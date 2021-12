El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este sábado que desde el gobierno valenciano no quieren tomar “ninguna medida más” de cara a la evolución de la pandemia del coronavirus durante las fiestas navideñas. “No estamos aún evaluando nuevas restricciones”, ha indicado.

VALÈNCIA, El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este sábado que desde el gobierno valenciano no quieren tomar “ninguna medida más” de cara a la evolución de la pandemia del coronavirus durante las fiestas navideñas. “No estamos aún evaluando nuevas restricciones”, ha indicado.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios, durante su visita este sábado a la Colegiata de Santa Maria de Gandia (Gandia), después de que esta semana, la primera con el pasaporte covid en vigor, la incidencia acumulada de la Comunitat Valenciana haya seguido aumentando hasta situarse este viernes en 364,30 casos por cada 100.000 habitantes.

Interrogado sobre si el Consell estudia nuevas restricciones, Puig ha señalado que “en estos momentos” lo que piden es “sobre todo corresponsabilidad”. “Debemos ser muy prudentes y ser conscientes de que si sube la hospitalización habrá que tomar medidas”, ha explicado.

No obstante, ha puntualizado que en estos momentos no se evalúan nuevas restricciones. “Nosotros no queremos tomar ninguma medida más, creemos que con el pasaporte covid se está incentivando la vacunación y poniendo d emanifiesto la existencia de la propia pandemia. Hay muchas decisiones personales que se están adoptando en el camino correcto, hay que continuar así”, ha manifestado.

El ‘president’ se ha referido al aumento “grande” de la incidencia y las hospitalizaciones para pedir a la ciudadanía “ser extraordinariamente prudentes”, porque aunque se implementen medidas “al final lo importante es que cada uno sea responsable, porque es en el ámbito de confianza cuando nos quitamos la mascarilla” y “se produce el contagio”.

“Debemos vivir un navidad aún diferente, que compatibilice la alegría necesaria y el afecto necesario en estos momentos de recuperación emocional con mucha prudencia y toda la capacidad que tengamos cada uno de nosotros de actuar con esa responsabilidad”, ha señalado, antes de admitir que “estamos como estamos y continuamos estando mal”.

En esa línea, Puig ha insistido en mantener el uso de mascarilla, el lavado de manos y la ventilación de espacios aunque la población esté vacunada, que es “la gran ventaja que tenemos en esta nueva ola”, con un 93 por ciento de la ciudadanía con la pauta completa.

Asimismo, ha recordado que la próxima semana empezará la vacunación a los menores de entre nueve y once años, para la cual se han recibido 150.000 dosis, y que la campaña proseguirá después hasta completar la inmunización de la población mayor de cinco años, para lo que se recibirán 330.000 vacunas.

“En estos momentos están preparándose todos los equipos”, ha asegurado el presidente de la Generalitat, que ha agradecido el “esfuerzo” y “eficacia” del personal sanitario y de los propios centros escolares, donde se administrarán las dosis. “Esperamos que, por tanto, antes de Navidad estén estas tres franjas de 11, 10 y 9 años y que, a partir de entonces, tengamos la nueva remesa” para inmunizar “lo más rápidamente posible”, ha añadido.

Además ha recordado que continúan los dispositivos móviles de vacunación habilitados en distintos espacios y se sigue administrando la tercera dosis en centros de salud.