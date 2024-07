Valencia noticias – Noticias de Valencia

La plataforma Alacant, On Vas? convoca una manifestación para denunciar los impactos de la masificación turística y promover un “cambio real”

El descontento por el turismo masivo ha tomado las calles de varias ciudades españolas, y ahora le toca el turno a Alicante. La plataforma vecinal Alacant, On Vas? ha convocado una manifestación para este sábado, con el objetivo de denunciar los efectos negativos del turismo masivo y abogar por un cambio en la gestión urbana y el modelo socioeconómico.

La Protesta en Alicante

La manifestación comenzará a las 19:30 horas en la plaza de toros de Alicante. Desde allí, los participantes marcharán por la avenida Alfonso X El Sabio hasta el Mercado Central, continuarán por la avenida de la Constitución y la Rambla, pasarán por la Explanada de España y finalizarán en las escaleras del Casino, donde se leerá un manifiesto.

Las Razones Detrás de la Protesta

Según María Cuevas, portavoz de Alacant, On Vas?, la manifestación surge del “hartazgo y cansancio de vecinos y vecinas” debido al aumento de los precios de alquiler, el incremento de pisos turísticos y la desaparición de negocios y bares tradicionales en favor del turista. Cuevas destaca además las precarias condiciones laborales en el sector turístico: “El turismo es un sector precario con unas condiciones laborales pésimas, sobre todo ahora, donde aumenta la carga de trabajo pero no el salario, no se pagan las horas extras y hay mucha economía sumergida”.

Consecuencias del Turismo Masivo

El colectivo denuncia la “pérdida de la esencia del barrio” y advierte contra convertir Alicante en una “ciudad escaparate” como París o Ibiza, donde los trabajadores y residentes se ven obligados a mudarse cada vez más lejos debido a la imposibilidad de vivir en la ciudad. Ignacio García, otro miembro del movimiento vecinal, criticó que esta situación “propiciará un cambio en el bienestar de los residentes de todos los barrios de Alicante para el beneficio inmediato de unos pocos”.

La Postura del Ayuntamiento

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alicante, bajo la administración del alcalde Luis Barcala, ha remarcado su apuesta por los cruceros en medio del debate sobre la regulación del turismo. Esta postura ha sido un punto de controversia, ya que algunos vecinos ven en los cruceros una contribución a la masificación turística que la plataforma critica.

Invitación a la Comunidad

Elena Lara, otra portavoz del movimiento, ha subrayado que esta es una iniciativa abierta a todos, con la finalidad de “visibilizar, denunciar y proponer soluciones a los impactos negativos de la industria turística”. La plataforma ha aclarado que su objetivo no es atacar al turismo en sí, sino replantear un modelo que no se base en la explotación de recursos ni personas.

La creciente movilización contra el turismo masivo en diferentes ciudades españolas indica una preocupación común por los efectos del turismo desenfrenado en la calidad de vida de los residentes. La manifestación en Alicante se une a una serie de protestas similares en las Islas Baleares, Canarias, Málaga y Barcelona, reflejando una demanda creciente de cambios en la gestión turística y urbana.

¿Qué opinas sobre las protestas contra el turismo masivo en Alicante y otras ciudades? ¿Crees que es posible encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de los residentes?