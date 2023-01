Jesús Gimeno Peris responsable de la formación liberal explica la importancia de dar visibilidad al municipio en la industria del turismo.

En palabras de Gimeno «cuando decimos que vivimos en el mejor municipio de l’Horta Nord, lo decimos con orgullo de saber que hay muchas cosas que pueden ser mejoradas día a día para quienes vivimos y trabajamos en Massamagrell».

Con estas declaraciones el concejal de Ciudadanos explica cómo vive en primera persona las acciones que se dejan de realizar por falta de previsión y gerencia. Cosa que le apena porque muchas veces, «las siglas de los partidos no avalan las capacidades reales de quienes los representan». Y la gerencia exige de planificación, rigor y, sobre todo, seguimiento de acciones… Gimeno sabe que los ciudadanos del municipio ganarían con su gerencia en el Ayuntamiento de Massamagrell.

Jesús tiene una trayectoria impecable en la empresa privada de más de 35 años. Esta forma de adquirir competencias lo sitúa como el mejor gestor de todo el consistorio. «Con la oportunidad que me han dado los ciudadanos del municipio estas últimas legislaturas he realizado más de 40 propuestas de mejoras… Si fuera alcalde hubieran sido 400».

Las reglas de la política son así, no siempre gobiernan los mejores gestores, las personas siguen votando a siglas y estas, no saben de gerencia, saben de urgencia. Gimeno explica que la municipalidad es lo más parecido a las listas abiertas «las personas en el municipio te conocen, saben lo mucho o lo poco que te has esforzado para formarte y sacar adelante a la familia sin necesidad de vivir del cuento».

En esta línea de actuaciones, Jesús explica que posicionar a Massamagrell dentro del relato turístico más importante del siglo XXI, el Camino del Santo Grial implica dar «pedigrí internacional al municipio». Es decir, que todos sus habitantes sean conscientes de que están ayudando a su tierra a atraer flujos de caminantes, peregrinos y turistas que van a suponer una ayuda para la creación de servicios de atención a los mismos. Esto se traduce en desarrollo social y económico para todos los municipios del camino.

Jesús explica muy bien su posición «tal vez pueden pensar algunos que se postulan como políticos que Massamagrell no necesita ahora que vengan turistas para su economía, pero he de decir que sí lo necesitan los municipios que jalonan el camino en Teruel». Que Massamagrell esté presente en FITUR de la mano del Camino del Santo Grial significa que gerenciamos el municipio desde la solidaridad y la visión de futuro.

Quienes tengan dudas del trabajo que realiza que estudien el caso de éxito del Camino de Santiago para Galicia y que tomen nota. La crítica desde la ignorancia sigue siendo un arma arrojadiza política que hay que desterrarla de nuestro discurso.

Massamagrell necesita personas formadas, generosas y dispuestas a pensar en el futuro sin «pensar en una silla» tal y como hace Jesús Gimeno Peris que tiene una trayectoria de gestor impecable.