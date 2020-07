Catalá (PP): “El Gobierno de Ribó y PSPV deja sin inversiones al 30% de los barrios de Valencia”

A fecha de hoy, a 23 barrios y 4 pedanías de Valencia no ha llegado ni un euro de inversión por parte del Ayuntamiento de Valencia, es decir las inversiones no llegan a uno de cada tres barrios que tiene la ciudad

Cabe recordar que en 2019, Ribó se dejó más de 100 M€ sin invertir. Los vecinos de 14 barrios se quedaron esperando inversiones que no llegaron en todo el año

El año pasado el Gobierno de Ribó y PSOE, por su incapacidad en la gestión, dejó sin ejecutar más de 100 millones deL capítulo de inversiones

VALENCIA, 04-07-2020. La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha desvelado hoy la escasa inversión del Gobierno de Ribó y PSOE en los barrios de la ciudad, uno de cada tres se queda sin ningún tipo de inversión. “En lo que llevamos de año a fecha, sólo han llegado 14,8 millones de euros de inversiones en los barrios de la ciudad, que significa el 8% del total del capítulo 6 de inversiones, dotado con más de 184 millones de euros para 2020”.

Catalá ha explicado que en estos momentos “el 30% de los barrios no ha recibido ni un solo euro, es decir en 23 barrios y 4 pedanías de Valencia no ha llegado ni un euro de inversión. Cabe recordar que en 2019, el Gobierno de Ribó y PSOE dejó de invertir más de 100 millones presupuestados en el capítulo 6. Los vecinos de 14 barrios de la ciudad se quedaron el años pasado esperando inversiones que no llegaron en todo el año”.

A finales del mes de mayo no se ha invertido nada en 23 barrios y 4 pedanías no han recibido ni un solo euro en 2020. Estos barrios donde no ha llegado. Estos barrios donde no ha llegado un solo euro son: El Pilar, Pla del Remei, La Petxina, Tendetes, El Calvari, Trinitat, Morvedre, Sant Antoni, La Fontsanta, La llum, Sant isidre, La Raiosa, En Corts, Ciutat Universitaria, Jaume Roig, Beteró, Ciutat de les Arts i les Ciencies, La Creu del Grau, Camí Fondo, Ciutat Jardí, LÍlla Perduda, L´ Amistad, La Carrasca…, y en las pedanías Cases de Bárcena, Mahuella, Beniferri, Forn d´Alcedo. Además, en la mitad de estos barrios no llegó en el año 2019 ningún euro en inversiones.

Otros a los que si han llegado las inversiones municipales “han recibido inversiones ridículas como Benifaraig (850 euros) Sant Pau (1.000 €), Carpesa (1.500 €) Jesús (3.000 €), La Creu Coberta (3.600 €)”, añadió la portavoz del PP, María José Catalá.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia ha lamentado hoy “el bajísimo nivel de ejecución de las inversiones en los barrios de ciudad, que está provocando el abandono y la falta de mejoras y modernización en los equipamientos públicos”.

Pese a que Ribó no es capaz de ejecutar las inversiones, “ha subido casi todos los impuestos y tasas del Ayuntamiento, provocando que, a día de hoy, cada valenciano pague 100€ más de impuestos que hace cuatro años”. Además, “han malgastado más de 1,2 millones de euros en el esperpéntico proyecto de las plaza del Ayuntamiento”.

Catalá ha denunciado que el gobierno de Compromis y PSPV “está castigando a los barrios con falta de inversiones en nuevas dotaciones públicas y con un mantenimiento deficiente de las que están funcionado”.

Además, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha vuelto reiterar la falta de gestión municipal que se traduce en unos bajísimos índices de ejecución del presupuesto municipal. En los cinco meses del 2020 el estado de ejecución de las inversiones municipales en el primer trimestre estaba en 8,3 millones que significaba el 4,8% de la partida de inversiones, mientras en el segundo trimestre el estado de ejecución de inversiones estaba en 13,4%.

La portavoz Popular ha defendido que con estos datos “no tenía ningún sentido la subida de impuestos y tasas municipales prevista para 2020 y que supondrá para cada familia un aumento tanto en el IBI como en el recibo del agua. Al mismo tiempo, esta subida está penalizando a los comercios y actividades económicas de la ciudad de Valencia que son quienes generan empleo en la ciudad”.

“Si sumamos lo que se ha dejado de invertir en estos cuatro años de Gobierno Ribó y PSPV en la ciudad, se supera los 300 millones de euros. Por tanto, no es para estar orgulloso de la gestión, pues el gobierno del Rialto ha sido un auténtico fracaso”, apuntó Catalá.

Catalá ha recordado que los gobiernos de Ribó y los socialistas han tenido más presupuesto que nunca para hacer inversiones y, sin embargo, “su gestión está siendo un verdadero fracaso para mejorar la calidad de vida de los barrios.”





