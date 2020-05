El avance hacia una movilidad verde

El nuevo paradigma de la movilidad nos lleva a detectar oportunidades de mejora para hacer ciudades más vivibles, más respetuosas con el medio ambiente, y para convertir la salud y la seguridad en un eje central e integrado de sus políticas públicas.

En estos momentos la crisis climática es el mayor reto al que la humanidad se ha enfrentado nunca, y solo podemos frenarla si actuamos juntos.

En la actualidad, más de dos tercios de los ciudadanos europeos viven en ciudades, lo que determina que los mayores retos ambientales que afronta nuestra sociedad se planteen en los centros urbanos.

En una época en la que se habla cada vez más de ciudades inteligentes, es incuestionable que la movilidad es el primer punto a tener en cuenta. La movilidad genera algunos de los principales problemas en las ciudades modernas. Curiosamente, sobre estos problemas existe una gran aceptación social, así como desconocimiento, pues son asimilados como una característica intrínseca de las ciudades, especialmente de las grandes. Son algo así como el precio por vivir la ciudad, la parte negativa de sus ventajas, y cómo tales no hay lugar para la crítica, sólo para la resignación.

Por eso el Consejo de Ministros, con fecha de 30 de abril de 2009, aprobó la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS). Esta estrategia surge como marco de referencia nacional que integra los principios y herramientas de coordinación para orientar y dar coherencia a las políticas sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y baja en carbono. La movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sistemas de transporte respondan a las necesidades económicas, sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas.

Para el desarrollo de una ciudad inteligente, que vaya a la par con los tiempos y las exigencias tanto de sus habitantes como del entero planeta, hacen falta compromiso, inversión y una mentalidad abierta al cambio y al aprovechamiento de todas las oportunidades disponibles, incluso en territorios todavía inexplorados. Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan en 48 medidas estructuradas en cinco áreas: territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; cambio climático y reducción de la dependencia energética; calidad del aire y ruido; seguridad y salud; y gestión de la demanda. Entre las medidas contempladas, se presta especial atención al fomento de una movilidad alternativa al vehículo privado y el uso de los modos más sostenibles, señalando la necesidad de cuidar las implicaciones de la planificación urbanística en la generación de la movilidad.

Nos encontramos ante la nueva realidad del presente, donde esta nueva era de la movilidad se ha instalado con fuerza con el objeto de descarbonizar el transporte y mejorar los índices medioambientales a nivel internacional.

El Índice de Movilidad Sostenible, al igual que el nuevo paradigma de la movilidad, entiende que la ciudadanía es el principal activo y el referente de todas las intervenciones públicas y privadas, así como que la sostenibilidad medioambiental y la prosperidad son elementos transversales e indisociables para el cumplimento de los ODS y de la Agenda Urbana 2030. El IMSCE 2020 es un estudio transversal que incorpora diferentes perspectivas: género, accesibilidad, asequibilidad, inclusión y cohesión social, para comprender el fenómeno de la movilidad en toda su complejidad y extensión.

El IMSCE 2020 detecta que todas las ciudades analizadas en este estudio están dando pasos importantes en el proceso de consolidación de una movilidad sostenible. El estudio concluye que, para que las ciudades cuenten con sistemas de movilidad sostenible, todavía se debe duplicar el esfuerzo colectivo, dado que la puntuación media global de avance sostenible en el ámbito de la movilidad es de un 48,96%.

No menos importante es la voluntad de los ciudadanos, las instituciones y las empresas de participar en la transición hacia sistemas más eficientes y recursos más limpios. Por lo que otro de los objetivos es la de impulsar el uso de energías renovables entre la ciudadanía .Por eso el futuro de las ciudades europeas se tiñe de verde y viaja con la energía eléctrica, con el el uso de energía verdes y renovables como uno de sus pilares. OVO Energy, es una compañía de energía barata, como eléctrica, muestra su responsabilidad proponiendo soluciones fáciles y asequibles que permitan vivir mejor, reduciendo tu impacto medioambiental. Que el aire limpio amplíe la expectativa de vida ya no es un misterio. Un estudio publicado en la revista “Atmospheric Chemistry and Physics” puso de manifiesto que los habitantes de Estocolmo, Gotemburgo y Malmö viven actualmente un año más que hace 25 años gracias a la mejor calidad del aire que respiran.

“La crisis de Covid-19 está perjudicando —pero no interrumpiendo— el crecimiento mundial instalaciones de energías renovables,” dice el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés.)

De hecho, añade la organización, las renovables serán las únicas fuentes de energía que crecerán en 2020 con respecto a 2019, “a diferencia de los que sucederá con los combustibles fósiles y la energía nuclear.”



Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com