La Policía Local de Valencia con graves deficiencias en uniformidad

EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA INCUMPLE SISTEMÁTICAMENTE EL ACUERDO LABORAL EN CUANTO A UNIFORMIDAD

SPPLB El Ayuntamiento de València incumple sistemáticamente desde hace años parte del Acuerdo Laboral vigente, en concreto el artículo 123, referente al reparto de la uniformidad-indumentaria de trabajo al personal que debido a su puesto de trabajo requiere de prendas específicas.

Así, en el caso concreto de la Policía Local de València, no sólo no se reparte la uniformidad de verano o invierno en los plazos establecidos en el citado artículo del Acuerdo Laboral; sino que simplemente no se entrega la ropa necesaria para el adecuado desempeño de las funciones propias del personal.

Este falta de cumplimiento en la entrega de prendas de trabajo en la Policía Local está agravando aún más la ya de por sí extremada carencia de uniformidad en la que se encuentran los policías.

Un ejemplo claro de este problema es la pérdida de las partidas presupuestarias de los años 2018 y 2019 destinadas a uniformidad en Policía Local, que no se llegaron a ejecutar en ninguno de los dos ejercicios, perdiéndose los alrededor de 400.000 € presupuestados, cuando existe una necesidad real de más de 500.000 € anuales.

Este hecho va a motivar que con el presupuesto destinado en 2020, apenas unos escasos 350.000 €, se paguen las contrataciones de prendas que en 2018 y en 2019 tenían que haber llegado, lo que resulta un retraso injustificado de tres años.

El SPPLB viene denunciando esta grave situación desde ya hace años, habiéndose realizado un importante trabajo durante el primer trimestre de 2018 para darle una solución definitiva; pero a fecha de hoy aún no se han dado los pasos adecuados por el Ayuntamiento para subsanar las graves deficiencias en uniformidad en la Policía Local de València.

Además, esta situación se verá mucho más agravada con la próxima incorporación prevista de interinos, no existiendo ropa suficiente para uniformarlos adecuadamente. No sabemos si al final, este próximo verano, los Policías tendrán que venir a trabajar en chanclas y bermudas.

Si a esta situación le sumamos la intención manifestada por parte del Ayuntamiento de incorporar una nueva promoción de casi 200 policías y de que no hay partida presupuestaria para dotarlos de uniformidad, no sabemos si en el plazo de un año una parte considerable de la plantilla carecerá de uniforme para trabajar o tendrá que prestar servicio en chándal.





