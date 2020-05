Cómo ahorrar para comprar un piso nuevo

Comprar una casa desigue siendo una de las principales metas para muchas personas. La seguridad de tener un bien inmueble en propiedad hace que muchos inquilinos se estén planteando la opción de comprarse una casa próximamente. Sin embargo, el principal obstáculo es la falta de ahorro previo que se debe tener para acceder a un préstamo hipotecario, que suele ser el 20% de lo que cuesta la vivienda. En este sentido, hay una serie de recomendaciones que puedes seguir para tratar de ahorrar lo máximo posible.

La primera premisa parte de que no derroches en exceso. Has de analizar tus gastos y preguntarte de qué puedes prescindir, debemos concretar cual es el objetivo “fundamental”. Has de echar cuentas para saber cuánto dinero necesitamos ahorrar.

Rebajas puntuales en las promociones de viviendas

No podemos quedarnos con la primera casa que vemos aunque nos encante. Para ahorrar y buscar un precio más asequible necesitamos comparar más casas- Deberíamos buscar inmuebles en épocas poco activas: verano en el caso de vivienda de primera residencia, invierno en el caso de propiedades costeras…

La crisis del coronavirus es otro factor a tener en cuenta ya que ha paralizado el mercado residencial español. La compraventa de viviendas de obra nueva lo que podría traducirse en un ajuste de precios de hasta dos dígitos. En este contexto de incertidumbre económica y confinamiento, algunos inversores aprovechan para buscar nuevas oportunidades inmobiliarias.

Compara el precio de las tasadoras

Puede parecer algo muy básico, pero no por ello no deja de ser esencial. Pide presupuesto a varias tasadoras para elegir la mejor propuesta, ya que sus descuentos pueden llegar en algún caso hasta el 20%. Es posible aprovechar alguna oferta o negociar el precio. Especialmente en aquellas que tienen menos diferencia entre ellas, es fácil que la más cara pase a ser más económica.

C omisión de apertura

La comisión de apertura es un porcentaje de dinero que el banco cobra a los usuarios al formalizar el préstamo. Es la justificación a cubrir los gastos de administración y gestión del préstamo.

Conocer qué es la comisión de apertura de un préstamo y su importe es algo básico si te estás planteando pedir dinero prestado a una entidad financiera. Es una de las comisiones habituales que nos encontramos al solicitar hipotecas.

La comisión de apertura está regulada por ley en España, estableciéndose que sólo se nos puede cobrar una vez y en el momento en que se contrata el préstamo (es decir, una vez nos lo han concedido). Hay muchas entidades financieras que no cobran esta comisión, por lo que el ahorro que puedes conseguir solo en este gasto puede ser de miles de euros según la comisión que aplique el banco.

La hipoteca

Contratar una hipoteca es una decisión muy importante a la que se enfrentan numerosas familias cada año. En ocasiones, la situación financiera no es la indicada o el año no es el mejor para el mercado inmobiliario, por lo que el agobio de arrastrar deudas y el miedo a hipotecarse es común y lógico.

A la hora de buscar una hipoteca para financiar la compra de nuestra casa hay que analizar distintas variables. La primera decisión será optar entre tipo fijo, variable o mixta y, en este caso, valorar el tipo de interés y el diferencial aplicado. Pero también debemos calcular el efecto que tienen sobre nuestra cuota hipotecaria los productos vinculados, el plazo y, sobre todo, las comisiones.

Esta última variable tiene una incidencia muy importante en lo que acabamos pagando por nuestro préstamo. Por eso, una hipoteca sin comisiones puede hacernos ahorrar bastante dinero.

Comprueba las bonificaciones en el ITP

Si has decidido vender tu casa de obra nueva. En lo que respecta al alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias, entre otras, en cuanto a las bonificaciones de la cuota.

En este sentido, en la Comunidad Valenciana existe una bonficación del 100% en la cuota tributaria de la modaldidad gradual de Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de novación modificativa de créditos con garantía hipotecaria pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor, regulada en el Art. 14 bis ,LEY 13/1997, de 23 de diciembre.

Busca descuentos en el notario

El precio que pueden cobrar está regulada por ley, todos cobran lo mismo por servicios iguales, aunque se permite un descuento del 10%.

Pese a estos precios establecidos en la ley y que deben aplicar todos los notarios por igual, hay veces que distintos profesionales ofrecen diferentes precios. ¿Por qué hay algunos más baratos que otros? La respuesta se debe a que aunque el precio por sus servicios debe ir acorde a estas tarifas, también se permite aplicar un descuento de hasta un 10% sobre el precio. En ese sentido, es importante comparar precios, pero también calidad y servicios que se ofrecen.

La gestoría no es obligatoria

La compra de la vivienda no termina con la firma ante el notario. Después hay que realizar una serie de trámites que normalmente se encargan a una gestoría. El cliente hace una provisión de fondos para sufragar los gastos de la inscripción de la vivienda en el Registro y la liquidación de los impuestos correspondientes. La gestoría realiza estas gestiones y cobra por ello, sus tarifas no están reguladas pero debes saber que en el caso de la compraventa de vivienda no es obligatorio hacer las gestiones a través de la gestoría: puedes hacerlo tú mismo y ahorrarte sus honorarios (pueden rondar los 300-500 euros).

Compara los seguros de hogar

Compara entre las principales compañías aseguradoras del mercado y encuentra la oferta que se adapte mejor a ti y a tu hogar

Encuentra tu vivienda de obra nueva en el buscador

Descubre en Housage.es una amplia selección de viviendas procedentes de promotores con descripciones detalladas, fotos, planos y datos de contacto del vendedor.

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com