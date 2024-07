Valencia noticias – Noticias de Valencia

El Consejo de Seguridad Nuclear asegura que el suceso “no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente”

El titular de la central nuclear de Cofrentes ha notificado una parada automática del reactor debido a la actuación de su sistema de protección, que se activó por una señal de bajo nivel en el vaso generada por un descenso en el caudal de agua de alimentación. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado que el suceso “no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente”.

Causas del Incidente

Según explican en un comunicado, el descenso del caudal fue causado por una disminución de la velocidad de la turbobomba B de agua de alimentación. Después de esto, se recuperó el control del nivel del vaso. “Todos los sistemas de seguridad han actuado según su diseño y la planta se encuentra estable”, apuntan. Añaden que con la información disponible hasta ahora, el suceso se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

La notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10. El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de esta notificación.

Histórico de Paradas No Programadas

En todo caso, la Plataforma Tanquem Cofrents ha criticado que “esta nueva parada no programada sigue la mala tendencia de los últimos trimestres, en los cuales ha sufrido una parada no programada cada trimestre desde el tercer trimestre de 2023, concretamente los días 20.09.2023, 15.11.2023 y 14.01.2024”. “De hecho —añaden— esta nueva parada hará que Cofrentes supere el límite de tres paradas no programadas cada 7.000 horas de funcionamiento, lo que la hace entrar en la zona blanca del indicador de sucesos en el SISC (Sistema Integrado de Supervisión de Centrales) del CSN”.

La plataforma sostiene que la instalación está “vieja y deteriorada” y creen que “continuar manteniéndola en funcionamiento supone un aumento exponencial del riesgo de accidente grave”. Sin embargo, Iberdrola ha asegurado que la central no ha superado el límite de paradas no programadas y continúa en la zona verde del indicador de sucesos. Además, subrayan que en los últimos diez años “se han invertido más de 450 millones de euros en trabajos de modernización y mejora tecnológica de Cofrentes”.

Futuro de la Central Nuclear

El futuro de la central nuclear de Cofrentes sigue siendo objeto de debate. La Plataforma Tanquem Cofrents aboga por el cierre de la instalación, argumentando que su antigüedad y deterioro aumentan el riesgo de accidentes graves. Por otro lado, Iberdrola y otras entidades defensoras de la continuidad de la planta destacan las inversiones realizadas en su modernización y la importancia de la energía nuclear en el mix energético español.

En el contexto actual de transición energética y lucha contra el cambio climático, el debate sobre la continuidad de las centrales nucleares es especialmente relevante. La energía nuclear, aunque controvertida, sigue siendo una fuente significativa de energía baja en carbono. Sin embargo, las preocupaciones sobre la seguridad y la gestión de residuos nucleares siguen siendo barreras importantes.

¿Qué opinas sobre el futuro de la central nuclear de Cofrentes? ¿Debería cerrarse debido a los riesgos que presenta, o es preferible mantenerla operativa por su contribución a la energía baja en carbono?