Cameron Diaz lanza una marca de vino “limpio” hecho de uvas españolas

En la imagen, la actriz estadounidense Cameron Diaz. EFE/Georgios Kefalas/Archivo

Miami, 9 jul (EFE).- Cameron Diaz sumó este jueves el cargo de empresaria vinícola a su largo currículum como actriz, modelo y escritora con el lanzamiento de “Avaline”, su nueva marca de vino amigable con el medioambiente y hecho de uvas españolas.

“Si no estás tomando vino orgánico, lo que estás haciendo es beber pesticidas y quién sabe qué más”, aseguró Diaz en su cuenta de Instagram al anunciar “el nacimiento” de lo que consideró su segundo hijo: esta línea de caldos “limpios” que desarrolló con su amiga Katherine Power.

“Siempre he creído que la clave del bienestar es el equilibrio. Crear un vino limpio que está lleno de cosas buenas y libre de docenas de ingredientes desconocidos extra me ayuda a encontrar ese balance cuando estoy disfrutando una copa de vino”, expresó la artista al presentar la marca, que ofrece un vino blanco y otro rosé.

Según la página web de la empresa, las uvas usadas son orgánicas y cultivadas en la región española de Cataluña. Además, son fermentadas y procesadas sin químicos o ingredientes innecesarios.

Diaz, quien en diciembre se convirtió en madre por primera vez, contó que la idea de crear un vino con estas características nació hace dos años durante una charla entre amigos con Power en su casa en California (EE.UU.).

Durante esa conversación cayeron en la cuenta de que sus esfuerzos por llevar una vida sana quedaban en nada con el vino que estaban consumiendo, por lo que comenzaron a comprar marcas orgánicas.

Ante el cambio “radical” de lo que sentían después de tomarlo, contó la estrella, decidieron hacer una línea propia con precios asequibles y abundante distribución.

Los dos vinos que ofrece “Avaline” tienen un costo de 24 dólares estadounidenses y pueden comprarse a través del sitio web de la empresa y otros de venta de vino, además de supermercados en California, aunque prometieron que pronto tendrán distribución en todo Estados Unidos.

Esta es la segunda aventura empresarial de Diaz en el mundo del bienestar.

En octubre pasado se conoció que la artista había invertido en la firma “Modern Acupunture”, además de escribir los libros “The Body Book” y “The Longevity Book”, publicados en 2013 y 2016, respectivamente.