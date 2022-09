“No nos digan ‘mi cuerpo es mío’, no conozco a una sola mujer que tenga dos corazones, cuatro piernas y cuatro brazos”

“Que triste que en un parlamento con seis partidos políticos solo VOX defienda la vida y lo digo principalmente por el PP”

Valencia, 29 de septiembre de 2022. La diputada del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana Ángeles Criado, ha lamentado en el Debate de Política General que “por culpa del aborto en la Comunidad Valenciana dejan de nacer 25 niños al día, 9.000 al año, es un dato triste y aterrador. Que pena que en un parlamento con seis partidos políticos solo VOX defienda la vida. Y lo digo sobre todo por el PSOE azul señorías del Partido Popular”.

Criado ha pedido al resto de grupos que “no nos digan que abortar es un derecho, el único derecho previsto en la Constitución es el derecho a la vida, el aborto es la mayor tortura y trato degradante que a un niño se le puede dar.

“No nos digan ‘mi cuerpo es mío’, no conozco a una sola mujer que tenga dos corazones, cuatro piernas y cuatro brazos”. Y no nos hablen del faso cambio climático y su absurda ‘conciencia ecológica’ que culpabiliza a las mujeres por tener hijos”, ha señalado.

Y ha añadido que “por supuesto, todo esto ustedes lo revisten de falsa bondad, hablan de dignidad, derechos e interrupción voluntaria del embarazo, cuando en realidad no es una interrupción, ese niño no resucita, es acabar con tu hijo”.

Durante su discurso, Ángeles Criado ha insistido en que “en la defensa de la vida no caben ambigüedades, o estás en la defensa de la vida o estás con la muerte. Deberían promover políticas de vida, natalidad y ayuda a la maternidad”.

Por último, la diputada ha recordado que “la otra gran olvidada de las políticas de este gobierno es la familia natural, es uno de sus objetivos a batir y para ello utilizan la ideología de género que defienden a ultranza”. Y ha terminado solicitando que “se promuevan políticas en defensa de la familia y se deroguen todas las leyes de género”.

