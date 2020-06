El PP exige que no se cobre tasas a los hosteleros y comercios por servicios que no han recibido, como la tasa de residuos, alcantarillado o el impuesto de vehículos

El PP lanza un plan de más de 10 millones de euros para rescatar al sector vinculado con el turismo como hostelería y comercio tras la falta de medidas de Gobierno de España y de Ribó

Los populares también piden bonificar en un 25% el Impuesto de Actividades Económicas para aquellas empresas dedicadas a actividades económicas vinculadas a la hostelería y al comercio de los tres meses que han estado inactivos

Suspensión de forma definitiva el cobro de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas desde el día 1 de enero, así como proceder a la devolución del importe que se haya podido abonar por el contribuyente en 2020

El PP propone la constitución de una Comisión de Trabajo sobre Fiscalidad, con el objetivo de analizar las diferentes figuras impositivas que gravan la actividad económica y que en esta comisión estén todos los sectores productivos de la ciudad

Valencia, 19-06-2020.- La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá y la concejala Paula LLobet, han presentado al pleno una moción para reclamar al Gobierno de Ribó y PSOE que no se cobre tasas vinculadas a servicios que no se han prestado al sector hostelero y comercio durante los más de tres meses de Estado de Alarma al estar la mayoría de ellos cerrados y sin que se les haya por tanto prestado el servicio. Estos son los casos de la tasa de alcantarillado, la de tratamiento de residuos o el impuesto de vehículos. Así como una reducción del Impuesto de Actividad, pues no se puede cobrar por una actividad que no ha existido por causa de fuerza mayor.

LLobet ha recordado que el sector vinculado con el turismo es el gran olvidado tanto del Gobierno de Sánchez como el de Ribó con ayudas insignificantes y que no responden al 14 % que aporta al PIB este importante sector económico español. Los populares han lanzado una moción con siete medidas que supone apoyo al sector turístico cuantificado en más de 10 millones millones de euros.

“Todos estos impuestos y tasas se cobran por la prestación de un servicios, pero desde que estalló la crisis sanitaria del COVID 19 y se activó el Estado de Alarma, comercios, hostelería y hoteles cerraron sus puertas y por tanto no recibieron los servicios correspondientes como recogida y tratamiento de basuras, no utilizaron la red de alcantarillado ni tampoco utilizaron sus vehículos”, explicó la concejala Paula Llobet, quien asegura que “dudamos de la legalidad en el cobro de un servicio que no han recibido comerciantes, hosteleros, hoteles, pymes y autónomos de la ciudad sin actividad por el COVID 19”.

La moción que se debatirá en el pleno municipal de la próxima semana también pide “bonificar en un 25% el Impuesto de Actividades Económicas para aquellas empresas dedicadas a actividades económicas vinculadas a la hostelería y al comercio que garanticen el mantenimiento de empleo, durante el ejercicio 2020”.

El PP reclama “la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por los Servicios de alcantarillado, Colectores y Estaciones de Bombeo al objeto de reducir la parte variable o tarifa de consumo de dicha Tasa, durante los 3 meses de confinamiento, fijándola en el mínimo establecido en el artículo 6 de la vigente ordenanza Fiscal para Actividades vinculadas a Turismo y Comercio”.

Al mismo tiempo se pide que el pleno “inste a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) a que en la ciudad de Valencia se exonere del pago de la Tasa por el servicio metropolitano de tratamiento y eliminación de residuos urbanos (TAMER) a aquellos sujetos pasivos dedicados a la actividad económica vinculada a la hostelería y Comercio, durante tres meses, desde el inicio del estado de alarma hasta el comienzo de la fase 3”.

También se pide la “reducción del coeficiente aplicable a la cuota de la tarifa del Impuesto de Vehículos de tracción mecánica para aquellos vehículos que estén vinculados a la hostelería y al comercio, de forma que dicha reducción del coeficiente pueda compensar la paralización de la actividad económica, durante los tres meses desde el inicio del Estado de Alarma hasta el comienzo de la Fase 3”.

El Ayuntamiento todavía no ha suspendido de forma definitiva el cobro de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, y por ello el PP insta a que “se apruebe su suspensión así como proceder a la devolución del importe que se haya podido abonar por el contribuyente durante el ejercicio 2020. Ribó quiere cobrar los meses de enero y febrero, una vez ya había aceptado la propuesta del PP de suspender la tasa de todo el año”.

Llobet en uno de los puntos de la moción reclama “la puesta en marcha de una línea de ayudas específica para la hostelería que facilite, entre otros, la adecuación de los locales a las nuevas medidas sanitarias de seguridad y aforos establecidas tras el Covid-19.

Y por último el PP propone “la constitución de una Comisión de Trabajo sobre Fiscalidad, con el objetivo de analizar las diferentes figuras impositivas que gravan la actividad económica, así como las posibilidades de exoneraciones y bonificaciones, con una base eminentemente técnica. Dicha Comisión acompañará a los Sectores Productivos de la ciudad los meses necesarios hasta la recuperación Económica”.



