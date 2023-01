Gosálbez (VOX): “Esta cabalgata está organizada por ‘La Societat Coral el Micalet’, una entidad catalanista”

“Nos parece incomprensible que Joan Ribó dé la espalda a fiestas tan importantes para los valencianos como el Corpus”

Valencia, 16 enero de 2023. El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Valencia, Pepe Gosálbez, ha calificado la cabalgata de las reinas magas de “espectáculo lamentable” y ha criticado duramente a Joan Ribó por “generar crispación y enfrentamiento apoyando, oficializando y subvencionando esta ‘patochada’ que nunca ha tenido ni arraigo ni tradición».

Pepe Gosálbez ha señalado que “desde VOX nos parece incomprensible que Joan Ribó dé la espalda a fiestas tan importantes para los valencianos como el Corpus y en cambio mueva cielo y tierra para que sus reinas magas salgan por las calles”.

“Hablamos de un alcalde que en 2021 consiguió etiquetar como fiesta tradicional lo que sólo se celebró durante un año en la República. Y encima, los valencianos hemos de soportar el circo de estas supuestas reinas magas peleándose y ofreciendo una espectáculo lamentable. Y todo esto sin olvidar que esta cabalgata está organizada por ‘La Societat Coral el Micalet’, una entidad catalanista. Es vergonzoso”.

El portavoz ha insistido en que a los valencianos no les interesa esta cabalgata impuesta por Ribó. “Ayer no había prácticamente nadie en la calle. Eso es una muestra más de lo que Valencia no quiere, no siente, no apoya y no está dispuesta a tolerar”.

«En VOX lo tenemos muy claro. Si a partir de las próximas elecciones estamos en el gobierno de la ciudad, se acabarán los caprichos ideológicos de esta izquierda radical, por ejemplo; las reinas magas ni existirán, ni se subvencionarán, ni el dinero de los valencianos se malgastará», ha terminado explicado Pepe Gosálbez.