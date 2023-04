VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

La orientación sexual es un tema ampliamente discutido en la sociedad actual, y cada vez se busca ser más inclusivo con la diversidad de identidades y preferencias sexuales. Sin embargo, aún hay términos poco conocidos, como el de alosexualidad, que describe la capacidad de sentir atracción sexual hacia otras personas. En este artículo, exploraremos en profundidad la alosexualidad y otros términos relacionados, así como los mitos que rodean esta condición.

Según la psicóloga y sexóloga Elena Requena, la erótica de cada individuo es única y está influenciada por su biografía, biología y experiencias. Aunque no hay una respuesta clara sobre por qué nos sentimos atraídos sexualmente por ciertas personas y no por otras, la atracción sexual es una emoción que experimentamos hacia una persona sin implicar nada más, mientras que el comportamiento sexual se refiere a las conductas eróticas que llevamos a cabo.

El término alosexual, aunque menos conocido que el término asexual, se refiere a las personas que sienten atracción erótica por otros individuos. Este término se popularizó dentro de la comunidad asexual para designar a aquellos que experimentan atracción sexual. Según Requena, los alosexuales también suelen describirse como aquellos que desean de forma cuantitativamente normativa, lo que podría considerarse como lo que la mayoría de la población experimenta como deseo.

Además del término alosexual, existen otros términos menos conocidos que describen la complejidad de la orientación sexual, como el término grisexual, que se refiere a las personas que solo sienten deseo o atracción erótica ante circunstancias muy concretas, y el término demisexual, que describe a aquellos que experimentan atracción de forma secundaria, es decir, necesitan un conocimiento o un vínculo con la otra persona para sentir atracción o deseo erótico.

A pesar de la creciente conciencia sobre la asexualidad y la alosexualidad, todavía existen mitos que rodean estas orientaciones sexuales. Según Requena, algunos mitos comunes incluyen la creencia de que la asexualidad es una elección o una moda, que los asexuales no pueden saber si les gusta el sexo si no lo prueban, y que no se enamoran. Estos mitos contribuyen a la invisibilidad de la asexualidad y crean dificultades para aquellos individuos asexuales que buscan pareja o para aquellos en una relación con alguien asexual.

En conclusión, la alosexualidad es un término que describe la capacidad de sentir atracción sexual hacia otros individuos. Junto con otros términos relacionados, como grisexual y demisexual, reflejan la complejidad de la orientación sexual humana. Es importante desmitificar la asexualidad y la alosexualidad para fomentar la inclusión y la comprensión de la diversidad sexual en la sociedad.