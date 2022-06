La hasta ahora vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado la renuncia a sus cargos en el gobierno y en Les Corts en una sorpresiva rueda de prensa –en un principio ni siquiera iba a asistir a la ejecutiva de Compromís en la que estaba previsto tratar su situación– en la que ha dado a conocer las razones de su marcha.

Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de investigar a Oltra en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, la vicepresidenta había mostrado su intención de mantenerse firme frente a la “cacería” que, según considera, la extrema derecha está lanzando en su contra.

No obstante, esta tarde, emocionada, “con la cabeza bien alta, pero con los dientes apretados”, ha dado a conocer su resolución de dejar los cargos. Estas son las razones y algunas de sus principales reflexiones:

–“Anuncio mi dimisión para no comprometer el proyecto de cambio que este país empezó en 2015. No le quiero dar la coartada a nadie para poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del Gobierno valenciano”.

–“No hay Botànic sin Compromís”

–“Que quede bien claro que yo no soy la coartada, si tiran a Compromís del gobierno no será por mí”.

–“Esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país”.

–“Este país tiene un problema cuando absuelve a corruptos y M. Rajoy no es un indicio”.

–“Me cuesta esta decisión porque ganan los malos”.

–“Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar les habrán fulminado a ustedes también”.

–“Me voy con la cara bien alta pero con los dientes bien apretados”.

Compromís espera que la situación de Oltra se resuelva antes de que acabe la legislatura y pueda volver a sus cargos

Compromís espera que la situación judicial de Mónica Oltra se resuelva antes de que acabe la legislatura y pueda volver a sus cargos e incluso ser la candidata a las próximas elecciones autonómicas. Bajo esta óptica, la coalición trasladará en los próximos días al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, su decisión de la persona que asumirá las mismas responsabilidades que la ya exvicepresidenta.

“Esto no es una derrota para Compromís, es un paso que damos para poner por encima los intereses de la gente”, remarca Micó

Así lo han trasladado los cuatro coportavoces tras la ejecutiva celebrada en la sede justo después del anuncio de Oltra de que dimite de todos sus cargos en la Generalitat y de que deja el escaño en Les Corts, a raíz de su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

La coordinadora de Compromís, Àgueda Micó, ha señalado: “Que nadie se equivoque, nuestra pieza clave se queda a nuestro lado”. “Esto no es una derrota para Compromís, es un paso que damos para poner por encima los intereses de la gente y continuar trabajando para ganar las elecciones”, ha agregado.

Àgueda Micó ha mostrado “el apoyo total y absoluto” de Compromís a Oltra y ha resaltado su “acto de dignidad, valentía y generosidad a la altura de las grandes personas que transforman la vida de la gente”. Ha señalado que Oltra es “inocente” y que espera una “sentencia absolutoria más pronto que tarde” y que “recupere el espacio de liderazgo y sea la candidata a la Generalitat”.

El coportavoz y alcalde de València, Joan Ribó, ha insistido en que Oltra es una pieza “imprescindible” en Compromís aunque “a veces conviene dar un paso al lado para avanzar con más fuerza”. “Que nadie se haga ilusiones, Mónica Oltra es una pieza imprescindible de Compromís y lo volverá a ser el día que vuelva y se demuestre que es totalmente inocente”.

Así, Ribó ha remarcado que es una persona que “ha sido y continúa siendo imprescindible” y que “trabajarán codo con codo con ella” pese al “paso al lado” que ha dado. “A veces, es la mejor manera para avanzar después con fuerza”, ha agregado.

El coportavoz por parte de Iniciativa y director general de Coordinación de la vicepresidencia que hasta ahora ocupaba Oltra, Alberto Ibáñez, ha señalado que “no comparte” la decisión de la exvicepresidenta, pero ha agradecido su “inmensa generosidad”.

“Hasta ahora Mónica Oltra ha conseguido pequeñas revoluciones irreversibles”, ha remarcado y ha subrayado que su última acción política fue proponer que las limpiadoras sean funcionarias, así como ha remarcado su labor al frente de dependencia que “ha hecho que nos convirtamos en las mejores comunidades en dependencia cuando éramos de las peores”.

Ibáñez ha manifestado: “Hoy ganan los malos, hemos perdido esta batalla, pero Compromís con Oltra al frente ganará la guerra contra los poderosos y aquellos que han conseguido que se aparte”.

Por parte de VerdsEquo, Juan Ponce ha mostrado su “agradecimiento infinito” a Oltra por su “generosidad” y ha reconocido que ha sufrido una “persecución infame” ya que “no hay ninguna prueba ni ninguna declaración que justificara la imputación”.

SU SUSTITUTA, EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

De cara a la persona que sustituirá a Oltra, los coportavoces han avanzado que tomarán la decisión en los próximos días, entre los cuatro y sin necesidad de convocar otra ejecutiva, y que se la comunicarán a Puig.

“Será una persona que ocupará los cargos que hoy ocupa Mónica Oltra para que probablemente Oltra pueda volver antes de que acabe legislatura si la justicia es rápida, algo en lo que todos deberíamos confiar”, ha recalcado Ibáñez sobre si es posible que opten por varias personas para cada cargo.

Además, ha rechazado especular con que la elegida sea la coportavoz del grupo parlamentario en Les Corts Aitana Mas (Iniciativa), remarcando que “siempre” respetarán la pluralidad de la coalición: “Todos los nombres de Compromís son posibles porque tenemos un gran equipo”.

Y respecto a la futura candidatura a la Generalitat, Ribó ha recordado que “no estamos en un momento de elecciones” y que, aunque él apoyará que sea Oltra, es un proceso conjunto de la coalición y “primero hace falta que la persona quiera”.