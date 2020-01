Superación de prácticas corruptas

Entre otros asuntos, el Pleno también ha acordado «la voluntad del Ayuntamiento de referenciarse como ejemplo de la superación de las prácticas corruptas en un proceso que está siendo compartido con la percepción ciudadana», y ha condenado «cualquier tipo de práctica corrupta, especialmente aquellas que afectaron a nuestra ciudad, y declarar su compromiso público contra estas».

Esta moción se ha aprobado como alternativa a la propuesta del portavoz de Vox, José Gosálbez, «de reprobar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por su responsabilidad política en los hechos que han sido objeto de condena penal por la Audiencia Provincial de Sevilla en el denominado “caso de los ERE”».

En esta moción Vox también ha solicitado que el Ayuntamiento «acuerde instar al Grupo Municipal Socialista que, en nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pida perdón a todos los valencianos por la conducta del citado Partido amparando a los ex altos cargos socialistas condenados penalmente, y que el PSOE se comprometa a la devolución a los andaluces del importe de 680 millones de euros malversados por los ex altos cargos socialistas condenados». El concejal de Ciudadanos Rafael Pardo, que ha considerado que el Pleno del Ayuntamiento no tiene competencia para tratar este asunto, ha coincidido al considerar «la responsabilidad de los responsables del PSOE de ese momento, si bien la petición de perdón se tendría que hacer extensible a toda la ciudadanía española». Por su parte, la concejala María José Ferrer (Partido Popular), que ha iniciado su intervención, agradeciendo la labor que ha desarrollado el PSOE para asentar la democracia española, ha solicitado «que se pida perdón».

La videalcaldesa, portavoz del Gobierno Local, y concejala socialista, Sandra Gómez, ha reconocido el deber de servicio de las administraciones, y ha lamentado el dolor que le provocan aquellos hechos que ensucian a su partido. Si bien, ha resaltado, «la sentencia especifica que en este caso lo que hubo fue una mala praxis de cargos intermedios y, por supuesto, no consistió en ninguna financiación il·legal», y ha reiterado la necesidad de condenar «cualquier tipo de práctica corrupta, especialmente aquellas que afectaron a nuestra ciudad como Taula o Gürtel».





