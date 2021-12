Ayer la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial ha comenzado a señalizar el trazado del camino en Ciutat Vella a través de una señalética muy sencilla. Acompañada de simpatizantes durante toda la mañana que iban participando en diferentes lugares. Han pasado 20 años desde que la sociedad civil empezó a trabajar para que se marcara este trazado y, después de dos décadas en silencio, gracias al patrocinio de la Concejalía de Emprendimiento e Innovación Económica del Ayuntamiento de Valencia, se ha comenzado a señalizar el camino.

La Dra. Ana Mafé García durante toda la mañana ha estado explicando a los comerciantes de la C/ Torres de Serrano que el trazado más antiguo del camino en Valencia corresponde a Ciutat Vella y a esta calle en concreto. Pues las Torres de Serranos toman el nombre precisamente de estar encaradas a las serranías de Teruel. Torres que en el siglo XV daban salida hacia el Reino de Aragón.

La afluencia de peregrinos que pueda llegar a tener Valencia depende en gran medida de las inversiones que desee hacer la Administración. En este sentido el Camino del Santiago que empezó a trabajarse en los años 70 gracias al empeño del Ministro de Turismo Fraga Iribarne, hasta bien entrado los 90 no tuvo su Plan Xacobeo. La Asociación Cultural El Camino del Santo Grial ha presentado este año el Plan Estratégico Integral del Camino del Santo Grial para que más de nueve municipios de la Comunitat Valenciana puedan solicitar fondos europeos Next Generation y tengan financiación suficiente para poder señalizar, realizar albergues, etc.





















Este Plan también ha sido presentado en Aragón en diferentes municipios para propiciar la recepción de los fondos de recuperación económica. Y así poder vertebrar el territorio desde los Pirineos hasta el Mediterráneo.

El Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino de la Paz es un camino que alcanza los 600 kilómetros desde Somport, al norte de los Pirineos de Huesca hasta la ciudad de Valencia pasando por Zaragoza, Teruel y la provincia de Castellón.

Este camino se inició en el siglo pasado con una gran peregrinación llevada a cabo desde el Arzobispado de Valencia para celebrar el XVII Centenario de la llegada del Santo Cáliz a Hispania. Peregrinación que tuvo que retrasarse hasta el verano de 1959.

Está llamado a ser uno de los grandes Itinerarios Culturales Europeos del siglo XXI. Para ello, se debe señalizar todo el recorrido de forma homologada para que la Unión Europea lo apruebe como un Itinerario Cultural Europeo.

Pero, tal cual como ocurrió con el Camino de Santiago, el Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino de la Paz está siendo señalizado desde la sociedad civil. Con mucho cariño, respeto y cuidado por el entorno.

Esta mañana estuvo acompañando el evento el senador por Valencia don Fernando De Rosa, don Carles Recio fundador del camino y don Jesús Gimeno Peris, secretario de la Asociación y Concejal de Massamagrell.

“Es muy importante realizar este tipo de acciones (señalizar el recorrido) a la espera de que algún municipio consiga el presupuesto suficiente como para encargar a una empresa experta en señalética el trabajo de homologar el GR” comenta la Dra. Mafé.

El trabajo de colocar las diferentes placas y señales homologadas en todo el recorrido es una labor que deben hacer los expertos. Sobre todo, si se pretende que esta señalética sea empleada para solicitar el título de Itinerario Cultural Europeo y que desde cualquier parte de Europa se pueda llegar hasta Valencia andando.

Mientras viene el dinero, se seguirá promoviendo la señalética artesanal a base de socarrats. De forma que en el futuro convivan con las homologadas y sirvan para ir dando vida al camino.

Recordamos que la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial ofrece una Credencial de Peregrinación desde el año 2004 y en 2017 presentó en FITUR una propuesta que ha sido reelaborada en este segundo año jubilar.

Quienes tengan interés en adquirir estas credenciales de peregrinación lo podéis hacer en la Botiga de la Seu, justo delante de la Catedral de Valencia y también en la C/ Torres de Serrano. El donativo son 3€ y de momento sirven para el sostenimiento de los comercios que tanto están sufriendo esta pandemia.

Se ha invitado durante la tarde al bailarín Eros Recio a participar en la puesta de la señalización del Camino de Camino del Santo Grial porque Eros fue el primer niño peregrino en realizar este camino junto a su padre, Carlos Recio.

Cualquier iniciativa que realiza la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial siempre está consensuada con el máximo de responsables públicos. Recordemos que Les Corts Valencianes instaron en octubre de 2019 a señalizar el camino y durante este año jubilar se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Valencia señalizar la ciudad.