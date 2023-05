VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Ahmed Best, conocido por su papel como Jar Jar Binks en Star Wars, hizo un regreso sorprendente en la serie The Mandalorian interpretando a un maestro jedi que salvó a Grogu de la Orden 66. Esta aparición ha generado especulaciones sobre el futuro del personaje en la franquicia.

En una entrevista en el Dagobah Dispatch Podcast, Dave Filoni, productor de The Mandalorian, afirmó que un posible regreso de Ahmed Best es «siempre una posibilidad». Filoni elogió el trabajo de Best y expresó su emoción por haberlo incluido en la serie. Además, mencionó que se involucraron en el proceso de planificación con el actor para asegurarse de que estuviera cómodo con el papel que interpretaba.

Tanto Dave Filoni como Jon Favreau, creadores de la serie, han hablado sobre la colaboración con Best y la importancia de su participación en el éxito de la producción. Filoni destacó que buscaron su opinión y lo involucraron en el proceso creativo. Por su parte, Favreau mencionó que les encanta explorar diferentes aspectos del universo de Star Wars, incluso elementos que no son canónicos, y que les gustaría aprender más sobre el personaje interpretado por Best.

Cabe destacar que este no fue el primer regreso de Best a Star Wars después de su papel como Jar Jar Binks. Previamente, interpretó a Kelleran Beq en el programa de juegos en línea para niños llamado Jedi Temple Challenge. Sin embargo, su aparición en The Mandalorian ha despertado el interés de los fanáticos por un posible regreso del personaje en futuros proyectos de la franquicia.

Si bien Jar Jar Binks fue un personaje controvertido en su momento, su presencia en The Mandalorian a través de flashbacks relacionados con la trama de las precuelas de Star Wars ha generado nostalgia y curiosidad entre los seguidores. Ahmed Best ha demostrado su versatilidad como actor y su compromiso con el universo de Star Wars, lo que abre la puerta a futuras colaboraciones y la posibilidad de explorar más a fondo el personaje que interpreta en la serie.