisión de Reconstrucción: la negativa del Gobierno a asumir responsabilidades por la “nefasta” gestión de la crisis y a votar, una a una en el Pleno, todas las propuestas presentadas en el informe de la Comisión.

El portavoz del Grupo, Pepe Gosálbez, ha señalado que la participación de VOX en la Comisión de Reconstrucción se supeditaba a “esclarecer responsabilidades de la gestión del Gobierno, al acuerdo de medidas sanitarias, económicas y sociales para aplicar de manera inmediata a los valencianos, y a que todos los acuerdos debían someterse a debate, votación y control en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento”.

En este sentido, el concejal de VOX titular en la Comisión, Vicente Montañez, ha explicado las razones por los que ha abandonado la comisión: “Es importante, para reconstruir, asumir responsabilidades. Y este Gobierno no lo quiere hacer y, lo que es peor, en esta ocasión ha contado con la complicidad del PP y Cs. Esta comisión no tiene sentido si no se legitima en un pleno ordinario ni se votan en él, una a una, todas las medidas. Eso es democracia y salud en las instituciones, lo demás no hace más que evidenciar la intención del alcalde de ir a una comisión con el objetivo de blanquear su imagen política”.

Por otra parte, Vicente Montañez ha hecho un alegato en favor de los valencianos, en especial de las víctimas personales y económicas que ha dejado la crisis: “No vamos a dejar a nadie atrás porque nunca vamos a formar parte de ese consenso progre, que no tiene en cuenta las necesidades reales de las víctimas de esta pandemia. No vamos a ceder al chantaje de ese consenso con el que pretenden amordazar las instituciones, privando a todos los concejales de votar todas y cada una de las medidas, y tampoco vamos a coartar el derecho que tienen los ciudadanos a conocer pormenorizadamente esas medidas que se quieren llevar a cabo. Por todo esto, no vamos a formar parte de algo que entendemos que es un atentado contra los valencianos, una voluntad de pasar página y de intentar quitarse a las víctimas de encima”.



