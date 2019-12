Wallapop no resiste la presión de Amazon Compras y se coloca en una segunda posición en las apps de retail  

Madrid, 27 de diciembre de 2019.- Amazon Compras, con un reach del 49%, desbanca a Wallapop y se sitúa como nuevo líder entre las apps de Retail segúnEstudio General Mobile, EGMobile, elaborado por la empresa pionera en Tecnología Observacional Smartme Analitycs, correspondiente al tercer trimestre de 2019. A pesar de haber aumentado su reach en un 2,3%, hasta lograr un 47,5%, Wallapop no ha resistido la presión de Amazon Compras, según en el trimestre pasado -a un escaso medio punto-, que ha aumentado su reach en el tercer trimestre en un 7,2%.El Top10 se completa con Aliexpress, que logra un 39%, con crecimiento de 5,7%; Lidl Plus, con el 23,2% y una aumento del 9,4%; Wish, con el 19,3% y un incremento de 4,8%; Mi Carrefour, con un 19,3% y un crecimiento de 3,3%; Dia, que baja un 8,2% y logra un reach de 14,9%; Milanuncios, con un 12% y una mejora de 2,5%; Joom, que baja un 15,9%, y alcanza un 12,1%; y eBay que, al igual que Joom, mantiene la tendencia hacia abajo, con un 10,8% y una perdida de reach del 7,6%. Destaca la subida continuada de Lidl Plus, que logró la cuarta posición en el trimestre pasado tras subir un 86% en su reach respecto al primer trimestre del año. Además, siete de las apps del Top10 han mejorado su reach en el tercer trimestre y dos de las que bajan: Joom y eBay, también lo hicieron el trimestre pasado.Sin embargo, todas se mantienen en el Top10 sin que, por en momento, ningún a haya sido desplazada.Destaca también la bajada en 1 punto del reach de las app de Retail, que se sitúa en el 61,2%. El EGMobile®, que ofrece la cuota de mercado general e información detallada de las variaciones por área geográfica o segmentos de usuarios, refleja una ligera bajada del uso de las apps de Retail en el conjunto de apps móviles, con un reach del 61,2%, un 1 punto menos que en el segundo. Siete de las apps del Top10 han mejorado su reach en el tercer trimestre y dos de las que bajan: Joom y eBay, también lo hicieron el trimestre pasado. Sin embargo se mantienen todas en el Top10 sin que, por en momento, ninguna haya sido desplazada.