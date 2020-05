Ventajas de usar un parking para utilizar el aeropuerto de Alicante-Elche

o realizar unpuede ser un tema complicado. Acceder al aeropuerto dees fácil y las entradas al mismo están bien señalizadas. Pero ¿Y si nuestra intención es dejar el coche para irnos una larga temporada por que tenemos que realizar un viaje por motivos familiares o de trabajo, con una estancia prolongada? Entonces el tema se complica a la hora de poder aparcar, pero imagínate ir al aeropuerto de Alicante en tu propio coche, sin depender de taxis, ni de familiares o amigos que puedan llevarte, ni de los horarios del transporte público.

Si lo que te frena a ir en tu coche es el estrés de buscar aparcamiento y pensar que te va a salir por un ojo de la cara, estás de suerte: con Umbrella Parking podrás reservar una plaza en el parking que más te guste a un precio sin igual. Compara y haz tu reserva. Reservar es fácil, rápido y cómodo.

Además no es necesario dejar las llaves. A diferencia de la gran mayoría de parkings, donde por falta de espacio obligan a dejar las llaves para amontonar los coches con el riesgo de que le den un golpe o de que lo puedan sacar del parking sin tu autorización, en Umbrella Parking puedes aparcar tu mismo en la plaza, cerrar el coche y llevarte las llaves, de manera que viajas con la absoluta seguridad de que nadie tocará tu vehículo.

Umbrella Parking, parking barato de larga estancia. Se acabó pagar a precios desorbitados con un precio increíble, más barato que tomar un taxi desde Alicante, sin nada que ver con los precios de estacionamiento del Aeropuerto y sin ninguna pérdida de tiempo adicional, puedes dejar tu coche en su parking vigilado y en 5 minutos te trasportan a la terminal del Aeropuerto con tu equipaje.

Umbrella Parking viene ofreciendo un excelente servicio en parking de larga o corta estancia, estos años de experiencia le permite ofrecer una garantía total en sus servicios, con permiso de la Consellería de Transporte y un seguro de responsabilidad civil, que incluyen:

– Aparcamiento descubierto

– Aparcamiento cubierto (galería semi-abierta)

– Parking para vehículos grandes (furgonetas, caravanas, microbuses*)

– Circuito de vigilancia las 24 horas del día

– Desplazamientos con chófer hasta y desde el aeropuerto

– Reserva y gestión de reservas desde la web Además, tienes la posibilidad de contratar servicios extras para poner a punto tu vehículo en tu ausencia como pasar la ITV, cambiar la batería

Umbrella Parking se trata de un servicio cómodo, sencillo y económico que le permitirá coger tus vuelos con la máxima tranquilidad y rapidez. Para ello te recomiendo que visites su web donde encontrarás el pertinente asesoramiento, precios, servicios . No esperes hasta el último momento, planifica tu viaje ahora mismo y así ahorrarás dinero y no correrás el riesgo de que no haya plazas disponibles. También será más fácil que encuentres mejores ofertas, en definitiva, todo son ventajas.

Parking a menos de dos minutos el aeropuerto de Alicante, dejar su coche aquí es sinónimo de dejarlo en las mejores manos. En Umbrella parking Alicante dan el mejor servicio a los mejores precios. También disponen de varios vehículos para que el traslado sea lo más rápido y cómodo para todos sus clientes.

Umbrella parking es un aparcamiento low cost para el aeropuerto de Alicante que ha sido galardonado por el prestigioso portal de reservas ParkVia como el mejor aparcamiento de España en 2017, según las votaciones de todos sus usuarios.

El hecho de haber ganado varios premios al mejor parking solo confirma su estatus de profesionalidad en todos los servicios que ofrecen. Umbrella Parking Alicante está abierto las 24h todos los días del año. El día de la reserva vaya directamente a Umbrella Parking, dónde le estarán esperando, una vez deje el coche le llevarán directamente al aeropuerto en un mini-bus de conexión a la terminal. A su regreso, llame en cuanto recoja su equipaje y el personal del aparcamiento estará en el mismo punto de encuentro. Sus tarifas económicas incluyen el traslado al aeropuerto de ida y vuelta. Si deja su vehículo en Umbrella Parking Alicante no tendrá que dejar las llaves en custodia, a no ser que usted quiera.



Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com