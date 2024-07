Según un informe de Infojobs, cerca del 60% de los trabajadores de la Comunidad Valenciana afirma no desconectar totalmente del trabajo fuera del horario de oficina

Con la llegada del verano, muchos trabajadores buscan un respiro de las rutinas diarias y una oportunidad para desconectar del trabajo. La desconexión digital, ya sea al finalizar la jornada laboral o durante las vacaciones estivales, es un derecho regulado por la Ley Orgánica 3/2018 y reafirmado en la Ley 10/2021. En concreto, el artículo 88 establece que los trabajadores y empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital con el objetivo de garantizar su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar. Pero en plena era de la hiperconectividad, la línea entre la vida privada y la laboral se diluye cada vez más y, en la práctica, no son pocos los trabajadores que afirman no poder dejar sin atender una llamada o un correo electrónico de trabajo fuera del horario de oficina. Especialmente, entre los directivos.

Así lo revela el último informe sobre desconexión digital de Infojobs, la plataforma de empleo líder en España: dos de cada tres trabajadores no desconectan totalmente del trabajo cuando finaliza la jornada laboral. De estos, uno de cada tres lo atribuye a tareas pendientes que ocupan parte de su pensamiento, mientras que un 16% afirma estar pendiente por si surge algo que debe solucionar (aunque si no es inmediato lo gestionan al día siguiente), y solo un 7% declara estar siempre pendiente del trabajo a pesar de no haber nada urgente.

La Dificultad de Desconectar para los Cargos Intermedios y Directivos

La situación se complica a medida que aumenta la responsabilidad o el cargo, ya que la desconexión digital se convierte en un lujo inalcanzable para la mayoría de los cargos intermedios (64%) y para tres de cada cuatro directivos, atrapados en una dinámica de atención constante a las demandas laborales. Aquí, los que más consiguen desconectar son los empleados y/o especialistas: cerca del 50% de ellos afirma que no está pendiente del trabajo en su tiempo libre.

Perfil del Trabajador que Menos Desconecta

En general, los hombres desconectan menos que las mujeres durante las vacaciones. Uno de cada cuatro responde llamadas, mensajes o correos electrónicos siempre que sea necesario; mientras que este porcentaje se reduce al 19% en el caso de las mujeres. No obstante, en cuanto a la conexión esporádica hay bastantes similitudes (37% de los hombres vs. 38% de las mujeres).

Además, la falta de desconexión también está relacionada con tener un puesto de responsabilidad. En este sentido, los perfiles que menos desconectan son los de dirección, gerencia o consejo de administración (la mitad se conecta siempre que sea necesario fuera del horario laboral y en vacaciones) y los cargos intermedios (36% y 30%, respectivamente).

Más allá de esto, y según la ocupación, los autónomos son los que se llevan la peor parte: nueve de cada diez no desconectan del trabajo fuera de su horario laboral, y la mitad no lo consigue durante su período vacacional.

Factores que Impiden la Desconexión

Independientemente de la edad, sentirse con la obligación de responder y ser parte de la exigencia del trabajo son los dos principales motivos para no desconectar. No obstante, es cierto que este sentimiento es mayor en aquellos con una edad comprendida entre los 35 y los 44 años (43%). A su vez, los más jóvenes (16-24 años) sienten mayor necesidad de estar al día de todo (26%).

Desconexión Digital por Comunidades

Según el análisis detallado por comunidades, los valencianos y los andaluces son, un año más, los trabajadores que menos consiguen la desconexión digital en su día a día. El 59% de los trabajadores de la Comunidad Valenciana afirma no desconectar totalmente del trabajo al acabar la jornada. En Andalucía, el porcentaje baja solo un punto, situándose en el 58%.

En Madrid y Cataluña, el porcentaje baja hasta el 51% y 55%, respectivamente.

Aumenta la Concienciación sobre la Necesidad de Desconectar

De acuerdo con los datos del informe, los trabajadores cada vez están más concienciados sobre la importancia de la desconexión digital. Aun así, todavía hay una parte importante de personas que responden llamadas, mensajes o correos. El 71% de los trabajadores españoles asegura no desconectar del trabajo fuera del horario laboral. Este dato se mantiene en comparación a 2023 (con un ligero descenso de un punto porcentual). No obstante, continúa la tendencia a la baja, sobre todo si lo comparamos con años anteriores.

En palabras de Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs: “La digitalización del ámbito laboral nos obliga a plantear la desconexión digital como algo esencial para el bienestar integral de los trabajadores. Para ello, deben establecerse prácticas saludables que permitan a los profesionales separar adecuadamente vida laboral y personal. Esto implica la gestión del tiempo de manera efectiva y la priorización del descanso y la recuperación”.

¿Crees que la desconexión digital es un lujo inalcanzable en la era de la hiperconectividad? ¿Qué medidas crees que podrían implementar las empresas para fomentar una mejor desconexión entre sus trabajadores?